Нужны ли «Клерк.ру» новые реакции-эмоции в комментариях?

Посты на «Клерк.ру» теперь можно оценить разными реакциями, нужно ли добавить разнообразные эмодзи для комментариев? Давайте голосовать!

Маркетологи часто упоминают два преимущества использования эмодзи. Во-первых, эмодзи делают материал более человечным, посты выглядят более эмоционально. Во-вторых, эмодзи, привлекают взгляд, а значит, повышают вероятность зацепить внимание пользователя, который листает ленту.

Сегодня команда «Клерка» добавила возможность оценить посты и статьи реакциями – сердечком, клоуном, злым котом и другими эмоциями. А также по просьбе пользователей добавили довольного котика.

Новые реакции в статье Клерк.ру

Если раньше выразить несогласие или негодование от материала можно было только в комментариях, то теперь сделать это возможно в один клик. Решили узнать у пользователей, нужны ли такие реакции для комментариев? Или достаточно лайка и дилайка?

Нужны ли новые реакции в виде эмоций в комментариях? Нужны Не нужны Проголосуйте первым!

Пишите в комментариях развернутый ответ, нам важно ваше мнение!