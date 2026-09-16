⛔«Клерк» вводит запрет на четыре темы для авторов: платежные сервисы, нейросети, крипта и промокоды
«Клерк» вводит новые правила модерации для авторов, публикующихся по тарифу «Трибуна.PRO». Материалы по тематикам платежные сервисы, нейросети, крипта и промокоды теперь не будут проходить модерацию и автоматически попадут в раздел «черных». Ограничения помогут сохранить трастовость сайта, а также уникальность и качество публикуемого контента на портале.
«Клерк» выбрал стратегию сохранения трастовости сайта в борьбе с дублированным контентом
Редакция «Клерка» приняла решение о введении новых ограничений для авторов тарифа «Трибуна.PRO», сделав выбор в пользу сохранения трастовости площадки, чистоты сайта и практической полезности контента для читателей.
Материалы по темам платежных сервисов, нейросетей, криптовалюты и промокодов теперь не пройдут модерацию и будут автоматически попадать в раздел «черных» — под удаление. По этим направлениям сразу несколько активных игроков рынка конкурируют за одни и те же поисковые запросы, что провоцирует лавинообразный рост однотипных публикаций. Статьи на эту тему — даже у одного и того же автора — максимально похожи друг на друга, а уникальность такого контента часто близка к нулю.
Отказ от дублирующихся материалов в перегретых тематиках позволит сохранить репутацию платформы как источника достоверной и полезной информации, а не набора однотипных SEO-текстов.
Почему дублированный контент — это проблема SEO
Дублированный контент — один из ключевых факторов, который может негативно повлиять на SEO-результаты сайта. На этом уже спотыкались такие площадки, как vc и DTF, у которых задублированные публикации, по оценкам экспертов, достигли критической массы.
При наличии нескольких версий контента поисковикам трудно определить, какую из них надо проиндексировать и впоследствии показать в результатах поиска. Это размывает трафик между похожими материалами.
Если раньше дубли отличались хотя бы авторской интонацией и структурой, то теперь однотипные ИИ-генерированные тексты усиливают эффект переизбытка одинакового контента. Это создает дополнительную нагрузку на модерацию площадок и снижает доверие читателей к качеству публикаций, поскольку отличить экспертный разбор от автоматически собранного текста становится все сложнее. Как итог — отток пользователи и клиентов с площадки.
Чтобы избежать этого «Клерка» вводит новые правила модерации. Таким образом мы намерены снизить количество дублирующихся материалов на платформе и повысить общее качество публикуемого контента.
Что такое Трибуна.Про на «Клерке»
«Трибуна.PRO» на «Клерке» — это платный тариф для авторов, которые публикуют материалы на регулярной основе.
Он дает несколько практических преимуществ по сравнению с базовым размещением:
Ускоренная модерация — материалы проверяются быстрее, что важно для авторов с частым графиком публикаций.
Индексация в поисковиках — статьи попадают в выдачу Google и Яндекса, что увеличивает органический трафик на материал.
Прямые гиперссылки без редиректа — ссылки на сайт автора работают напрямую, без промежуточных переходов, что полезно для SEO и удобства читателей.
Видимость — даже посты, не прошедшие модерацию, становятся видны в поисковиках незарегистрированным пользователям.
Юридические лица не могут использовать «Трибуну.Про» для продвижения компании. Для корпоративных публикаций предусмотрены отдельные тарифы.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Так же предлагаю распространить запрет на материалы по тантрическому секасу.