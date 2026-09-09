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Наталия Лукина
Интернет и технологии
Читать 1 мин

Нужны ли «Клерк.ру» новые реакции-эмоции в комментариях?

Посты на «Клерк.ру» теперь можно оценить разными реакциями, нужно ли добавить разнообразные эмодзи для комментариев? Давайте голосовать!

7 просмотров3 открытия

Маркетологи часто упоминают два преимущества использования эмодзи. Во-первых, эмодзи делают материал более человечным, посты выглядят более эмоционально. Во-вторых, эмодзи, привлекают взгляд, а значит, повышают вероятность зацепить внимание пользователя, который листает ленту.

Сегодня команда «Клерка» добавила возможность оценить посты и статьи реакциями – сердечком, клоуном, злым котом и другими эмоциями. А также по просьбе пользователей добавили довольного котика.

Новые реакции в статье Клерк.ру
Новые реакции в статье Клерк.ру

Если раньше выразить несогласие или негодование от материала можно было только в комментариях, то теперь сделать это возможно в один клик. Решили узнать у пользователей, нужны ли такие реакции для комментариев? Или достаточно лайка и дилайка?

Нужны ли новые реакции в виде эмоций в комментариях?

Проголосуйте первым!

Пишите в комментариях развернутый ответ, нам важно ваше мнение!

Информации об авторе

Наталия Лукина

Наталия Лукина

Шеф-редактор Трибуны в Клерк.Ру

308 подписчиков1 478 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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