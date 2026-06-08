💥Обзор новостей: снижение порога выручки для НДС отложат, глобальная турбулентность в экономике — колоссальная возможность, в ОП предложили ввести отцовский капитал

Путин выступил с инициативой отложить запланированное снижение планки выручки для перехода предпринимателей с УСН на уплату НДС, предложив зафиксировать ее на нынешнем уровне в 20 млн рублей. «Чем дольше, тем лучше», – заявил Путин, комментируя предложение сохранить действующую планку, выступая на пленарном заседании ПМЭФа. Президент подчеркнул, что необходимо «избежать чрезмерного роста нагрузки на предпринимателей, увеличения издержек на ведение бухгалтерии».

Необходимо быть очень осторожными при использовании искусственного интеллекта, поскольку применение технологий, не имея плана «Б», очень рискованно. Такое мнение выразил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Даниил Егоров на пленарной сессии в рамках ПМЭФ.

Спрос бизнеса на персонал на минимуме с 2024-го. Потребность в рабочей силе в России упала до минимума с 2024 года, но безработица по-прежнему на исторических минимумах, а реальные зарплаты растут более чем на 8%.

Одной из ключевых тем пленарного заседания ПМЭФ-2026 стала структурная трансформация глобальной экономики. Россия рассматривает глобальную турбулентность не только как угрозу, но и как колоссальные возможности – «чтобы распорядиться ими, мы стремимся действовать быстро и прагматично». Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления.

Новый облик мировой экономики будет определять глобальный дефицит ресурсов – электроэнергии, меди и других металлов, продовольствия и воды. Об этом заявил в ходе выступления на энергетической панели Петербургского международного экономического форума главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

На ПМЭФе снова обсудили «недобросовестную конкуренцию» маркетплейсов. Практика ограничения расчетов или изменения цены в зависимости от платежного средства при покупке на маркетплейсах не имеет ничего общего с добросовестной конкуренцией, заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин на сессии ПМЭФ. «Ozon и Wildberries не могут ограничивать расчеты или определять цену в зависимости от средства платежа», – заявил Чистюхин, отметив, что суммарно оба маркетплейса занимают около 80% рынка российской онлайн-торговли. Партнерство между банками и маркетплейсами предопределено, сказал Чистюхин. Финансовый сектор не сможет сохранить розничный бизнес и не сможет работать с малым и средним бизнесом без партнерства с электронными платформами, отметил он.

Отцовский капитал предложили ввести в Общественной палате. Введение в России отцовского капитала в размере 2 миллионов рублей станет поддержкой семей с детьми и дополнительным стимулом для жилищного строительства, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2026 председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. «Если бы отец при рождении третьего ребенка в одной семье мог получить отцовский капитал в размере 2 миллионов рублей, фактически на дополнительные 18 квадратных метров жилья, я считаю, что этот инструмент точно бы сработал», — сказал Рыбальченко. Он отметил, что мера должна распространяться на семьи, в которых трое и более детей родились в одном браке.

ГД планирует ужесточить экологические требования к золотодобытчикам. Об этом рассказал глава думского комитета по экологии и природным ресурсам Дмитрий Кобылкин. Законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов во главе с Кобылкиным 23 октября 2025 г. Документ предлагает выдавать лицензии на разведку и добычу золота (коренного, россыпного или техногенного), а также на добычу общераспространенных полезных ископаемых только после предоставления финансового обеспечения мероприятий по рекультивации земель. Компания должна будет выбрать один из двух вариантов: предоставить безотзывную банковскую гарантию от системно значимого банка либо создать рекультивационный фонд (отдельный специальный счет или депозит, куда вносятся средства на рекультивацию).

В России выросла заболеваемость гемофильной инфекцией и корью. Заболеваемость гемофильной инфекцией в России по итогам 2025 г. превысила среднемноголетний уровень в 19,3 раза. Также зафиксирован рост случаев краснухи, кори, гриппа и других инфекций, пишет ТАСС со ссылкой на данные Роспотребнадзора.