⛔«Клерк» вводит запрет на четыре темы для авторов: платежные сервисы, нейросети, крипта и промокоды

«Клерк» вводит новые правила модерации для авторов, публикующихся по тарифу «Трибуна.PRO». Материалы по тематикам платежные сервисы, нейросети, крипта и промокоды теперь не будут проходить модерацию и автоматически попадут в раздел «черных». Ограничения помогут сохранить трастовость сайта, а также уникальность и качество публикуемого контента на портале.

«Клерк» выбрал стратегию сохранения трастовости сайта в борьбе с дублированным контентом

Редакция «Клерка» приняла решение о введении новых ограничений для авторов тарифа «Трибуна.PRO», сделав выбор в пользу сохранения трастовости площадки, чистоты сайта и практической полезности контента для читателей.

Материалы по темам платежных сервисов, нейросетей, криптовалюты и промокодов теперь не пройдут модерацию и будут автоматически попадать в раздел «черных» — под удаление. По этим направлениям сразу несколько активных игроков рынка конкурируют за одни и те же поисковые запросы, что провоцирует лавинообразный рост однотипных публикаций. Статьи на эту тему — даже у одного и того же автора — максимально похожи друг на друга, а уникальность такого контента часто близка к нулю.

Отказ от дублирующихся материалов в перегретых тематиках позволит сохранить репутацию платформы как источника достоверной и полезной информации, а не набора однотипных SEO-текстов.

Почему дублированный контент — это проблема SEO

Дублированный контент — один из ключевых факторов, который может негативно повлиять на SEO-результаты сайта. На этом уже спотыкались такие площадки, как vc и DTF, у которых задублированные публикации, по оценкам экспертов, достигли критической массы.

При наличии нескольких версий контента поисковикам трудно определить, какую из них надо проиндексировать и впоследствии показать в результатах поиска. Это размывает трафик между похожими материалами.

Если раньше дубли отличались хотя бы авторской интонацией и структурой, то теперь однотипные ИИ-генерированные тексты усиливают эффект переизбытка одинакового контента. Это создает дополнительную нагрузку на модерацию площадок и снижает доверие читателей к качеству публикаций, поскольку отличить экспертный разбор от автоматически собранного текста становится все сложнее. Как итог — отток пользователи и клиентов с площадки.

Чтобы избежать этого «Клерка» вводит новые правила модерации. Таким образом мы намерены снизить количество дублирующихся материалов на платформе и повысить общее качество публикуемого контента.

Что такое Трибуна.Про на «Клерке»

«Трибуна.PRO» на «Клерке» — это платный тариф для авторов, которые публикуют материалы на регулярной основе.

Он дает несколько практических преимуществ по сравнению с базовым размещением:

Ускоренная модерация — материалы проверяются быстрее, что важно для авторов с частым графиком публикаций.

Индексация в поисковиках — статьи попадают в выдачу Google и Яндекса, что увеличивает органический трафик на материал.

Прямые гиперссылки без редиректа — ссылки на сайт автора работают напрямую, без промежуточных переходов, что полезно для SEO и удобства читателей.

Видимость — даже посты, не прошедшие модерацию, становятся видны в поисковиках незарегистрированным пользователям.

Юридические лица не могут использовать «Трибуну.Про» для продвижения компании. Для корпоративных публикаций предусмотрены отдельные тарифы.