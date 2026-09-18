Закрутки на зиму 2026: самые выгодные и полезные домашние заготовки. Бонус — любимые рецепты редакции «Клерка»

Все ли продукты выгодно консервировать на зиму

Многие хозяйки уверены: их заготовки полезные — экологически чистые, без всяких там стабилизаторов, загустителей и эмульгаторов. Кроме этого, закрутка на зиму — это в чистом виде экономия для кошелька.

Так ли это на самом деле? Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская утверждает, что это не совсем верно. Экономика домашних консервов в 2026 году требует избирательности, не все овощи одинаково выгодно закатывать в банки. Например, компоты, сложные салаты, кабачковую икры, кетчуп и майонез проще покупать. Например, кабачковая икра обходится почти как магазинная, а разница в пару сотен рублей за несколько банок не стоит потраченного времени. Тоже самое с помидорами, выгода составляет лишь 43%.

С экономической точки зрения выгодно солить капусту. Квашеная капуста экономят 89% бюджета: домашняя трехлитровая банка стоит 100 рублей против 990 рублей в магазине. Засолка огурцов с экономической точки зрения тоже обоснована: домашняя банка объемом 3 литра будет стоить около 250 рублей, из которых 200 рублей — это сами огурцы, а остальное — соль, укроп, чеснок и хрен. Домашнее варенье также в плюсе — литр обходится в 100 рублей, тогда как магазинный стоит около 600 рублей.

Ольга Чемурова «Покупное, магазинное — не то! По своим проверенным рецептам все вкуснее. После тридцати потянуло к земле: сама выращиваю, сама закатываю. Огурцы с горчичными зернами, помидоры в собственном соку, кабачковую икру, кетчуп, томатный сок, основу для борща, варенье и повидло. Про экономическую выгоду не задумывалась. Но банки и крышки стоят недорого. Банки можно не покупать каждый год, их много остается. Крышки дешевые»