💥Обзор новостей: у властей нет планов сделать из «Госуслуг» TikTok, отсрочку по уплате налогов дадут всем пострадавшим селлерам, осталось отремонтировать всего 10% НПЗ

Возможность оплатить заказ цифровым рублем появилась на крупнейших российских маркетплейсах — Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркете». Новый способ отображается среди доступных вариантов оплаты при оформлении заказа. Чтобы воспользоваться этим способом расчета, в разделе выбора способа оплаты необходимо выбрать пункт «Цифровым рублем Банка России». С 1 сентября цифровым рублем могут пользоваться все клиенты банков, подключенных к платформе Банка России. Счет открывается через банковское приложение, при этом сам кошелек находится на платформе ЦБ и не привязан к конкретному банку.

Григоренко: у властей нет планов сделать из «Госуслуг» TikTok. Такие трансформации он назвал «уже чем-то за гранью». «Хотя, может быть, на сегодняшний момент (это.— "Ъ") за гранью, а послезавтра это будет "норм". Государство должно быть вариативным»,— сказал господин Григоренко на ВЭФ. Ранее в аппарате господина Григоренко сообщили, что правительство России обсуждает возможность сделать из «Госуслуг» универсальную цифровую экосистему.

Власти допустили распространение поддержки селлеров RWB на всю отрасль. Меры поддержки продавцов Wildberries, пострадавших из-за атак беспилотников на логистические объекты компании, в дальнейшем могут распространить на селлеров других маркетплейсов. Об этом заявил замглавы Минпромторга Роман Чекушов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Сейчас налоговые послабления действуют для пострадавших продавцов Wildberries. Замминистра напомнил, что действующий механизм предусматривает отсрочку по уплате налогов и приостановку налоговых проверок.

В ВТБ заявили об обсуждении «точных параметров» сделки с Wildberries. ВТБ и RWB продолжают обсуждать условия партнерства на фоне атак БПЛА на склады Wildberries, заявил зампред госбанка Георгий Горшков. «Я, наверное, сразу скажу, что точные параметры партнерства находятся в обсуждении. Тем не менее у нас нет никаких причин сомневаться в устойчивости бизнес-модели Wildberries. Мы практически с первого дня включились в программу поддержки селлеров. Мы активно работаем с компанией Wildberries по их потребностям в бизнесе. И знаете, говорят, друг познается в беде. В данном случае это не беда, а временное затруднение. Я уверен, что две группы вместе преодолеют их успешно», — сказал Горшков.

К 2030 году доля онлайн-продаж в российской рознице достигнет 33–35%, заявил на ВЭФ замглавы Минпромторга Роман Чекушов. По его словам, в 2025 году годовой оборот интернет-торговли в стране составил 13,2 трлн руб., что составляет 21% от розничной торговли. «Предел это или нет? Конечно, нет. У меня был пару лет назад скромный прогноз по поводу того, что к 2030 году мы достигнем порядка 33-35% от общего объема розничной торговли»,— сказал замминистра (цитата по ТАСС). По его словам, торговля «планомерно идет» к этому показателю.

Россия придерживается самого сбалансированного подхода в вопросах ИИ, заявил на сессии ВЭФ зампред правительства РФ Дмитрий Григоренко. По его словам, США предпочитают закрытую модели разработки, которая по факту предоставляет только сервисы, Китай, наоборот, открытую. Российский закон позволяет поддерживать отечественных разработчиков как моделей, так и сервисов.

Владимир Путин прилетел во Владивосток, где проходит Восточный экономический форум (ВЭФ-2026). Выступление президента на пленарном заседании форума запланировано на 3 сентября. ВЭФ проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября на базе кампуса Дальневосточного федерального университета.

Российские предприятия ОПК выполняют гособоронзаказ по особо востребованной номенклатуре практически на 100%, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в ходе ВЭФ. График производства особо востребованной номенклатуры на 2027 год сейчас уточняется с учетом потребности войск и эффективности, добавил он.

России осталось отремонтировать только 10% поврежденных НПЗ. осталось отремонтировать всего 10% НПЗ, поврежденных из-за атак Вооруженных сил Украины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов. «У нас осталось 10% только отремонтировать наших НПЗ, но не хватало, чтобы по отремонтированным еще что-то прилетело. Поэтому нужно работать всем вместе», — сказал президент, поясняя смысл подписанного им указа о защите объектов критической инфраструктуры РФ.