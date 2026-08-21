💥Обзор новостей: Счетная палата начала анализ эффективности налоговых льгот IT, бьюти-бизнес закрывается из-за НДС, в РПЦ назвали причину появления «сыночек-корзиночек»

Счетная палата начала анализ эффективности налоговых льгот IT-компаний. У крупных игроков запрашивают документы, подтверждающие право на преференции. В частности, Счетную палату интересуют документы, подтверждающие возникновение у организации исключительного права на ПО, карточки счетов бухгалтерского учета, аналитические таблицы с данными по выручке и иное, говорит партнер Kept Антон Степанов. По его словам, запросы носят детальный характер и фактически затрагивают не только ключевые условия применения IT-льгот, но и общие финансовые сведения. При этом в запросах нет указания, какие именно налоговые меры поддержки анализируются, уточняет он.

Онлайн-сервисы предупредили о проблемах с оплатой заказов. У клиентов онлайн-ритейлеров могут возникнуть сложности с оплатой товаров и услуг через иностранные браузеры. По крайней мере, некоторые из них уже выпустили соответствующие предупреждения. В частности, на сайте Lamoda появилась плашка с надписью «Проблемы с оплатой картами». С аналогичными трудностями столкнулись и другие игроки.

Мишустин: экономика России сохранила положительную динамику. России удалось достичь высоких показателей в экономике, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства. «Вопреки серьезным внешним вызовам правительству удалось сохранить положительную экономическую динамику – обеспечен прирост валового внутреннего продукта», – сказал он. Он отметил, что для укрепления роста экономики необходимо запустить новый инвестиционный цикл, дать бизнесу дополнительные возможности для вложений в промышленность, сельское хозяйство и сектор услуг.

ЦБ оштрафовал Банк ВТБ. Банком России в целях предупреждения нарушения запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», направлено предписание Банк ВТБ о приостановлении совершения сделок и проведения операций на организованных торгах в интересах отдельных клиентов участника торгов. Статья предусматривает наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 2 тысяч до 5 тысяч рублей, на юридических лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Банки стали требовать включать риски прилета БПЛА в ипотечное страхование. По словам участников страхового рынка, банки стали требовать включать риски прилета БПЛА в полисы страхования имущества, обремененного ипотекой. Такая страховка становится значительно дороже, однако без полиса с расширенным покрытием ставка может вырасти примерно на 2 процентных пункта (п. п.). Число банков, которые выдвигают такие условия, будет расти, уверены страховщики.

WB Банк сделал бесплатным обслуживание счетов и денежные переводы для всех владельцев ПВЗ Wildberries. WB Банк отменил плату за обслуживание счетов и комиссии за рублевые переводы для всех владельцев ПВЗ Wildberries до конца 2026 года. Это позволит предпринимателям снизить операционные издержки. Мера поддержки распространяется как на владельцев ПВЗ, у которых уже есть счет в WB Банке, так и на новых клиентов, сообщила пресс-служба RWB.

Количество ликвидаций бизнеса в бьюти-индустрии увеличилось в полтора раза. В январе—июле 2026 года число ликвидаций бизнеса в сфере бьюти-услуг выросло на 52,5% год к году, до 12,3 тыс., подсчитали в «Контур.Фокусе». При этом число регистраций нового бизнеса в отрасли, напротив, сократилось на 16,1%, до 13 тыс., уточняют аналитики компании. Основатель сети «Персона» Игорь Стоянов связывает негативную динамику в отрасли с переходом многих игроков с патента на НДС. Это увеличило налоговую и административную нагрузку небольших компаний, поэтому часть предпринимателей закрывают бизнес, отмечает господин Стоянов. Одновременно мастера все чаще уходят в коворкинги и работают как самозанятые.

Правительство предложило штрафы до ₽1 млн за неисполнение решений губернаторов. Соответствующий законопроект правительство внесло в парламент. Штрафы для граждан составят от 3000 до 5000 рублей, для должностных лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Для юридических лиц предлагается ввести штрафы от 300 тысяч до 1 миллиона рублей либо приостанавливать их деятельность на срок до 90 суток.

Росстат унифицирует государственную статистику в едином реестре. До 2030 года Росстат планирует запустить на государственной цифровой платформе «Гостех» единый реестр показателей, который объединит собираемые службой первичные опросные данные, статистические индикаторы и административную информацию. Цель проекта — обеспечить прослеживаемость статистики и снизить отчетную нагрузку на предприятия.

Минздрав с 1 сентября обновит правила при проведении диспансеризации. Минздрав РФ с 1 сентября обновит порядок ведения карты учета диспансеризации, обязав врачей в том числе вносить в нее информацию о липидном профиле пациента. Также будет оцениваться предтестовая вероятность ишемической болезни сердца. После прохождения второго этапа диспансеризации в карте будет отражен результат осмотра дерматовенеролога и УЗИ брюшной аорты.

В РПЦ назвали причину появления «сыночек-корзиночек». Феномен чрезмерной опеки над сыновьями, в быту именуемый «сыночками-корзиночками», напрямую связан с тенденцией к позднему материнству. Об этом заявил иерей Валерий Сосковец. «У некоторых женщин к сорока годам появляется только первый ребенок. Это время, когда у нее уже должны рождаться внуки, к которым — другое отношение. А когда отношение к внукам переносится на первого ребенка, то получается совершенно вредная для него ситуация. У двадцатилетних мам не бывает "сыночек‑корзиночек". Это бывает, только когда женщина рожает первого ребёнка уже в зрелом возрасте и над ним трясется», — рассказал он.

Гречка в рознице подорожала на 11,2%. После двух лет снижения стоимость гречки на прилавках снова растет. В середине августа 2026 года увеличение цены в рознице достигло 11,2% в годовом выражении. Это объясняется сокращением посевных площадей и падением урожайности культуры из-за засухи на Алтае. Собрано в этом году может быть 800 тыс. тонн гречки — на 50–100 тыс. тонн меньше, чем требуется для внутреннего рынка и экспорта.