💥Обзор новостей: Минфин прорабатывает отсрочку по налогам для Ozon, инфляционные ожидания россиян выросли, на АЗС возвращается система «чет-нечет»

Минфин прорабатывает отсрочку по налогам для Ozon. Министерство финансов России прорабатывает предоставление отсрочки и рассрочки по налогам для Ozon и продавцов маркетплейса по аналогии с «РВБ» (Wildberries и Russ, RWB). Об этом сообщил замглавы ведомства Алексей Сазанов. «Минфин согласен, что поддержка нужна. Объем поддержки определяет правительство», – добавил замминистра. По его словам, решение по Ozon находится в высокой степени проработки. Для бюджета перенос сроков уплаты будет посильным, сказал замминистра, не уточнив объемов поддержки.

Минтруд предложил снизить нагрузку по страховым взносам по несчастным случаям. «Минтруд России планирует исключить из расчета размера скидок или надбавок к страховому тарифу несчастные случаи, произошедшие в результате чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и иного характера не по вине страхователя. Это будет способствовать снижению нагрузки на работодателей», — говорится в сообщении ведомства.

ЦБ указал на рост рискованных реструктуризаций кредитов бизнесу. Объем корпоративных кредитов с признаками проблемности в июле увеличился на 0,2 трлн руб., сообщил Банк России в обзоре развития банковского сектора. Рост произошел в том числе за счет рискованных реструктуризаций кредитов заемщикам из сферы недвижимости, а также ухудшения положения отдельных промышленных компаний, указал регулятор. Рост проблемных реструктуризаций в июле совпал с началом массированных атак БПЛА на российские НПЗ, а также по логистическим объектам Wildberries. ЦБ рекомендовал банкам идти навстречу заемщикам, пострадавшим от атак, и пересмаривать условия по кредитам.

В Калужской области с 23 сентября на АЗС вернут систему «чет-нечет». Мера связана с локальным логистическим сбоем с поставками топлива на некоторые АЗС. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша в свое Telegram-канале. На заправках региона снова фиксируются очереди, которые вызывают «справедливое недовольство» граждан. «Чтобы минимизировать неудобства, решением оперативного штаба с 23 сентября вновь вводим временные ограничения», – заявил губернатор. Он добавил, что пока топливо будет отпускаться только в бак.

Инфляционные ожидания россиян в сентябре выросли до 14,2%. Выше сентябрьского значения за 2026 г. стало только июльское – 14,7%. Оценка наблюдаемой инфляции выросла до 15,1% (+0,8 п. п.). Этот сентябрьский показатель оказался равен июльскому.

ЦБ сообщил об оттоке средств физлиц из банков в августе. Объем средств населения в банках в августе 2026 года уменьшился по сравнению с июлем, следует из подготовленного Банком России анализа развития банковского сектора августе. По данным ЦБ, объем средств населения уменьшился на 0,1 трлн руб или на 0,2% после прироста на 0,3% роста в июле. Это может быть связано с тратами на отпуск или подготовку к учебному году, пояснили в материале.

Почти 60% жителей Москвы и области выбирают для покупки двухкомнатные квартиры. Классические двухкомнатные квартиры и евродвушки выбирают 59% жителей Москвы и Подмосковья, которые недавно приобрели жилье в новостройке или планируют такую покупку. Самым востребованным вариантом стали квартиры площадью от 45 кв. м до 64 кв. м – их рассматривают 40% опрошенных. Среди покупателей двухкомнатных квартир 65% выбирают планировку с кухней-гостиной, двумя спальнями и холлом. В число востребованных решений также входят два санузла.

Минздрав опубликовал руководство по лечению аномальных фантазий и предпочтений. Минздрав одобрил к применению врачами-психиатрами первые клинические рекомендации по расстройствам сексуального предпочтения. Документ поясняет врачам, как отличить фантазию от реального вреда, а также устанавливает ступенчатую систему лечения — от психотерапии до препаратов, «выключающих» выработку тестостерона. Врач-психиатр называет рекомендации «долгожданным мостом» между медициной и правом, но обращает внимание, что авторы документа открыто предупреждают о риске пациентов «попасть под усиленное внимание полиции».

ЕС согласовал снятие санкций с Усманова и Фридмана. Послы 27 стран Евросоюза (ЕС) согласовали снятие санкций с российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники. Кроме того, по данным агентства, ЕС впервые в истории согласовал продление санкций против России сразу на три года. Отмечается, что речь идет об ограничениях в отношении около 3000 физических и юридических лиц.

Мошенники начали угрожать россиянам уголовными делами за покупки в магазинах Ашан и Лемана ПРО. Злоумышленники рассылают россиянам сообщения и звонят от имени представителей правоохранительных органов. Они утверждают, что на человека завели уголовное дело, поскольку тот совершал покупки в «Лемана Про» или «Ашане». Мошенники объясняют это тем, что зарубежные собственники торговых сетей якобы перечисляют часть прибыли на финансирование ВСУ. Покупателям при этом говорят, что приобретение товаров в этих магазинах делает их соучастниками преступления. Далее злоумышленники требуют выполнять их указания, ссылаясь на необходимость избежать уголовной ответственности. Для этого они предлагают перевести деньги на специальный счет либо передать наличные курьеру, который представляется сотрудником Росфинмониторинга или ФСБ.

Около половины владельцев домашних животных в Москве учитывают потребности питомцев при выборе квартиры: для 9% это один из ключевых критериев, еще для 34% – второстепенный. Согласно исследованию, 21% владельцев животных готов отказаться от квартиры с хорошими характеристиками, если она окажется неудобной для питомца.

Россия и Иран готовят соглашение о совместном кинопроизводстве. Об этом заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали на пресс-конференции.