💥Обзор новостей: предложили зафиксировать налоговые правила на пять лет, послабления ЭТрН начнут действовать с 19 сентября, пострадавшим селлеров Ozon пришли выплаты

В Госдуме предложили зафиксировать налоговые правила на пять лет. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили зафиксировать налоговые правила на пять лет, а новые налоги вводить не раньше чем через два года. Соответствующее обращение на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Авторы инициативы считают, что ее реализация позволит увеличить горизонт финансового и инвестиционного планирования, сократить расходы на срочную перестройку учета и договорных моделей, снизить стимулы к уходу в неформальные схемы и превратить заявленный ориентир стабильности налоговой системы в понятную законодательную гарантию.

С 19 сентября 2026 года станет больше случаев, когда транспортную накладную можно оформить на бумаге. С 1 сентября 2026 года ЭТрН стала обязательной по общему правилу при коммерческих автомобильных перевозках. До 18 сентября включительно транспортную накладную, заказ и заявку можно оформить на бумаге в восьми случаях из приказа Минтранса № 262. С 19 сентября перечень расширяется до 12 случаев по приказу Минтранса от 02.09.2026 № 391. В перечень включили следующие перевозки: грузов военного назначения, в которых грузоотправителями или грузополучателями выступают МВД, Росгвардия, ФСБ, МЧС, грузов, которые перевозят по территории, где введены режимы повышенной готовности, ЧС, ЧП, военного положения, правовой режим контртеррористической операции, специальных грузов, продукции военного и двойного назначения в рамках внешнеторговой деятельности и социально значимых периодических печатных изданий.

Для микроэлектронной отрасли готовят новую стратегию. Минпромторг совместно с компаниями—производителями и разработчиками готовит новую стратегию развития микроэлектронной отрасли. На данном этапе она включает перечень новых мер поддержки: офтейк-контракты на выкуп еще не произведенной продукции или установление «компонентной квоты» в регулируемых закупках.

«Ингосстрах» перечислил первые выплаты 50 тыс. продавцов Ozon, чьи товары пострадали от БПЛА. Всего до конца недели первую часть возмещения планируется перечислить примерно 90 тыс. продавцов, подпадающих под условия программы страхования. Платежи будут поступать несколькими траншами: по каждому логистическому объекту предусмотрен отдельный перевод, обработка операций может занимать несколько суток. Для получения возмещения дополнительных действий от предпринимателей не требуется: средства перечисляются на расчётный счёт, указанный в личном кабинете маркетплейса.

В образцах 20-й серии вакцины «Мультикан-8» выявили живой вирус болезни Ауески. Подтвердилась связь между массовыми смертельными случаями среди собак и применением им иммунизации этой вакциной.

Россияне недостаточно привержены здоровому образу жизни (ЗОЖ). Жители страны потребляют мало йода, фруктов и овощей, что приводит к развитию у них ожирения и формированию дефицита микронутриентов в организме, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Нормы физической активности при этом соблюдают только 44% детей дошкольного возраста, сказал он.

Ракета «Союз-2.1б» стартовала с Байконура. Корабль направится на Международную космическую станцию (МКС).

Лауреат Нобелевской премии по экономике Майкл Кремер назначен главным экономистом Всемирного банка. К работе он приступит 1 октября. 61-летний Кремер – профессор Чикагского университета. В 2019 году он вместе с Эстер Дюфло и Абхиджитом Банерджи получил Нобелевскую премию «за экспериментальный подход к борьбе с глобальной бедностью».

Старейший мужчина Европы умер в возрасте 112 лет. Старейший мужчина Европы Витантонио Ловалло умер в возрасте 112 лет. Он жил в небольшом поселке Сарнелли в коммуне Авильяно на юге Италии. Ловалло родился в 1914 г. и 25 марта отметил 112-летие. В молодости он работал пастухом, а затем погонщиком мулов. Во время Второй мировой войны его призвали на военную службу, а в 1943 г. он попал в плен к немецким войскам в Греции. Позднее его депортировали в концентрационный лагерь в Германии, откуда он был освобожден в мае 1945 г. После войны Ловалло вернулся в итальянскую область Базиликата. У него было трое детей – две дочери и сын.

Пиво на Октоберфесте подорожало за 40 лет на 400%. Стоимость литровой кружки пива на мюнхенском Октоберфесте в этом году составит в среднем 15,61 евро. За последние 40 лет цена напитка на фестивале выросла на 400%, значительно опередив общий рост стоимости товаров и услуг в Германии.

Американцы полагают, что ИИ может уничтожить человечество. Больше половины граждан США в той или иной степени опасаются того, что искусственный интеллект (ИИ) однажды сможет уничтожить человечество, сообщает в Politico. По данным опроса издания, 17% респондентов почти полностью уверены, что это произойдет, 20% видят в ИИ серьезный риск, а 26% - умеренный риск. Только 15% опрошенных заявили, что риск уничтожения человечества ИИ крайне мал, и всего 7% предположили, что риска нет совсем. Оставшиеся 15% американцев не смогли ответить на вопрос.