💥Обзор новостей: детские пособия будут выплачивать еще в декрете без НДФЛ, обороты маркетплейсов восстанавливаются, акции «Яндекса» обвалились
Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.
Помощь при рождении ребенка разрешат выплачивать еще в декрете и без НДФЛ. Правительство России предложило проект закона, согласно которому будущие мамы смогут получать материальную помощь от работодателей еще до рождения ребенка без налоговых удержаний. Сейчас налоговые льготы распространяются только на выплаты, перечисленные в течение первого года после рождения малыша. Однако по новым поправкам, работодателям разрешат перечислять эти средства еще во время декретного отпуска, который начинается за 70 дней до родов. Новая льгота освобождает выплаты до 1 млн руб. от НДФЛ и страховых взносов. Если законопроект примут, новые правила начнут действовать с января 2027 года.
Мошенники стали угрожать родителям аннулированием детских пособий. Мошенники обзванивают российских родителей от имени Социального фонда и сообщают о якобы найденных сторонних переводах, из-за которых детские пособия могут аннулировать. Затем они предлагают перевести все сбережения на «необлагаемый транзитный счет», чтобы они не попали в отчетность.
Сбербанк не видит необходимости в новых решениях для помощи маркетплейсам. Обороты маркетплейсов постепенно восстанавливаются. В Сбербанке не видят необходимости создавать дополнительные резервы по их кредитам, сообщил зампред правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов. «Компании приспособились, сейчас мы видим, что постепенно восстанавливаются их обороты. Исходя из нашего анализа их финансового состояния нет необходимости в данный момент в дорезервировании кредитов. Достаточно тех резервов, которые мы уже создали», – сказал он.
Банк России назвал случаи, когда цифровой рубль выгоднее других форм оплаты. Заместитель председателя Центробанка Зульфия Кахруманова перечислила три ситуации, когда цифровой рубль будет выгоднее привычных форм оплаты. Первый сценарий — вам нужно срочно перевести крупную сумму денег родному человеку. Второй сценарий — это "цифровой «эквайринг». Третий подходит для владельцев крупного холдинга с множеством юридических лиц по всей стране.
Доля розничной торговли в российской экономике достигла 30,5% ВВП. Оборот розничной торговли в первом полугодии 2026 г. составил 32,3 трлн руб. по сравнению с 29,2 трлн за январь – июнь 2025 г. Доля отрасли в ВВП достигла 30,5% – максимального значения за шесть лет, следует из данных Росстата. По результатам 2025 г. этот показатель составил 29,1% ВВП: по сравнению с предыдущим годом он вырос на 11,7% до 62,3 трлн руб. Торговля росла темпами, опережающими экономику. На номинальном росте объемов продаж (12% и 11% в 2025 г. и первой половине 2026 г. соответственно) главным образом сказалась инфляция, которая переложилась в ценники на полках, говорит эксперт Президентской академии в Санкт-Петербурге Линда Рыжих. Таким образом, реальный рост оборота розничной торговли за вычетом инфляции, по данным Росстата, составил 4,1% в 2025 г. и 5,1% в январе-июне текущего года.
Правительство рассматривает мораторий на обнуление демпферных выплат по дизтопливу. Министерства и заинтересованные ведомства рассматривают продление моратория на обнуление топливного демпфера в качестве инструмента стабилизации рынка нефтепродуктов, сообщил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский.
Акции «Яндекса» обвалились после атаки на третий дата-центр. В понедельник, 12 октября, после открытия в 7 утра дополнительной сессии бумаги «Яндекса» продолжили падение. На минимуме котировки снизились до ₽3255 за бумагу, что на 5,79% ниже закрытия пятницы. Однако уже к 08:50 мск котировки вышли в плюс к закрытию воскресенья и торговались на отметке ₽3384,5 (0,33%). Акции «Яндекса» обвалились в воскресенье на сообщениях о том, что в ночь на 11 октября атаке беспилотников подвергся дата-центр «Яндекса» во Владимире. Это третий объект компании, оказавшийся под ударом. В работе сервисов «Яндекса» фиксировались сбои.
ВЦИОМ сообщил о сбое в работе сайта и базы данных. Сайт и база данных аналитического центра ВЦИОМ могут не открываться по причине технического сбоя на стороне хостинг-провайдера, сообщил ВЦИОМ в телеграм-канале. В центре добавили, что сообщат, когда полностью восстановят работу платформ.
В Бурятии за неделю отстрелили свыше 50 угрожавших людям медведей. «За прошедшую неделю в Бурприроднадзор поступило 85 обращений по поводу выходов медведей в населенные пункты. Госохотинспекторы совместно с бригадами охотников отработали все обращения, провели обследование местностей. По итогам проведенных мероприятий отрегулирована 51 особь медведя», — говорится в сообщении Бурприроднадзора.
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Доброе утро, коллеги! Выходных не заметила, какой-то адский грипп свалил. Что у вас хорошего?
сегодня - это мат помощь в связи с рождением ребёнка. Её и назначали и выплачивали, как бы после свершения самого факта. Это в общем-то логично.
Мы и в качестве подтверждения копию свидетельства завсегда рядом подкладывали - вот оно, факт.
А предлагаемая тогда как называться будет?
А если ребёнка.... кхе.... так и не появится? Там разные причины быть могут, не будем их упоминать, понятно. Начиная от трагических, и заканчивая умышленными....
А если родила и тут же отказалась?....
И что тогда? Она эту мат помощь вернуть должна будет? Или как?
хрень какая-то..... совсем не логичная!
И , хочется отметить, что предложение не от какого-то очередного маразматика-депутата, которым лишь бы ляпнуть, а от Правительства! А значит.... вполне возможно что примут!
ну да, у них свой маркетплейс есть, зачем ещё чужим помогать