На квасе или на кефире? Блюда, которые вызывают наиболее жаркие споры у бухгалтеров

Клерки, не пора ли нам вспомнить про рубрику «Что ест бухгалтер»? Давно не обсуждали кулинарию. Решила сегодня составить список блюд, которые вызывают самые жестокие баталии. Самые непримиримые кулинарные противостояния здесь. Ждем комментариев и ваших рецептов!

Окрошка: на квасе или на кефире?

Каждое лето в интернете возникают споры, как правильно готовить окрошку. Что класть: колбасу, вареное мясо или язык? Но самый острая тема — чем заливать: квасом или кефиром? По этому вопросу комментаторы никогда не придут к единому мнению, а тем отщепенцам, которые предлагают заливать окрошку просекко еще и бока могут намять.

Лагерь кисломолочных в последние годы расширился, их ряды пополнили приверженцы ПП, которые предлагают заливать окрошку таном, айраном или йогуртом. Но и эти не находят понимания у кефирников. Только кефир, только хардкор!

Мем из интернета

Чем заливаете окрошку? Квасом Кефиром Таном, айраном и тд Минералкой Проголосовали 2 человека

Правильные драники

Осенью наступает пора корнеплодов и время драников. В этом вопросе, безусловно, рулят белорусы. У них даже в СМИ иногда измеряют инфляцию по индексу драника. Моя подруга из Белоруссии утверждает, что у россиян не получится настоящих драников, так как нет правильной бульбы — картошки.

Не видать вам настоящих драников, потому что нет у вас правильной картошки

Но мы не сдаемся и все равно трем неправильную бульбу. Кстати, вопрос, на какой терке тереть картофель, тоже вызывает горячие споры. Одни говорят, что тереть надо на мелкой терке, тогда драники получаются с кремовой текстурой. Другие настаивают, что у драника должна быть текстура и тереть надо исключительно на крупной терке.

Еще один спор вызывают мука и яйца: надо их класть или нет. Белорусы утверждают, что мука убивает вкус картофеля и превращает драники в оладьи. Но многие россияне с неправильной бульбой все равно добавляют муку и яйца, чтобы драник не развалился.

Как делаете драники? Тру на мелкой терке Тру на крупной терке Добавляю яйца/муку Не добавляю яйца/муку Проголосовать Проголосовали 2 человека

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Оливье

К Новому году начинается ежегодные баталии, что класть в оливье: вареное мясо или докторскую колбасу. В 2025 году 48% россиян считают, что правильный рецепт оливье — это салат с вареной колбасой. И лишь 16% выбирали салат с говядиной.

Первое печатное упоминание рецепта оливье встречается в журнале «Наша пища» №6 за 31 марта 1894 года. В нем рекомендовалось использовать: двух рябчиков, один телячий язык, паюсную икру, свежий салат, 25 отварных раков, полбанки пикулей, соус кабуль, два свежих огурца, каперсы, пять крутых яиц, соус провансаль.

Если придерживаться первоначального рецепта, кажется, можно разориться. Поэтому выбираем из классики.

Что кладете в оливье? Колбасу Вареное мясо Проголосовали 2 человека

Борщ

Каждая хозяйка готовит борщ по своему, и считает свой борщ вкусным. У каждой свой правильный рецепт, и точка.

О чем спорят: на каком бульоне варить.

Если хочешь борщ по-настоящему — не «как-нибудь». Только говяжий бульон на косточке: никакой свинины, никаких компромиссов. А борщ на курице — это, прости, жалкая подделка: вкус другой, глубины не хватает, и характер блюда теряется.

Следующий спорный вопрос: какого цвета должен быть борщ. Одни любят, чтобы борщ был гранатового цвета, другие, чтобы с оранжевым оттенком. Для глубокого красного цвета свеклу можно запечь целиком, в после натереть ее в конце варки супа. При приготовлении в бульоне свеклу лучше не варить долго «в чистом виде». Или можно потушить свеклу отдельно с небольшим количеством уксуса или лимонного сока — кислота помогает сохранить рубиновый пигмент (бетанин).

На каком бульоне варите борщ? На говядине На свинине На курице Проголосовали 2 человека

Давайте обсудим наши кулинарные предпочтения, но не будем доходить до смертоубийств😉Пишите в комментариях, какие еще блюда вызывают разногласия, как любите готовить сами!