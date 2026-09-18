Закрутки на зиму 2026: самые выгодные и полезные домашние заготовки. Бонус — любимые рецепты редакции «Клерка»

Для многих процесс консервации превращается в своеобразное соревнование: кто закатает больше банок, у кого рецепт вкуснее, а закрутки стоят дешевле без потери качества. Соцсети в этот период пестрят «баночными» фотографиями, а рынки и магазины фиксируют традиционный сезонный всплеск спроса на овощи, банки и крышки.
Все ли продукты выгодно консервировать на зиму
Многие хозяйки уверены: их заготовки полезные — экологически чистые, без всяких там стабилизаторов, загустителей и эмульгаторов. Кроме этого, закрутка на зиму — это в чистом виде экономия для кошелька.
Так ли это на самом деле? Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская утверждает, что это не совсем верно. Экономика домашних консервов в 2026 году требует избирательности, не все овощи одинаково выгодно закатывать в банки. Например, компоты, сложные салаты, кабачковую икры, кетчуп и майонез проще покупать. Например, кабачковая икра обходится почти как магазинная, а разница в пару сотен рублей за несколько банок не стоит потраченного времени. Тоже самое с помидорами, выгода составляет лишь 43%.
С экономической точки зрения выгодно солить капусту. Квашеная капуста экономят 89% бюджета: домашняя трехлитровая банка стоит 100 рублей против 990 рублей в магазине. Засолка огурцов с экономической точки зрения тоже обоснована: домашняя банка объемом 3 литра будет стоить около 250 рублей, из которых 200 рублей — это сами огурцы, а остальное — соль, укроп, чеснок и хрен. Домашнее варенье также в плюсе — литр обходится в 100 рублей, тогда как магазинный стоит около 600 рублей.
редактор-маркетолог Клерк.ру
«Покупное, магазинное — не то! По своим проверенным рецептам все вкуснее. После тридцати потянуло к земле: сама выращиваю, сама закатываю. Огурцы с горчичными зернами, помидоры в собственном соку, кабачковую икру, кетчуп, томатный сок, основу для борща, варенье и повидло. Про экономическую выгоду не задумывалась. Но банки и крышки стоят недорого. Банки можно не покупать каждый год, их много остается. Крышки дешевые»
Делаете ли вы домашние заготовки на зиму?
Чем могут быть опасны домашние консервы
Главная опасность в домашних консервах — ботулизм. Возбудители этого заболевания — клостридии ботулизма — обитают в почве и легко попадают на поверхность овощей и фруктов при сборе урожая. Отравление вызывают не сами бактерии, а продукты их жизнедеятельности — ботулотоксины. Закрытая банка с домашней консервацией создает для них благоприятную среду: даже если у крышки сохраняется небольшое насыщение кислородом, в центре банки и у дна формируются идеальные условия для развития возбудителей ботулизма.
Врачи напоминают, что визуально и по вкусу зараженные консервы часто не отличаются от безопасных, что делает ботулизм особенно опасным заболеванием. Без своевременного введения противоботулинической сыворотки отравление может закончиться летальным исходом.
Чтобы избежать заражения, необходимо тщательно стерилизовать банки и продукты перед консервацией, а готовые заготовки хранить в холоде. Как только температура хранения поднимается до 12–14 градусов, сразу возникает риск: опасные микроорганизмы начинают активно размножаться и выделять ботулотоксин.
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Какие заготовки наиболее полезны для здоровья
Самые полезные способы заготовок — это заморозка, сушка и квашение.
Квашеная капуста — лидер по пользе. В процессе ферментации сохраняется и даже увеличивается количество витамина C, а также образуются полезные молочнокислые бактерии, поддерживающие микрофлору кишечника.
Замороженные ягоды и фрукты (в отличие от варенья) — заморозка сохраняет максимум витаминов и антиоксидантов, поскольку продукт не подвергается длительной термической обработке и не требует добавления большого количества сахара.
Моченые яблоки — по принципу схожи с квашеной капустой: полезная ферментация, минимум сахара, сохранение витаминов.
Сушеные фрукты и грибы — сушка при невысоких температурах позволяет сохранить эфирные масла, микроэлементы и часть витаминов.
Овощные заготовки без уксуса (например, лечо на основе только овощей, соли и небольшого количества сахара) — полезнее классических маринадов, так как избыток уксуса может раздражать слизистую желудка.
Ваша любимая зимняя заготовка это...
