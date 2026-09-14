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Наталия Лукина
Общество
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💥Обзор новостей: максимальная пенсия в 2027 году больше 77 тыс руб, в ГД предложили повышать доплаты к пенсии с 70 лет, россияне открыли 87 000 счетов с цифровым рублем

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

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  • Назван максимальный размер страховой пенсии по старости в 2027 году. Максимальный размер страховой пенсии по старости в России в 2027 году может превысить 77 тысяч рублей, сообщил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. По словам специалиста, на такую пенсию может рассчитывать россиянин с длительным стажем, например, 40-45 лет, высокой официальной зарплатой и 350–400 накопленными пенсионными баллами за период трудовой деятельности.

  • В Госдуме предложили повышать доплаты к пенсии с 70 лет. Фиксированную выплату к страховой пенсии по старости следует увеличивать уже с 70 лет, а затем повышать еще на 100% при достижении 80 и 90 лет. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По словам депутата, предлагаемый механизм предусматривает повышение фиксированной выплаты на 100% с 70 лет, на 200% — с 80 лет и на 300% — с 90 лет. «Чем старше человек, тем, как правило, больше у него объективных расходов, связанных со здоровьем и повседневным уходом, и это должно учитываться пенсионной системой», — заявил Нилов. Сейчас повышенная фиксированная выплата в размере 100% устанавливается с 80 лет. В 2026 году ее базовый размер составляет 9 584 рубля, а для пенсионеров старше 80 лет — около 19 169 рублей. Перерасчет производится автоматически, без подачи заявления.

  • Набиуллина: россияне открыли 87 000 счетов с цифровым рублем. С момента запуска цифрового рубля 1 сентября граждане открыли 87 000 счетов и провели 50 000 операций с новым видом валюты. Об этом сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров. «Число открытых счетов увеличивается каждый день, процесс продолжается. Вот за 10 дней у нас открыто счетов – 87 000. И проведено более 50 000 операций», – сказала она. Набиуллина утверждает, что регулятор видит «интерес со стороны людей, со стороны компаний». По ее словам, запуск цифровой валюты прошел «нормально».

  • Казахстан продолжил контакты с Ozon и Wildberries из-за ущерба селлерам. Министерство торговли и интеграции Казахстана продолжает обсуждать с Ozon и Wildberries последствия украинских атак на склады маркетплейсов в России для продавцов из республики. В министерстве заявили, что «продолжают взаимодействие с компаниями Wildberries и Ozon по дипломатическим каналам», а также с их юрлицами для защиты интересов местных предпринимателей. Итоговых данных об ущербе продавцам Wildberries пока нет. Маркетплейс объяснил это продолжающейся инвентаризацией товаров.

  • Мясо, молоко, хлеб и овощи включили в проект нового мониторинга цен. Минпромторг предложил контролировать формирование цен на 24 вида продуктов, включая мясо, молоко, хлеб, яйца, крупы и овощи, следует из проекта постановления правительства. В список вошли говядина, свинина, баранина, мясо кур, рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко, сыр, яйца, сахар, соль, мука, хлеб, рис, гречка, макаронные изделия, картофель, свекла, репчатый лук, морковь, помидоры, огурцы и капуста. Доступ к сведениям ведомство предложило дать Минсельхозу, Минэкономразвития, ФАС, Росстату и самому Минпромторгу. ФНС сможет передавать им информацию о ценах, объемах продаж, доходах, расходах и прибыли продавцов и поставщиков. Полученные сведения «не подлежат разглашению, за исключением случаев, установленных НК», отмечается в проекте.Цены на некоторые продукты будут контролировать с 2027 года.

  • МВД: зависание и списания денег могут говорить о заражении смартфона вирусами. МВД перечислило основные признаки заражения мобильного телефона вирусами. Среди них: зависание смартфона, медленное открытие приложений, множество рекламы, особенно там, где раньше ее не было. Необъяснимые списания с банковского счета или появление СМС, которые владелец не отправлял, также могут быть результатом действий вирусных приложений, пытающихся подписать пользователя на платные услуги.

  • МВД: водительское удостоверение нужно заменить при изменении персональных данных. В столичном главке МВД перечислили пять поводов, по которым водительское удостоверение требует обязательной замены.

    Так, документ считается недействительным, если: истек срок его действия, изменились содержащиеся в нем персональные данные, поступило заявление о его утрате или хищении, было выдано новое удостоверение, он пришел в негодность из-за износа или повреждения так, что сведения в нем невозможно прочесть. Во всех этих случаях права подлежат аннулированию и нужно получать новые.

  • Глава OpenAI анонсировал показ человекоподобного робота в 2027 году. В следующем году компания рассчитывает показать «что-то впечатляющее», однако появления человекоподобных роботов на улицах придется ждать еще несколько лет, уточнил глава компании. «Думаю, в 2027 году у нас будет крутая демонстрация — действительно отличная демонстрация. Не думаю, что роботы начнут ходить по улицам раньше, чем пройдет еще несколько лет, но мы покажем что-то впечатляющее», — сказал он. По оценке Альтмана, до широкого распространения человекоподобных роботов пройдет еще несколько лет.

  • Онищенко назвал условия для жизни до 100 лет. «Чтобы жить до 100 лет, необходимо беречь свое здоровье, не курить, не употреблять алкоголь, заниматься спортом, гулять, нормально питаться и делать прививки от гриппа», – сказал Онищенко. По словам академика, перспективным направлением в области долголетия является выращивание органов. Биоинженерные технологии активно развиваются и в будущем станут более доступны. «Но пока давайте мы не будем сидеть и ожидать, а будем заниматься своим здоровьем», – подчеркнул он.

  • 14 сентября — День «Обнимите свою собаку». Крепкие объятия с собакой — это не просто проявление любви, но и реальная польза для здоровья. У человека на 30% снижается уровень стресса, а у питомца вырабатывается «гормон счастья» окситоцин. Этот праздник, основанный дрессировщицей Эми Мур в 2006 году, также напоминает о безопасности наших четвероногих друзей. Его традиции включают не только объятия, но и проверку дома на предмет открытых окон, токсичных растений или мелких опасных предметов.

  • В Новосибирске спасатели вызволили с балкона женщину, которую там запер кот, сообщила муниципальная аварийно-спасательная служба. «Женщина вышла на балкон подышать свежим воздухом. В этот момент за ее спиной раздалось тихое, но очень весомое "клац". Дверь захлопнулась. За ней остался тот, кто все это и спланировал: огромный невозмутимый рыжий хулиган — мейн-кун», — рассказали в службе. Спасателям пришлось вскрывать замок, чтобы попасть в квартиру и помочь ее хозяйке. Уточняется, что кот не пострадал.

💥Обзор новостей: максимальная пенсия в 2027 году больше 77 тыс руб, в ГД предложили повышать доплаты к пенсии с 70 лет, россияне открыли 87 000 счетов с цифровым рублем

Информации об авторе

Наталия Лукина

Наталия Лукина

Шеф-редактор Трибуны в Клерк.Ру

309 подписчиков1 484 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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