УБЭП на пороге: как вести себя при проверке и защитить бизнес

В интервью с адвокатом обсудили: как подготовиться к проверкам УЭБиПК, как вести себя на допросе, какие ошибки чаще всего допускает бизнес при проверках. Также обсудили, какие возникают риски у бухгалтера и финансового директора при проверке ведомством.

Шериев Ахмед Назирович, Председатель Коллегии адвокатов города Москвы «Шериев и партнеры», Почетный адвокат России, член Адвокатской палаты г. Москвы, член Гильдии российских адвокатов (ГРА), член комиссии по оказанию БЮП при ГРА. Стаж адвокатской деятельности — свыше 25 лет.

— Что такое УЭБиПК, чем он занимается?

— Ранее УБЭП (Управление по борьбе с экономическими преступлениями), сейчас называется УЭБиПК (Управление экономической безопасности и противодействия коррупции) — это специализированное подразделение МВД состоящее из оперативных сотрудников, занимающееся выявлением, пресечением и расследованием преступлений в сфере экономики, налогов и коррупции. Управление чаще занимается уголовными делами, связанными со ст. 159, 171, 172, УК и др.

— Какие полномочия и какие действия может проводить УЭБиПК?

— Оперативники с указанной службы могут проверять деятельность компании как гласно, так и негласно. Опрашивать лиц и истребовать документы от организаций. Проводить обыски, осмотр помещений, производить выемку документов и серверов. Полномочия и права закреплены в статьях 12 и 13, а также в статье 28 Федерального закона «О полиции» № 3-ФЗ и в статье 8 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» № 144-ФЗ.

— Почему УЭБиПК может заинтересоваться компанией?

— УЭБиПК может заинтересоваться, если в своей хозяйственной деятельности компания имела отношения с контрагентами, занимающимися противоправной деятельностью, например отмыванием и обналичиванием денежных средств. Если компания или контрагент имеет вопросы по налогообложению или участник госзаказов и тендеров. Нередко, компаниями заинтересуется УЭБиПК если в МВД поступило заявление лица о совершении преступления со стороны данной компании или ее сотрудников.

— Какие документы могут заинтересовать оперативников?

— Их могут интересовать документы о конкретных сделках-договоры, акты исполнения, платежные документы и др. Также могут заинтересовать переписки с контрагентами и фактические обстоятельства о переговорах с представителями контрагентов.

— УЭБиПК vs налоговая проверка: в чем принципиальная разница?

— Разница УЭБиПК и ИФНС заключается в полномочиях, способах проведения проверок. Первая организация проводит проверку по фактам преступлений, а вторая по налоговым правонарушениям, проверяя финансовую часть компании и выявляя недоимки и нарушения в налоговом режиме компании.

— В каких случаях одно может перерасти в другое?

— Чаще после налоговой проверки может последовать проверка в УЭБиПК, либо одновременно. Материалы проверок могут быть переданы из одного подразделения в другое для проведения проверки по другому ведомству для выявления и фиксации правонарушений.

— Всегда ли работа «в белую» защищает от визита УЭБиПК?

— Предметом проверки УЭБиПК могут стать не только недобросовестные компании, но и вполне «белые». Очень часто компании которые не допускают никаких нарушений становятся объектом проверок поскольку в своей хозяйственной деятельности они могли соприкасаться с нечистоплотными компаниями. Либо проверка связана с участием компании в тендере или госзаказе, где часто исследуется вопрос сговора и завышения цен на товары.

— Как подготовиться к проверкам УЭБиПК?

— Заранее быть готовым к проверкам УЭБ невозможно, они могут произойти неожиданно. Рекомендуется подобрать документы по конкретной сделке интересующей УЭБ и вспомнить все фактические моменты по ней, чтобы как можно обстоятельнее дать пояснения о ней. И конечно же, предварительно посоветоваться с адвокатом.

— Как проходит проверка УЭБиПК?