Любимые рецепты заготовок редакции «Клерка»
Яблочное повидло от Любови Филякиной
Приготовление: на 1 кг яблок берем 500-700 гр сахара. Яблоки моем, нарезаем, провариваем на небольшом огне до мягкости, пробиваем блендером. Варим, постоянно помешивая, до уменьшения массы примерно в два раза. Не забываем мешать, масса постоянно булькает и норовит стрельнуть в вас в самый неподходящий момент. Добавляем сахар, перемешиваем до полного растворения, варим до нужной вам консистенции. Нужно, чтобы выпарилась вся влага. Густота итогового продукта будет зависеть от сорта яблок и количества сахара. После приготовления даем немного остыть, заливаем горячим в стерилизованные банки и закатываем стерилизованными крышками.
выпускающий редактор Клерк.ру
«Дело не в экономии, главное — уверенность в качестве и вкусе. На зиму закручиваю малину и яблочное повидло. По сладости и консистенции нравится именно как я делаю. Научилась перерабатывать, когда купили свой участок, на нем уже росли яблоки и кусты — надо было что-то делать с урожаем. Свекровь снабжает огурцами и лечо, спасибо ей за это»
Кетчуп из кабачков от Ольги Чемуровой
Приготовление: кабачки очистить и нарезать кубиками, добавить нарезанный лук, соль, сахар и чеснок, оставить на 2 часа. Слить выделившуюся жидкость и поставить вариться около 20 минут (или до мягкости кабачков). Добавить сахар измельченный чеснок, острый перец, молотый кориандр и хмели-сунели. Варить 20–25 минут без крышки. Пробить массу блендером. Добавить томатную пасту и уксусную эссенцию. Варить на маленьком огне еще 10 минут. Закатать в стерилизованные банки. На выходе получится примерно 2 литра кетчупа.
Ингредиенты:
Кабачки — 2 кг;
Чеснок — 100 г;
Лук — 300 г;
Соль — 1,5 ст. л;
Сахар — 14–15 ст. л;
Красный острый перец — 1 ч. л. (или 0,5 ч. л., по вкусу);
Кориандр — 2 ч. л;
Хмели-сунели — 1 ч. л;
Томатная паста — 450 г;
Уксусная эссенция 70% — 4 ч. л.
«Это очень вкусно. Добавляю этот кетчуп в лазанью, в макароны с фаршем», — поделилась рецептом Ольга.
Кетчуп по-грузински от Елена Керн
Приготовление: помидоры, лук, болгарский перец, острый перец моем, режем и складываем в тазик или кастрюлю ставим на огонь и варим без добавления воды. Затем снимаем и погружным блендером разбиваем все в однородную массу. После этого перетираем все через сито. Опять ставим на плиту вариться. Пока масса закипает перетираем специи загружаем порезанный чеснок и специи в стакан блендера заливаем туда же уксус и взбиваем в кашу. Все складываем в миску добавляем соль, сахар размешиваем. Кетчуп кипит добавляем 1,5 столовых ложки крахмала в него. Размешиваем ждем пару минут и добавляем кашицу из миски. Провариваем еще 10 минут и разливаем по стерилизованным банкам.
Ингредиенты (в итоге получается почти 3.5 л.):
Помидоры — 3 кг;
Болгарский перец — 1,5 кг;
Лук — 3-4 головки;
Чеснок — 50 гр;
Стручковый острый перец — 10 шт (вы добавляйте по своему вкусу, не как у меня, мы любим острое);
Кукурузный крахмал — 1,5 ст. л. (крахмал не для густоты и не для вкуса добавляю. С ним, кетчуп получается однородный и из бутылки не плюхается, а плавно выливается);
Сахар/соль — по вкусу;
Уксус (яблочный) 6% или винный — 50 мл.л. (если 9% берите — 25-30 мл.);
Мускатный орех — немного на терке;
Гвоздика — 3 шт;
Душистый перец — 20 шт;
Сухой чеснок — 3-4 шт;
редактор-эксперт Клерк.ру
«Магазинное не покупаю: во-первых, домашние плохо едят такие консервы, во-вторых, у нас свои овощи и фрукты — закрываю по семейным рецептам, получается очень вкусно. Плюс это еще и выгодно: всегда знаешь качество продуктов, вкус получается именно такой, как нужно, и финансово не приходится тратиться на магазинные баночки. Консервирую помидоры, огурцы, лечо, аджику, компоты, остро-сладкие конфитюры. Банки не стерилизую — просто мою, а крышки только нагреваю. Готовые закрытые банки прогоняю через автоклав, и они прекрасно стоят долгое время»
Какие заголовки делаете вы? Присылайте рецепты и фотографии в комментариях.
Коллеги, еще раз с пятницей! Ждем от вас комментариев, фотографий и рецептов))
Для домашних заготовок, нужен отдельный холодильник или погреб. Потому и не делаю
мой максимум насыпать голубику в зип пакет и кинуть в морозилку))