💥Обзор новостей: с 1 сентября Росфинмониторинг будет отслеживать переводы через СБП и «Мир», налогообложение самозанятых таксистов изменят, клопы-вонючки атакуют дачи

С 1 сентября Росфинмониторинг увидит переводы через СБП и «Мир». Национальная система платежных карт (НСПК) с 1 сентября начнет передавать Росфинмониторингу сведения о финансовых операциях россиян через Систему быстрых платежей (СБП), по картам «Мир» и через QR-код. Новые полномочия вводят для усиления финансового контроля и борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма.

В ГД призвали учитывать комиссии сервисов при расчете НПД самозанятых таксистов. Депутаты думской фракции «Новые люди» направили письмо министру финансов Антону Силуанову с предложением учитывать комиссии сервисов при формировании налоговой базы самозанятых таксистов. Депутаты отметили, что самозанятые таксисты, работающие через цифровые платформы, фактически получают сумму меньше полной стоимости поездки. Это происходит из-за того, что часть платежа удерживается службой заказа или посредником в качестве комиссии за предоставление заказов и использование платформы. Однако, НПД в настоящее время рассчитывается со всей суммы поездки, до вычета этих комиссий. В своем письме депутаты предлагают установить исключение для самозанятых водителей такси. По мнению депутатов, если служба заказа такси или иной посредник удерживает свое вознаграждение из стоимости поездки до перечисления денег водителю, налоговая база по НПД должна определяться как стоимость поездки за вычетом суммы этого документально подтвержденного вознаграждения.

Минэнерго оценило ситуацию с дизельным топливом на рынке РФ как стабильную. Ситуация с обеспечением внутреннего рынка дизельным топливом сейчас стабильная, дополнительные объемы после ограничения экспорта были перенаправлены на этот рынок. Об этом сообщили в министерстве энергетики РФ.

Рождаемость в мире впервые упала ниже уровня воспроизводства населения. Уровень мировой рождаемостив 2026 г. впервые за всю историю обрушился ниже необходимого для воспроизводства населения Земли. Об этом говорится в докладе группы американских ученых из Северо-Западного университета и Университета Пенсильвании США. Авторыисследования подчеркнули, что такого не было ни во время крупных военных конфликтов, ни в ходе крупномасштабных эпидемий. Суммарный коэффициент рождаемости в 2026 г. равняется примерно 2,2 ребенка на одну женщину или даже ниже. В случае сохранения текущей динамики человечество достигнет демографического пика в 9 млрд в 2056 г., а затем начнет стремительно сокращаться. Причем этот эффект не связан с уровнем дохода, обычаев общества или государственного устройства.

Глава ЦРУ прилетал в Россию. Директор ЦРУ Джон Рэтклифф вчера прилетал в Россию, сообщает репортер CBS Дженнифер Джейкобс со ссылкой на источники. Об этом также пишет корреспондент Axios Барак Равид. Целью визита собеседники назвали «встречи в Москве».

В Госдуме потребовали проверить теневой прокат «Человека-паука». В России необходимо разобраться с вопросом незаконного проката зарубежных фильмов в кинотеатрах – таких, как «Человек-паук». Подобные теневые показы следует отследить, передав данные о них правоохранительным органам, заявила зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко. «Думаю, что МВД должно вмешаться в эту ситуацию, поскольку речь идёт о незаконном предпринимательстве. Это уголовно наказуемое деяние. МВД должно отследить эту ситуацию», — заявила депутат.

Клопы-вонючки массово атакуют дачи Подмосковья. Коричнево-мраморный клоп полностью адаптировался к климату области, его численность выросла в разы по сравнению с началом 2020-х годов. Одновременно из-за жары заметно размножились паутинные клещи и тля. В итоге садовые растения и зелень испытывают повышенную нагрузку от вредителей, а дачникам приходится внимательнее следить за посадками.

Первые заморозки ждут Москву уже в начале сентября. Осенние заморозки могут прийти в Москву и Подмосковье в первой декаде сентября. Об этом газете «Известия» рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Организаторы концерта Канье Уэста исключили перенос мероприятия на другую площадку. Концерт американского рэпера Канье Уэста планируется провести на «Газпром Арене», заявила РБК гендиректор SAY Agency Анна Субчева. «В наши планы не входит менять площадку. Мы все же будем пробовать, и мы сейчас пытаемся все же подписать договор аренды, предоставив площадке все необходимые документы. Мы вот в процессе как раз решения этого вопроса», — сказала Субчева.

Roblox перестал запускаться в России без VPN. Пользователи жалуются на проблемы с доступом к игре: без VPN сервис у многих не работает. У меня все ок.