💥Обзор новостей: максимальная пенсия в 2027 году больше 77 тыс руб, в ГД предложили повышать доплаты к пенсии с 70 лет, россияне открыли 87 000 счетов с цифровым рублем

Назван максимальный размер страховой пенсии по старости в 2027 году. Максимальный размер страховой пенсии по старости в России в 2027 году может превысить 77 тысяч рублей, сообщил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. По словам специалиста, на такую пенсию может рассчитывать россиянин с длительным стажем, например, 40-45 лет, высокой официальной зарплатой и 350–400 накопленными пенсионными баллами за период трудовой деятельности.

В Госдуме предложили повышать доплаты к пенсии с 70 лет. Фиксированную выплату к страховой пенсии по старости следует увеличивать уже с 70 лет, а затем повышать еще на 100% при достижении 80 и 90 лет. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По словам депутата, предлагаемый механизм предусматривает повышение фиксированной выплаты на 100% с 70 лет, на 200% — с 80 лет и на 300% — с 90 лет. «Чем старше человек, тем, как правило, больше у него объективных расходов, связанных со здоровьем и повседневным уходом, и это должно учитываться пенсионной системой», — заявил Нилов. Сейчас повышенная фиксированная выплата в размере 100% устанавливается с 80 лет. В 2026 году ее базовый размер составляет 9 584 рубля, а для пенсионеров старше 80 лет — около 19 169 рублей. Перерасчет производится автоматически, без подачи заявления.

Набиуллина: россияне открыли 87 000 счетов с цифровым рублем. С момента запуска цифрового рубля 1 сентября граждане открыли 87 000 счетов и провели 50 000 операций с новым видом валюты. Об этом сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров. «Число открытых счетов увеличивается каждый день, процесс продолжается. Вот за 10 дней у нас открыто счетов – 87 000. И проведено более 50 000 операций», – сказала она. Набиуллина утверждает, что регулятор видит «интерес со стороны людей, со стороны компаний». По ее словам, запуск цифровой валюты прошел «нормально».

Казахстан продолжил контакты с Ozon и Wildberries из-за ущерба селлерам. Министерство торговли и интеграции Казахстана продолжает обсуждать с Ozon и Wildberries последствия украинских атак на склады маркетплейсов в России для продавцов из республики. В министерстве заявили, что «продолжают взаимодействие с компаниями Wildberries и Ozon по дипломатическим каналам», а также с их юрлицами для защиты интересов местных предпринимателей. Итоговых данных об ущербе продавцам Wildberries пока нет. Маркетплейс объяснил это продолжающейся инвентаризацией товаров.

Мясо, молоко, хлеб и овощи включили в проект нового мониторинга цен. Минпромторг предложил контролировать формирование цен на 24 вида продуктов, включая мясо, молоко, хлеб, яйца, крупы и овощи, следует из проекта постановления правительства. В список вошли говядина, свинина, баранина, мясо кур, рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко, сыр, яйца, сахар, соль, мука, хлеб, рис, гречка, макаронные изделия, картофель, свекла, репчатый лук, морковь, помидоры, огурцы и капуста. Доступ к сведениям ведомство предложило дать Минсельхозу, Минэкономразвития, ФАС, Росстату и самому Минпромторгу. ФНС сможет передавать им информацию о ценах, объемах продаж, доходах, расходах и прибыли продавцов и поставщиков. Полученные сведения «не подлежат разглашению, за исключением случаев, установленных НК», отмечается в проекте.Цены на некоторые продукты будут контролировать с 2027 года.

МВД: зависание и списания денег могут говорить о заражении смартфона вирусами. МВД перечислило основные признаки заражения мобильного телефона вирусами. Среди них: зависание смартфона, медленное открытие приложений, множество рекламы, особенно там, где раньше ее не было. Необъяснимые списания с банковского счета или появление СМС, которые владелец не отправлял, также могут быть результатом действий вирусных приложений, пытающихся подписать пользователя на платные услуги.

МВД: водительское удостоверение нужно заменить при изменении персональных данных. В столичном главке МВД перечислили пять поводов, по которым водительское удостоверение требует обязательной замены. Так, документ считается недействительным, если: истек срок его действия, изменились содержащиеся в нем персональные данные, поступило заявление о его утрате или хищении, было выдано новое удостоверение, он пришел в негодность из-за износа или повреждения так, что сведения в нем невозможно прочесть. Во всех этих случаях права подлежат аннулированию и нужно получать новые.

Глава OpenAI анонсировал показ человекоподобного робота в 2027 году. В следующем году компания рассчитывает показать «что-то впечатляющее», однако появления человекоподобных роботов на улицах придется ждать еще несколько лет, уточнил глава компании. «Думаю, в 2027 году у нас будет крутая демонстрация — действительно отличная демонстрация. Не думаю, что роботы начнут ходить по улицам раньше, чем пройдет еще несколько лет, но мы покажем что-то впечатляющее», — сказал он. По оценке Альтмана, до широкого распространения человекоподобных роботов пройдет еще несколько лет.

Онищенко назвал условия для жизни до 100 лет. «Чтобы жить до 100 лет, необходимо беречь свое здоровье, не курить, не употреблять алкоголь, заниматься спортом, гулять, нормально питаться и делать прививки от гриппа», – сказал Онищенко. По словам академика, перспективным направлением в области долголетия является выращивание органов. Биоинженерные технологии активно развиваются и в будущем станут более доступны. «Но пока давайте мы не будем сидеть и ожидать, а будем заниматься своим здоровьем», – подчеркнул он.

14 сентября — День «Обнимите свою собаку». Крепкие объятия с собакой — это не просто проявление любви, но и реальная польза для здоровья. У человека на 30% снижается уровень стресса, а у питомца вырабатывается «гормон счастья» окситоцин. Этот праздник, основанный дрессировщицей Эми Мур в 2006 году, также напоминает о безопасности наших четвероногих друзей. Его традиции включают не только объятия, но и проверку дома на предмет открытых окон, токсичных растений или мелких опасных предметов.