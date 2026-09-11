Какие грибы собирать в сентябре 2026: как отличить съедобные грибы от ядовитых

Как не потеряться в лесу и что с собой взять
Главное правило — перед походом в лес сообщите близким, куда собираетесь и когда планируете вернуться. Также служба «Лиза Алерт» советуют грибникам одеваться по погоде. Не надевать камуфляж или темные цвета – одежда должна быть яркой, со светоотражающими элементами, в ней вы будете заметнее, в том числе и с воздуха.
Возьмите с собой дежурный рюкзак, сложите туда: заряженный мобильный телефон, нож, спички или зажигалку, свисток, маленький фонарик, дождевик. Обязательно положите в рюкзак запас воды и перекус. Если вы нуждаетесь в постоянном приеме лекарств, берите запас таблеток. Для отслеживания маршрута возьмите трекер, туристический навигатор или скачайте карту в телефон. Изучите на карте тот район, куда собираетесь отправиться, чтобы понять, какие там есть ориентиры.
Самый главный совет: как только вы поняли, что потерялись, – ОСТАНОВИТЕСЬ. Позвоните по номеру 112 или в полицию. Если на телефоне появилась надпись «нет сети/связи», нажмите опцию «экстренный вызов»: звонки в службу 112 могут проходить и в том случае, если у вашего мобильного оператора в этом месте нет покрытия.
Оператору 112 сообщите ваши данные, откуда и во сколько вы вышли, возраст, состояние здоровья, если помните – телефоны родных.
Как правильно собирать грибы: срывать или выкручивать
Вечный спор грибников: срезать гриб ножом или аккуратно выкрутить его из земли. На самом деле принципиальной разницы нет, что бы ни утверждали сторонники того или иного способа. Дело в том, что гриб, который мы собираем, — плодовые тела, временная часть грибницы, а сама грибница остается под землей нетронутой.
Во время «тихой охоты» не стоит разрывать землю обнажая грунт, из-за этого верхний слой почвы пересыхает. Также грибнице наносит вред интенсивное вытаптывание, оно уплотняет почву и лишают грибницу кислорода.
Какие грибы собирать в сентябре 2026
В сентябре всегда богатый ассортимент грибов для сбора. В сентябре собирают:
Белые грибы (боровики) — пик сезона приходится именно на сентябрь, особенно после тёплых дождей.
Подосиновики — шляпка красная, оранжевая или буровато-красная. Ножка крепкая и длинная. Растут в тенистых местах под молодыми осинами.
Подберезовики — цвет шляпки от светло-серого до темно-бурого. Встречаются в березовых рощах и на опушках леса.
Грузди — настоящие (белые), а также черные и осиновые. Их сбор требует особого внимания, так как грибы хорошо прячутся под листвой.
Опята — они появляются на пнях и стволах деревьев большими семьями.
Маслята — растут в сосновых посадках, особенно молодых.
Сыроежки — их можно встретить практически в любом лесу: хвойном, лиственном или смешанном.
Как отличить съедобные грибы от опасных
По современным научным оценкам, на Земле насчитывается от 2,2 до 3,8 миллиона видов грибов. Это огромное царство живых организмов, сопоставимое по разнообразию с животным миром. При этом описано и классифицировано на сегодняшний день лишь около 120–150 тысяч видов — то есть менее 5% от предполагаемого общего числа. Относиться к сбору грибов всега следует с осторожностью. Даже опытные грибники не застрахованы от ошибок.
Роспотребнадзор рекомендует: собирать хорошо знакомые виды, а сомнительные оставлять в лесу.
Съедобный гриб
С каким несъедобным грибом можно перепутать
Белый гриб/боровик: трубчатый слой белый или желто-зеленый, ножка толстая, светлая, с белым или светло-бурым сетчатым узором.
Желчный гриб: трубчатый слой у зрелых грибов имеет грязно-розовый или розоватый оттенок, ножка покрыта темно-бурой сеткой.
Масленок: юбочка под ножкой.
Перечный гриб: нет кольца на ножке, красный оттенок губчатого слоя.
Груздь: воронковидная шляпка с завернутыми внутрь, опущенными краями. На срезе гриб выделяет млечный сок.
Свинушка тонкая: буроватая шляпка, отсутствие млечного сока, пластинки, темнеют при надавливании и нисходят на ножку.
Сыроежки: нет кольца под шляпкой, нет вольвы, мешочка, из которого растет гриб.
Бледная поганка: есть и кольцо, и вольва.
Опята: есть «юбочка», шершавая, чешуйчатая шляпка.
Ложные опята: у «двойников» нет юбочки, гладкая шляпка, и они плохо пахнут.
Лучше не собирать грибы у автотрасс: грибница впитывает все вредные вещества и соли тяжелых металлов.
Тест для грибников: съедобное/несъедобное
В тесте вам нужно по картинке отличить съедобные грибы от несъедобных.
Вопрос 1
Есть можно?
Вопрос 2
Съедобное?
Вопрос 3
Будем есть?
Вопрос 4
Съедобный?
Вопрос 5
Есть будем?
Вопрос 6
Берем?
Есть у нас грибники? Присылайте фотографии своего улова, а также любимые грибные рецепты в комментарии!
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Грибники, общий сбор)) Пишите рецепты, присылайте фото, делитесь приметами и грибными местами!