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Наталия Лукина
Обзоры новостей
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Клерк можно читать не только на сайте, но и в соцсетях. Присоединяйтесь!

«Клерк» уже давно живет не только на основном сайте, но и в социальных сетях. Расскажем, каким контентом радуем любимых подписчиков и в чем «фишка» каждого нашего канала.

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«Клерк» в ВКонтакте

«Клерк» давно захватил VK. В «Клерк.Ру — весь для бухгалтера» мы рассказываем самые горячие новости из мира бухгалтерии. Это самое многочисленное из наших сообществ более 54 тыс подписчиков!

Все новости в группе даем оперативно и полным текстом. Также в канале есть видео, подкасты, обзоры, инструкции и полезные подборки. Подписчики активно лайкают и комментируют наши новости. Мы этому очень рады!

«Клерк.Ру — весь для бухгалтера»
«Клерк.Ру — весь для бухгалтера»

«Клерк» в Telegram

  1. Красный уголок бухгалтера — самое большое бухгалтерское сообщество в Телеграме. Здесь вас поддержат и помогут коллеги и эксперты «Клерка».

  2. БУХмолния — неутомимый Флэш носит сюда самые важные новости для бухгалтеров и предпринимателей. Проверьте свои знания по бухучету и налогам в ежедневной викторине!

  3. Ночной Бухгалтер — лучшие вечерние обзоры по всем самым важным материалам, которые вышли днем на «Клерке» от нашего главного редактора! Это ультрасовременная рассылка, обязательная для ежедневного вечернего чтения настоящим бухгалтерам.

  4. Бухучет и налоги — все статьи и новости, публикуемые на сайте Клерк.ру, попадают в этот канал. Вам не нужно искать, бродить по сайту — все здесь.

  5. Чат бухгалтеров — если нужно что-то решить максимально быстро, то сюда. Почти 7 тыс бухгалтеров общаются здесь и помогают решить любой вопрос.

  6. БухДжоб — Разместите вакансию или найдите работу здесь. Если вы хотите опубликовать вакансию, это можно сделать бесплатно на Клерке по этой ссылке, и она автоматически появится в канале Бухджоб.

  7. Тот еще разговор — интересные интервью о бизнесе, которые берут Борис Мальцев и Михаил Лапушинский, один умен, а другой — красив. Вместе они бомбическая команда!

  8. Telegram-канал создателя «Клерка» Бориса Мальцева — здесь все самое интересное про Клерк и бизнес.

«Клерк» в MAX

Чтобы точно быть на связи с аудиторией, «Клерк» открыл канал в мессенджере MAX. Теперь мы есть практически на всех онлайн-площадках, чтобы вы могли получать свежую информацию о бухгалтерии, налогах и законах в любом удобном месте.

Присоединяйтесь к «Клерку» в MAX!

«Клерк» на YouTube

На нашем ютуб-канале вы найдете крутые налоговые и бухгалтерские новости. Каждый выпуск посвящен темам, в которых нужно разбираться каждому бухгалтеру. Вы еще не видели наши выпуски? Подписывайтесь на канал.

Очень просто стать известным. Достаточно поговорить о своем бизнесе с Борисом Мальцевым в «Тот еще разговор» и вы звезда! Честные интервью с предпринимателями о том, как строить бизнес в России. Разбираем реальные кейсы, ошибки и стратегии успеха с лидерами рынка и интересными людьми.

«Клерк» в Одноклассниках

Клерк в Одноклассниках — социальная сеть для олдскульных тех, кто любит старый добрый ламповый уют: обязательно подпишитесь.

Какие соцсети ваши любимые? Где на нас подписаны?

Информации об авторе

Наталия Лукина

Наталия Лукина

Шеф-редактор Трибуны в Клерк.Ру

306 подписчиков1 472 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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