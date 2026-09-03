Клерк можно читать не только на сайте, но и в соцсетях. Присоединяйтесь!

«Клерк» в ВКонтакте

«Клерк» давно захватил VK. В «Клерк.Ру — весь для бухгалтера» мы рассказываем самые горячие новости из мира бухгалтерии. Это самое многочисленное из наших сообществ более 54 тыс подписчиков!

Все новости в группе даем оперативно и полным текстом. Также в канале есть видео, подкасты, обзоры, инструкции и полезные подборки. Подписчики активно лайкают и комментируют наши новости. Мы этому очень рады!