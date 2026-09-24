До Нового года осталось три месяца, пора готовиться к длинным зимним каникулам. Расскажем, сколько продлятся новогодние каникулы и когда выходить на работу или учебу в новом, 2027 году.

Как отдыхаем на Новый год 2027

Новогодние каникулы в 2027 году продлятся 11 дней: с 31 декабря 2026-го по 10 января 2027 года включительно.

Последняя рабочая неделя 2026 года будет короткой — всего три дня. Трудиться придется лишь в понедельник и вторник и среду 28, 29 и 30 декабря. Четверг, 31 декабря, — выходной день из-за переноса с воскресенья, 4 января 2026 года. 30 декабря не будет сокращенным, так как за ним не следует праздничный день.

На работу россияне вернутся в понедельник, 11 января, — первая рабочая неделя будет пятидневной.

Производственный календарь на 2026/2027 год смотрите тут.

График новогодних праздников 2026/2027

С 1 по 8 января будут официальные праздничные дни. Однако благодаря изменениям в графике праздничных дат, которые выпали на выходные, россияне будут отдыхать дольше. Новогодние праздники в 2026/2027 году продлятся 11 дней — с 1 по 10 января. Но к ним присоединится еще один выходной 2026 года — 31 декабря. В итоге отдыхаем 11 дней.

Последняя рабочая неделя 2026 года продлится всего три дня: 28, 29 и 30 декабря — понедельник, вторник и среда. Первый рабочий день нового 2027 года года — 11 января (понедельник).

Год Начало каникул Окончание каникул Количество дней отдыха 2026–2027 31 декабря 10 января 11

Сколько рабочих дней в январе 2027

В январе 2027 года — всего 15 рабочих дней. Большая часть месяца — праздники и выходные:

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — новогодние каникулы;

7 января — Рождество Христово.

То есть всего в январе 2027 года будет 16 выходных и праздничных дней и 15 рабочих дней.

Нормы рабочего времени в январе 2027

В январе тридцать один день. Рабочие дни — 15. Выходные и праздничные — 16. Стандартный график работы предполагает пятидневную рабочую неделю по 8 часов в день. Норма рабочего времени на январь 2027 года составляет 120 часов (8 часов × 15 рабочих дней). Именно на этот показатель ориентируются бухгалтерский производственный календарь и кадровый учет.

Норма рабочего времени в январе 2027 года:

при 40-часовой недели — 120 часов (8 ч x 15 дней);

при 36-часовой недели — 108 часов (7.2 ч x 15 дней);

при 24-часовой рабочей недели — 72 часа (4.8 ч x 15 дней).

Как оплачиваются новогодние праздники в 2027 году

Новогодние праздники, как и праздничные дни в любом другом месяце, не уменьшают зарплату сотрудников, работающих на окладе. Если работник отработал все положенные рабочие дни января, а в праздничные дни отдыхал согласно производственному календарю, за месяц он должен получить полный оклад.

Вызвать на работу в праздники работодатель при необходимости может любого сотрудника, но только с его согласия. Исключение: несовершеннолетние, беременные, одинокие родители или опекуны детей до 14 лет, матери детей до 3-х лет, родители детей-инвалидов и ухаживающие за больными родственниками.

Работу в новогодние праздники оформляют как обычно — нужны письменное согласие работника и приказ. Согласие можно оформить отдельным документом или подтвердить распиской работника в приказе. Работа в период новогодних праздников и выходных оплачивается в двойном размере. Или по желанию работника ему необходимо предоставить отгул.

Елена Пономарева «Важные нюансы для кадрового учета и оплаты труда. Если работник выбрал отгул — оплата производится в одинарном размере. Для сотрудников со сменным графиком действуют особые правила: если смена по графику выпадает на праздничный день, отдельное согласие не требуется, но оплата должна быть в двойном размере»

Как отдыхают школьники на Новый год 2026/2027

Даты школьных каникул синхронизированы с утвержденным правительством календарем праздничных и выходных дней на 2026/2027 год. Согласно ему, новогодние каникулы продлятся 11 дней — с 31 декабря по 10 января. В прошлом году зимой школьники отдыхали до 11 января включительно.

Секции, кружки, музыкальные и спортивные школы могут работать по собственному графику, уточнить информацию можно заранее в своем учебном заведении.

Перенос выходных в 2027 году

На 2027 год Правительство РФ утвердило следующие переносы:

с субботы, 2 января, — на пятницу, 5 ноября;

с воскресенья, 3 января, — на пятницу, 31 декабря;

с субботы, 20 февраля, — на понедельник, 22 февраля.

Как будем отдыхать в 2027 году

Как будем отдыхать в 2027 году с учетом переносов с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года 11 дней подряд с 21 по 23 февраля 3 дня подряд с 6 по 8 марта 3 дня подряд с 1 по 3 мая 3 дня подряд с 8 по 10 мая 3 дня подряд с 12 по 14 июня 3 дня подряд с 4 по 7 ноября 4 дня подряд

Предпраздничными днями в следующем году станут 30 апреля, 11 июня и 3 ноября.