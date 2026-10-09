❤️Служебный роман: стоит ли заводить, к чему приводят, как не разрушить карьеру

Почему на работе случаются романы
Современный ритм жизни почти не оставляет шанса на знакомства вне офиса. Восемь часов — сон, восемь часов — работа, еще два часа уходит на дорогу. Добавьте сюда спортзал, готовку, уборку и другие бытовые дела — и на личную жизнь просто не остается времени и сил.
Именно поэтому, согласно данным ВЦИОМ, работа занимает одно из первых мест, где россияне находят свою вторую половину. Коллеги проводят вместе больше времени, чем с друзьями или семьей, что создает естественную почву для сближения — совместные проекты, обеденные перерывы, дедлайны, командировки постепенно стирают границу между деловым и личным общением.
Как итог: если между людьми есть какая-то симпатия, то она усиливается и прорывается.
Был ли у вас когда-то роман на работе?
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Почему романы между коллегами нередко приводят к негативным последствиям
Казалось бы, что плохого в том, что два взрослых человека испытывают симпатию друг к другу? Проблема в том, что служебный роман редко остается личным делом двоих. Он затрагивает команду, корпоративную репутацию, а если кто-то из пары уже состоит в браке — может привести к разводу.
Вот несколько примеров. На концерте Coldplay оператор камеры выхватил пару, стоящую в обнимку в VIP-секторе: «О, посмотрите на этих ребят», — весело прокомментировал фронтмен группы. Но парочке было совсем не весело: один — женатый генеральный директор компании Astronomer, другая — замужняя руководитель HR-департамента той же компании. Оба мгновенно попытались закрыть лица и отвернуться от камеры. Видео разлетелось по соцсетям за считанные часы. Через двое суток после концерта гендиректор подал в отставку.
Случай с Astronomer — далеко не первый, когда служебный роман стоил топ-менеджеру кресла. Так лишился места гендиректор корпорации McDonald's. Причина — роман топ-менеджера с подчиненной. Оба влюбленных не состояли в браке, но нарушили корпоративные правила, запрещающие романы внутри коллектива. В письме сотрудникам McDonald's топ-менеджер признал, что своим поведением нарушим корпоративную политику: «Это была ошибка. Я уважаю ценности компании, а потому согласился с мнением совета о том, что мне пришло время двигаться дальше».
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Что говорит статистика о служебных романах
Более половины российских граждан (68%) нормально относятся к романам на работе. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, опубликованные на сайте организации.
«Почти треть россиян встречают свою половинку на работе или учебе и столько же когда-либо испытывали романтические чувства к коллегам. Подобные ситуации в нашем обществе сегодня воспринимаются скорее как норма (68%), впрочем, 10 лет назад мы относились к этому практически так же (2014 год - 64%). Еще 20% считают, что романтические отношения между коллегами - это не очень хорошо, но с этим можно смириться (минус 6 п. п. к 2014 году)», — говорится в исследовании.
При этом, отношение к романам на работе меняется, если речь заходит не просто о коллегах, а об отношениях между подчиненным и руководителем. Каждый четвертый респондент против таких союзов (24%). Именно такие связи чаще всего заканчиваются скандалами, жалобами на харассмент или обвинениями в злоупотреблении положением
Это вновь поднимает вопрос о том, насколько компаниям стоит регулировать личные отношения между коллегами и прописывать соответствующие политики во внутренних документах.
Нужно компании регулировать личные отношения между коллегами в документах?
Анонимный опрос
Как выйти из служебного романа с минимальными потерями
1. Прекращайте отношения не в офисе. Резкий эмоциональный разрыв на рабочем месте — худший сценарий: крики, слезы, хлопанье дверью запоминаются коллективу надолго.
2. Минимизируйте совместное рабочее пространство. Если есть возможность — попросите временно пересадить вас в разные части офиса, перераспределить проекты так, чтобы не пересекаться каждый день. Это не бегство, а разумная гигиена: меньше точек соприкосновения — меньше поводов для конфликта.
3. Не привлекайте коллег в качестве «группы поддержки». Соблазн рассказать подругам из бухгалтерии «как он поступил» велик, но именно так информация о романе и его деталях расползается по компании. Чем меньше людей знает подробности — тем выше шанс сохранить репутацию.
4. Готовьте «запасной аэродром». Если понимаете, что оставаться в одной компании после разрыва будет невыносимо, начинайте присматривать варианты смены работы заранее — спокойно, без паники, в рамках нормального карьерного планирования.
Комментарий психолога: служебный роман — надежная гавань или ловушка для женщины
Редакция «Клерка» обратилась за комментарием к психологу, чтобы разобраться, почему служебные романы так часто заканчиваются болезненно — особенно для женщин.
Иулия (Донголевская Юлия), психолог, MBA по психологическим практикам, экономист-менеджер с опытом работы в крупных компаниях, магистрант МГПУ:
«Служебный роман — это ситуация, где пересекаются три системы: личные отношения, рабочие роли и командная динамика. Как психолог, экономист и управленец я вижу здесь несколько зон риска. С точки зрения психологии на работе мы проводим больше времени, чем с близкими. Совместные дедлайны и стресс создают эмоциональную близость, которую легко принять за любовь. Это называется перенос: эмоции, вызванные работой, переносятся на того, кто рядом», — поясняет эксперт.
По словам психолога, для женщин существует отдельная ловушка: «Часто женщина думает: "На работе — это надежнее. Здесь я вижу его каждый день, он приличный, взрослый, не мальчик". Это иллюзия. На работе вы видите не человека, а его рабочую версию — собранного, компетентного, без бытовых слабостей. Вы не видите, как он ведет себя дома, как решает конфликты, как относится к близким».
Эксперт также обращает внимание на экономическую составляющую вопроса: репутация в профессии накапливается годами, а разрушиться может из-за одной истории. При этом риски распределяются неравномерно — уязвимее оказывается тот, кто больше зависит от другого в финансовом или карьерном плане.
С точки зрения управления романтические отношения в коллективе разрушают командную динамику: сотрудники начинают делиться на «своих» и «чужих», а прежние дружеские связи исчезают.
«Служебный роман — это не "плохо" и не "хорошо". Это выбор с последствиями. Прежде чем его делать, важно честно ответить себе: готова ли я потерять работу, если все пойдет не так? Готова ли видеть этого человека каждый день после разрыва?» — резюмирует психолог.
Пишите в комментариях, как относитесь к романам на работе, что говорит ваш опыт?
Коллеги, все голосования анонимные, не тушуйтесь! ))
ого, тема для пятницы)
а как это???
Подписать обязательство что ни в коем случае не влюблюсь? или в этом месте что ?
Ну вот чисто теоритечески какого плана должен быть тот документ и его общий смысл?
А если у Людмилы Прокофьевны возникнет что-то к Новосельцеву? Она уволиться должна или со своей крыши возле кабинета спрыгнуть?