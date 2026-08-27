💥Обзор новостей: ЦБ отозвал лицензию у «Цифровые решения», Ким возглавила рейтинг богатейших женщин России, введут льготы для бизнеса, инвестирующего в защиту

ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у РНКО «Цифровые Решения». Московская расчетная организация «Цифровые решения» утратила право на ведение банковской деятельности из-за систематического нарушения антиотмывочного законодательства и проведения сомнительных клиентских операций, сообщили в ЦБ.

Основательница Wildberries Татьяна Ким в пятый раз возглавила рейтинг богатейших женщин России по версии Forbes. Она заняла первую строчку рейтинга в пятый раз. За год состояние госпожи Ким, по оценке журнала, снизилось с $7,1 млрд до $5 млрд из-за падения фондового рынка и атаки БПЛА на склады ее маркетплейса.

Мантуров обсудил снижение фискальной нагрузки на компании, инвестирующие в защиту объектов. Компании, инвестирующие в защиту производственных и инфраструктурных объектов, могут получить дополнительные послабления. В частности, рассмотрена возможность снижения фискальной нагрузки на компании, инвестирующие в защиту своих объектов, а также снижение административных барьеров для таких организаций.

ЦБ предложил пересмотреть страховые тарифы для таксистов. Банк России считает необходимым снизить тарифы для такси в обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков. Участники рынка признают, что механизм ценообразования непрозрачен, а действующие условия не отражают реальный уровень аварийности перевозчиков. Вместе с тем страховщики считают, что пока снижать тарифы рано.

Российский рынок труда резко просел: число вакансий сократилось на 18%. Поиск работы в стране заметно усложнился. Аналитики фиксируют падение спроса на персонал практически во всех ключевых сферах экономики. Бизнес начал открывать значительно меньше новых позиций, из-за чего соискателям приходится сталкиваться с более жесткой конкуренцией за рабочие места.

RWB сообщила о запуске в бета-режиме собственного мессенджера WB Chat. Объединенная компания Wildberries & Russ запустила собственный мессенджер WB Chat в бета-режиме, он доступен при регистрации через WB ID, сообщили в пресс-службе RWB. Мессенджер позволяет пользователям обсуждать покупки, в будущем в приложении планируется коммуникация с брендами и продавцами и взаимодействие с сервисами Wildberries.

С 1 сентября отели начнут заселять гостей по цифровому ID в мессенджере «Макс». Нововведение затронет крупные гостиницы с фондом от 50 номеров. Теперь для регистрации на стойке достаточно будет предъявить QR-код — после этого все персональные данные автоматически загрузятся в систему отеля. На сам процесс подтверждения бронирования это никак не повлияет. При этом цифровая регистрация добровольная: если приложения «Макс» у постояльца нет, его без проблем оформят по привычным бумажным документам.

Минпросвещения разрабатывает единые учебники по всем предметам, сообщил в интервью РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов. «В этом учебном году мы завершим внедрение полной линейки единых учебников по истории для 5–9 классов. Также школы получат новые учебники по обществознанию для 9–10-х классов. И мы уже готовим новые учебники по естественно-научным предметам: химии, физике, биологии, математике, информатике», — сказал он.

С 1 сентября в России изменятся правила для рентгена и МРТ. В частных клиниках МРТ можно будет пройти без направления врача, фельдшера или акушера, следует из приказа Минздрава. Перед исследованием врач-рентгенолог самостоятельно определит наличие у пациента показаний и противопоказаний. Новые правила также разрешат использовать при исследованиях зарегистрированные в России медицинские изделия с функцией искусственного интеллекта.