‼️Открываем прием заявок на «Премию бухгалтеров Клерк — 2026»: ждем вашу!

В декабре пользователей «Клерк.ру» ждет масштабное событие — Премия бухгалтеров «Клерк» — 2026. Выбираем лучших бухгалтеров, кадровиков, юристов, аутсорсеров и представителей профессионального сообщества. Участие в премии — это шанс выделиться среди коллег, укрепить профессиональную репутацию и получить заслуженное признание. Ждем вашу заявку!

Стартовал прием заявок на «Премию бухгалтеров Клерк — 2026»

На «Клерк» начался прием заявок на «Премию бухгалтеров — 2026»! В декабре будем выбирать лучших бухгалтеров, кадровиков, юристов, аутсорсеров и представителей профессионального сообщества. Это уникальная возможность для профессионалов со всей страны продемонстрировать свои достижения!

Всего будет 11 номинаций. Среди основных — «Бухгалтер года», «Кадровик года», «Юрист года», «Аутсорсер года», «Комментатор года» и «Почетный пользователь Клерка». Дополнительно учреждены номинации «Амбассадор года», «Народный выбор», «Мастер Трибуны», «Корпоративный блог года» и «Компания-аутсорсер года».

Чтобы принять участие, необходимо подать заявку на сайте: выбрать номинацию, указать личные данные, форму работы и тип организации. А также рассказать, как вы используете «Клерк.ру» для решения своих профессиональных задач.

Предлагаем всем пользователям подать заявку! Может именно вы в этом году станете лучшим бухгалтером страны.

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«Премия бухгалтеров Клерк — 2026»: этапы и сроки проведения

У претендентов есть ровно месяц, чтобы подать заявку и побороться за звание лучших в своей профессии. Этапы проведения премии:

Прием заявок и выдвижение кандидатов. Проверка заявок и определение участников, соответствующих требованиям номинаций. Формирование шорт-листов. Оценка финалистов в соответствии с механикой конкретной номинации. Определение победителей. Объявление результатов и награждение.

Точные даты начала и окончания каждого этапа публикуются на странице Премии.

Прием заявок продлится до 31 октября 2026 года. Победителей объявим в ходе конференции «Клерка», которая пройдет с 10 по 11 декабря 2026 года.

Жюри «Премии бухгалтеров Клерк — 2026»: кто выбирает лучших

В экспертный совет жюри вошли сотрудники «Клерка» — профессионалы, которым доверяют бухгалтеры.

Члены жюри:

Борис Мальцев — основатель Клерк.ру;

Карина Хапиште — CEO Клерк.ру;

Елена Ярушкина — продюсер-методолог Клерк.ру, к.э.н., доцент, главный бухгалтер, эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка;

Ирина Доценко — главный бухгалтер «Клерка» с опытом работы более 25 лет;

Надежда Камышева — глава Экспертного совета «Клерка», спикер вебинаров, один из самых авторитетных бухгалтерских экспертов рунета;

Наталья Петрова — эксперт консультаций, редактор, спикер вебинаров, автор-эксперт, главный бухгалтер с опытом более 30 лет;

Мария Северина — ведущий редактор Клерк.ру, автор-эксперт, практикующий бухгалтер с опытом 14 лет, преподаватель экономики отрасли в НИУ «МЭИ»;

Светлана Сатина — главный редактор Клерк.Система, консультант, автор и спикер семинаров, руководитель центра оценки квалификаций по профстандарту «Бухгалтер»;

Евгения Шестакова — и. о. главного редактора медиа Клерк.ру, автор-эксперт, главный бухгалтер с опытом 15 лет, финансист;

Анастасия Ковалева — руководитель юридического отдела «Клерка»;

Наталья Лукина — шеф-редактор Трибуны на Клерк.ру, автор публикаций, журналист.

Такой состав жюри гарантирует объективную и профессиональную оценку всех участников премии на каждом этапе конкурса.

Зачем бухгалтерам участвовать в премии «Клерка»

Для бухгалтеров, юристов и кадровиков участие в Премии «Клерк» — это не просто конкурс, а возможность заявить о своей квалификации всему профессиональному сообществу, руководству компании и клиентам.

«Клерк» работает с бухгалтерами и для бухгалтеров уже более 25 лет и прекрасно понимает, насколько высоко в этой профессии ценится системная экспертиза. Именно поэтому мы считаем Премию бухгалтеров «Клерк» — 2026 важным событием — она даст возможность профессионалам получить публичное признание своих заслуг, а также служат ориентиром качества для работодателей и клиентов, которые ищут надежных специалистов.

Участие в премии — это шанс выделиться среди коллег, укрепить профессиональную репутацию и получить заслуженное признание за ежедневный труд. Ждем вашу заявку!