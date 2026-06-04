💥Обзор новостей: пенсионные накопления и сбережения переведут в фонд с госконтролем, порог освобождения от НДС для МСП обсудят, поэтапный ввод НДС для МП будет

В России создадут объединенный пенсионный фонд с госконтролем. ВЭБ и правительство готовят законопроект о создании объединенного пенсионного фонда, который будет находиться под контролем госорганизаций, заявил председатель корпорации развития Игорь Шувалов. Законопроект решит судьбу «молчунов». «Мы вместе с правительством разрабатываем определенный законопроект, который позволит создать объединенный пенсионный фонд, где контрольный пакет будет принадлежать государственным организациям», — сказал он на заседании Совета Федерации. Он отметил, что с принятием закона у ВЭБ появится доступ к дополнительной финансовой возможности. Таким образом, госкорпорация сможет оперировать долгосрочными сбережениями населения и пенсионными накоплениями, инвестируя эти деньги в современные технологические проекты, добавил Шувалов.

В Минэкономики допустили сохранение порога освобождения от НДС для МСП. Минэкономики России обсуждает с предпринимателями порог освобождения от НДС для малого и среднего бизнеса. Об этом рассказала замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова на пленарной сессии «Трансформация малого бизнеса: новая формула роста МСП» Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). «Дискуссия действительно сложная, болезненная. Мы сейчас и с деловыми объединениями обсуждаем, может быть, дальше порог не снижать»,— отметила госпожа Илюшникова.

Минфин сохраняет позицию о поэтапном вводе НДС на импортные товары с маркетплейсов. Минфин РФ сохраняет свою позицию о поэтапном введении НДС на импортные товары с маркетплейсов. Об этом журналистам сообщил статс-секретарь — замминистра финансов России Алексей Сазанов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Ранее Минфин предлагал ввести на иностранные товары с маркетплейсов с 2027 г. НДС в размере 7%, в 2028 г. — 14% и в 2029 г. — 22%, при этом окончательное решение остается за правительство. «Мы свою позицию в правительство уже направили, она сохраняется», — сказал Сазанов, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее Минпромторг предлагал создать равные условия для российских и иностранных продавцов на маркетплейсах, включая введение с 1 января 2027 года НДС в размере 22% на иностранные товары.

Уровень цифровизации МСП в России все еще низкий. Уровень цифровой зрелости малого и среднего бизнеса в России составляет 2,52 балла из 5 возможных. Такие результаты показало исследование Корпорации МСП и «Ростелекома», подготовленное в рамках ПМЭФа. Значительная часть МСП использует устаревшую технику: современные устройства или регулярное обновление оборудования отметили только 22% респондентов. Почти половина компаний – 47% – ограничиваются базовыми средствами киберзащиты, включая антивирусы и резервное копирование данных.

СФ одобрил закон о штрафах для отказавшихся от медосвидетельствования мигрантов. Совет Федерации одобрил законопроект об обязательном медосвидетельствовании иностранцев в течение 30 дней со дня въезда в Россию. За отказ или уклонение от процедуры предусмотрен штраф от 25 000 до 50 000 руб. Иностранным гражданам также может грозить административное выдворение. Медосвидетельствование будет проводиться за счет средств мигрантов либо с помощью средств работодателей и заказчиков работ.

Набиуллина исчезла из списка спикеров в программе ПМЭФ. Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина исчезла из списка спикеров в программе Петербургского международного экономического форума. Участие Набиуллиной планировалось в двух сессиях: «Как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности» и «Кибермошенничество: кому платить по счетам?».

Швецов сравнил российский валютный рынок с надувающимся самоваром. Российский валютный рынок из-за закрытия каналов оттока капитала насыщен валютной выручкой и надувается, как самовар, заявил глава наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов на сессии ПМЭФ-2026. «Но нам нужен и отток капитала. Посмотрите, что творится с рублем, да. У нас же нет плавающего рубля. Потому что плавающий рубль — это не интервенции правительства по изменению курса, а это открытый капитальный и текущий счет. Сегодня капитальный счет закрыт. Соответственно, мы вот заткнули весь отток. Потому что платежный баланс у нас плюс по текущему счету, минус по капитальному. У нас, значит, все это заткнуто», — описал ситуацию с движением валюты глава набсовета Мосбиржи. «Вот этот самовар надувается от экспортной выручки. И ему тяжело, и экономике тяжело», — отметил Швецов.

Татьяна Ким возглавила новый комитет по цифровым платформам РСПП. Комитет по цифровым платформам создали в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП), его возглавила глава RWB Татьяна Ким.

Приложение мессенджера «Макс» пропало из App Store. Мессенджер «Макс» исчез из магазина приложений Apple. При этом его все еще можно установить в остальных магазинах приложений, пишет РБК.

Совфед одобрил закон об уголовной ответственности за подделку справок о ВИЧ. За подделку, использование заведомо подложных документов или их сбыт грозит штраф до 200 000 руб. или в размере дохода осужденного за период до 18 месяцев, обязательные работы на срок до 480 часов, исправительные работы на срок до двух лет либо ограничение свободы на срок до четырех лет. Если преступление совершено организованной группой или с причинением тяжких последствий, лишение свободы может составить до шести лет. Закон также вводит административную ответственность за уклонение от медицинского освидетельствования. Штраф для граждан составит от 2000 до 5000 руб., для должностных лиц – от 35 000 до 50 000 руб., для юридических – от 350 000 до 500 000 руб.

В Госдуме предложили создать госпрограммы по борьбе с лудоманией. Соответствующий законопроект разработан и в настоящее время проходит межведомственное согласование, рассказал председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. По его словам, законопроект предусматривает создание в структуре Минздрава отдельных программ профилактики и лечения патологического влечения к азартным играм. Депутат отметил про финансирование проекта, в том числе со стороны рынка, и необходимость социальной рекламы.