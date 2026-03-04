💥Обзор новостей: ТЦ хотят сократить налога на имущество, СК призвал лишать гражданства за преступление и конфисковывать имущество за коррупцию

ТЦ хотят сократить налога на имущество для развлекательных зон. Российский совет торговых центров обратился к председателю Госдумы Вячеславу Володину, предложив поменять систему расчета налога на имущество для торгцентров. Для площадей, занятых неторговыми арендаторами, включая операторов развлекательных зон, бизнес предлагает закрепить ставки на уровне 0,6–0,75% от кадастровой стоимости против обычных 2–2,5%. Это позволит владельцам недвижимости сэкономить до 20%. Растущая доля развлекательных операторов в торгцентрах ухудшает экономику объектов, но работать с ними бизнес вынужден из-за роста вакантности.

Бастрыкин призвал лишать гражданства РФ за любое умышленное тяжкое преступление. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил расширить перечень преступлений, за которые в России будут лишать приобретенного гражданства. Он отметил, что такие меры нужно предпринимать в случае совершения любых умышленных тяжких преступлений. По словам Бастрыкина, позиция заключается в том, что граждане при совершении преступлений утрачивают политико-правовую связь с государством, поэтому сохранение приобретенного гражданства в такой ситуации подрывает доверие общества.

Бастрыкин предложил конфисковывать все имущество за коррупцию. Александр Бастрыкин предложил ввести полную конфискацию всего имущества, нажитого коррупционерами, в качестве уголовного наказания. Такие меры, по его словам, обеспечат значительные поступления в казну и их давно ждут. «Пришло время ввести в качестве уголовного наказания для коррупционеров полную конфискацию всего нажитого имущества», – сказал Бастрыкин на расширенном заседании коллегии СК (цитата по ТАСС).

Соцфонд отчитался о выплате пенсий в Эстонию и Латвию. Социальный фонд России (СФР) направил в Латвию и Эстонию российские пенсии за первый квартал 2026 года, их должны зачислить на счета пенсионеров. Об этом сообщила пресс-служба фонда. В свою очередь, Литва также перечислила средства на выплату пенсий получателям в России. В ближайшее время то же должна сделать Эстония. Кроме того, в марте СФР направит российские пенсии за первый квартал в Литву и Болгарию.

Трамп заявил, что вести переговоры с Ираном уже слишком поздно. Президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что возможность переговоров с Ираном упущена. «Их ПВО, военно-воздушные силы, военно-морской флот и руководство уничтожены. Они хотят переговоров. Я сказал: "Слишком поздно!"» – написал он.

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар и Саудовскую Аравию до прекращения боевых действий. Минэкономразвития, в свою очередь, рекомендует туроператорам приостановить продажу туров в эти страны.

От событий на Ближнем Востоке пострадают крупнейшие импортеры нефти – Китай, Индия и Евросоюз. Ормузский пролив, некогда самый загруженный морской маршрут, обслуживавший около 15% поставок мировой нефти и до 20% объемов сжиженного природного газа (СПГ), теперь закрыт. Крупные игроки рынка меняют транспортные маршруты. От событий на Ближнем Востоке пострадают крупнейшие импортеры нефти – Китай и Индия, считают эксперты.

За неприятный запах в квартире грозит штраф до 20 тысяч рублей. Штраф до 20 тысяч рублей грозит россиянам за неприятный запах из квартиры, предупредили эксперты. Запах из квартиры может быть следствием нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений. Это может быть содержание животного без надлежащего ухода, отсутствие надлежащей уборки, несвоевременный вынос мусора и так далее. За такое нарушение физическому лицу грозит штраф в размере от пятисот до одной тысячи рублей. Для юридических лиц штраф в разы выше: от десяти тысяч до 20 тысяч рублей.

Производители картофеля предложили установить минимальную закупочную цену. Картофельный союз обратился в ФАС с просьбой рассмотреть предложение о введении минимальной закупочной цены на поставку картофеля в торговые сети. Картофельный союз предложил сетям закупки по соглашениям с минимальными ценами 80% от объема продаж за прошлый год. Распространить требования предлагается на все торговые сети и магазины, кроме палаток и ярмарок выходного дня с оборотом до 10 млн руб. в год. Минимальные цены будут рассчитываться на базе Росстата.

В Сочи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4. В Краснодарском крае в районе Сочи произошло землетрясение. По данным Евразийского сейсмического центра, магнитуда подземных толчков составила 4,4 по шкале Рихтера.

Сезон «Формулы-1» может быть сокращен до 22 гонок из-за конфликта на Ближнем Востоке, сообщает газета The Daily Telegraph.

Минюст внес в список нежелательных Калифорнийский университет в Беркли. Минюст внес в реестр организаций, деятельность которых в России признана нежелательной, Калифорнийский университет в Беркли (University of California, Berkeley), говорится на сайте ведомства. Кроме того, в перечень также добавлена Russian-American Science Association (Российско-Американская ассоциация ученых). Ранее в список нежелательных в России попал Йельский университет, а также частный американский Университет Джорджа Вашингтона.

Устный экзамен по истории перед ОГЭ в 9-м классе будет введен с учебного года-2027/2028. Устный экзамен по истории перед основным государственным экзаменом будет проводиться для школьников 9-х классов в форме допуска к государственной итоговой аттестации (ГИА) в январе-апреле. Нововведение вступит в силу с 2027-2028 учебного года, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Пробные устные экзамены по истории в 9-х классах проведет Рособрнадзор – перед тем, как аттестацию введут полномасштабно.