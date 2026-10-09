❤️Служебный роман: стоит ли заводить, к чему приводят, как не разрушить карьеру

Почему на работе случаются романы

Современный ритм жизни почти не оставляет шанса на знакомства вне офиса. Восемь часов — сон, восемь часов — работа, еще два часа уходит на дорогу. Добавьте сюда спортзал, готовку, уборку и другие бытовые дела — и на личную жизнь просто не остается времени и сил.

Именно поэтому, согласно данным ВЦИОМ, работа занимает одно из первых мест, где россияне находят свою вторую половину. Коллеги проводят вместе больше времени, чем с друзьями или семьей, что создает естественную почву для сближения — совместные проекты, обеденные перерывы, дедлайны, командировки постепенно стирают границу между деловым и личным общением.

Как итог: если между людьми есть какая-то симпатия, то она усиливается и прорывается.