— При проверке, УЭБ может вызвать сотрудника компании на опрос для дачи пояснений. Могут выслать постановление об истребовании/ запрос о предоставлении документов. В крайних случаях, не требующих отлагательств сотрудники УЭБиПК могут неожиданно посетить офис компании и произвести выемку. Сотрудники УЭБ также могут посетить офис или здание где располагается компания для проверки ее фактического местонахождения, получить сведения от собственника помещений.

— В каких случаях УЭБиПК может изъять документы?

— Во время проверки УЭБ либо запрашивает информацию о предоставлении интересующих документов, либо производит выемку самостоятельно в банках, учреждениях или в офисе компании. Для данных обстоятельств требуется постановление начальника департамента и судебный акт. Представитель компании имеет право ознакомиться с указанными документами при проведении выемки.

— Что делать, когда УЭБиПК пришел: как себя вести, как отвечать?

— Если сотрудника компании все же вызвали в УЭБ, то в большинстве случаев лучше не игнорировать и прийти добровольно. Поскольку если приглашение обусловлено поручением следователя в производстве которого находится уголовное дело, то вас могут подвергнуть приводу. Если вопросы очень серьезные и вы не знаете как себя вести, как отвечать, рекомендуется на опрос являться с адвокатом. Это не будет означать, что компания или сотрудник в чем то виноваты, это конституционное право на участие защитника на любой стадии производства.

Отвечать на вопросу УЭБ следует всегда односложно и четким ответом, без вымыслов и предположений. Всегда проверять свои объяснения и ответы на вопросы в протоколе на их точность. Иногда следует с собой брать часть документов, которые относятся к предмету проверки, чтобы их приложить к объяснениям и убедить сотрудника УЭБ в своей непричастности с правонарушениям. Но не рекомендуется нести все документы сразу, лучше посоветоваться с адвокатом.

— Какие ошибки чаще всего допускает бизнес при проверках УЭБиПК?

— При проверках бизнеса чаще стараются игнорировать вызовы и требования УЭБ и создают конфликтную ситуацию, что не рекомендуется. Ошибочно думать, что если вы сходите, дадите все пояснения, и от вас «отстанут». Тут направление проверки, их частота зависит от указаний вышестоящего руководства и характера вопроса. Ошибочно идти в УЭБ одному или без подготовки с юристом. Незнание своих прав, недооценка положения ст. 51 Конституции о том, что вы можете отказаться от дачи пояснений. Очень частой ошибкой является неправильное хранение документов компании, когда имеется свободный доступ к ним.

— Какие риски у бухгалтера и финансового директора при проверке УЭБиПК?

— Риски руководителя и бухгалтера компании обусловлены характером ведения бизнеса. Насколько чистоплотно и правильно ведутся сделки. Риски высоки, когда заключаются фиктивные сделки либо контрагентами являются фирмы-однодневки. Порядок подписания хозяйствующих документов и вывод денежных средств из компании — все это составляющие высокий риск обстоятельства.

Бухгалтер может стать и свидетелем, и подозреваемым, если ему известны обстоятельства конкретной сделки либо он подписывал данную сделку. Если в компании нет реального руководителя (фиктивный директор), тогда бухгалтер рискует стать обвиняемым. Финансовый директор является одним из наиболее интересных для следствия лиц в структуре органов управления юридического лица, независимо от его организационно-правовой формы. Как правило, в ходе проведения доследственных проверок и следственных действий финансовым директорам приходится объяснять вопросы, связанные с выбором контрагентов по сделкам, целесообразность совершения хозяйственных операций, обоснованность расходов, а также давать объяснения по интересующим правоохранительные органы операциям. Поэтому именно на финдиректоре лежит ответственность по проверке контрагентов и чистоте сделок.

Исходя из совокупности собранных следствием доказательств решается и дальнейшая судьба самого свидетеля (финдиректора или бухгалтера).