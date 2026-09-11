Какие грибы собирать в сентябре 2026: как отличить съедобные грибы от ядовитых

Как не потеряться в лесу и что с собой взять

Главное правило — перед походом в лес сообщите близким, куда собираетесь и когда планируете вернуться. Также служба «Лиза Алерт» советуют грибникам одеваться по погоде. Не надевать камуфляж или темные цвета – одежда должна быть яркой, со светоотражающими элементами, в ней вы будете заметнее, в том числе и с воздуха.

Возьмите с собой дежурный рюкзак, сложите туда: заряженный мобильный телефон, нож, спички или зажигалку, свисток, маленький фонарик, дождевик. Обязательно положите в рюкзак запас воды и перекус. Если вы нуждаетесь в постоянном приеме лекарств, берите запас таблеток. Для отслеживания маршрута возьмите трекер, туристический навигатор или скачайте карту в телефон. Изучите на карте тот район, куда собираетесь отправиться, чтобы понять, какие там есть ориентиры.

Самый главный совет: как только вы поняли, что потерялись, – ОСТАНОВИТЕСЬ. Позвоните по номеру 112 или в полицию. Если на телефоне появилась надпись «нет сети/связи», нажмите опцию «экстренный вызов»: звонки в службу 112 могут проходить и в том случае, если у вашего мобильного оператора в этом месте нет покрытия.

Оператору 112 сообщите ваши данные, откуда и во сколько вы вышли, возраст, состояние здоровья, если помните – телефоны родных.