💥Обзор новостей: экономическая динамика в России скромная, но позитивная, дефляция с 11 по 17 августа — 0,02%, бензина снова нет

Путин назвал экономическую динамику в России скромной, но позитивной. Российская экономика сохраняет позитивные темпы развития, сообщил президент Владимир Путин в Кремле на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, посвященном реализации плана структурных изменений в российской экономике до 2030 года. «Как показывают статистические данные, экономическая динамика в целом скромная, но позитивная. Прирост валового внутреннего продукта находится на отметке около 1%, причем за первое полугодие прирост ВВП составил 0,6%, А во втором квартале это было на 1,3%», — сказал президент.

Путин связал темпы роста экономики России с внешним давлением. На темпы экономического роста в стране влияет целый ряд факторов, включая внешнее давление и атаки на объекты промышленности и инфраструктуры, заявил президент России Владимир Путин. По словам президента, критических последствий от атак нет, однако они наносят ущерб.

Дефляция в России с 11 по 17 августа составила 0,02%. В период с 11 по 17 августа дефляция в России составила 0,02%. Об этом говорится в отчете Росстата. «За период с 11 по 17 августа 2026 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 99,98%, с начала месяца — 99,92%, с начала года — 104,67%», — говорится в документе. По данным Росстата, цены на плодоовощную продукцию за неделю снизились на 2,1%. Также подешевели кефир (-0,3%), сыры (-0,2%), сметана, творог, маргарин и чай (-0,1%).

На автозаправочных станциях «Газпром нефти» в Москве вырос спрос на топливо для автомобилей, сообщили на горячей линии компании, добавив, что прилагают усилия для разрешения ситуации. Как уточнили в компании, лимит на отпуск на АЗС «Газпром нефти» в Москве и Московской области составляет 60 л. Согласно данным, озвученным на горячей линии «Татнефти», на АЗС сети действует лимит на отпуск бензина до 50 л, на дизельное топливо — до 60 л.

В России выросли продажи зарядок для электромобилей. На Wildberries продажи зарядок для электромобилей с мая по август выросли на 120% по сравнению с прошлым годом. На Ozon продажи выросли в 2,6 раза. Лидером по обороту стали умные трехфазные зарядные станции на 22кВт с управлением по Wi-Fi, а лидером в натуральном выражении — зарядные устройства на 3,5–7кВт.

80-этажный бизнес-центр «Багратион», который строит Wildberries, может достигнуть почти 440 м вместо запланированных изначально 398 м. По актуальной документации, высота верхней точки небоскреба составит 439,7 м. Крыша будет на десятки метров выше башни «Восток» комплекса «Федерация» (374 м), которую, как и «Багратион», спроектировал архитектор Сергей Чобан. У «Багратиона» будет 80 надземных этажей и шесть подземных (паркинг), общая площадь – 202 674 кв. м. Расчетная осадка здания в грунт – не более 10 см за всю историю, а срок эксплуатации оценивают в 100 лет.