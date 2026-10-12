Как отдыхаем в ноябре 2026 года
В начале ноября 2026 года россиян ждет короткая рабочая неделя: рабочими днями станут 2, 3, 5 и 6 ноября, а 4 ноября — выходной.
Главное событие месяца — 4 ноября, среда, День народного единства. При этом 3 ноября, вторник, станет сокращенным рабочим днем.
Норма рабочего времени в ноябре 2026 года
Нормы рабочего времени в ноябре 2026 года различаются в зависимости от продолжительности рабочей недели:
при 40-часовой рабочей неделе — 159 часов;
при 36-часовой рабочей неделе — 143 часа;
при 24-часовой рабочей неделе — 95 часов.
Расчет нормы производится исходя из количества рабочих дней в месяце (20 дней в ноябре 2026 года) и установленной продолжительности рабочей недели.
Календарь на ноябрь 2026 года: выходные и рабочие дни
Дата
День недели
Статус
1 ноября
воскресенье
выходной
2–3 ноября
понедельник, вторник
рабочие дни (3 ноября — сокращённый)
4 ноября
среда
праздник — День народного единства
5–6 ноября
четверг, пятница
рабочие дни
7–8 ноября
суббота, воскресенье
выходные
9–13 ноября
понедельник–пятница
рабочие дни
14–15 ноября
суббота, воскресенье
выходные
16–20 ноября
понедельник–пятница
рабочие дни
21–22 ноября
суббота, воскресенье
выходные
23–27 ноября
понедельник–пятница
рабочие дни
28–29 ноября
суббота, воскресенье
выходные
30 ноября
понедельник
рабочий день
Важный нюанс: рабочих суббот в ноябре 2026 года не будет. В 2025 году такая практика применялась, поэтому многие по инерции ожидают переноса и в этот раз — но в 2026 году отрабатывать праздничные дни не придется.
Почему в ноябре 2026 не будет длинных выходных
Длинных выходных в ноябре 2026 года не будет, потому что День народного единства — 4 ноября— выпадает на среду — будний день, окруженный рабочими днями с обеих сторон. Выходной переносят только тогда, когда праздник совпадает с субботой или воскресеньем, а в данном случае такого совпадения нет.
Единственной компенсацией станет укороченная рабочая неделя в начале месяца: 2, 3, 5 и 6 ноября — рабочие дни, 3 ноября — сокращенный, а сама среда, 4 ноября, — выходной. Таким образом, вместо привычного длинного уик-энда россиян ждет лишь один дополнительный день отдыха посреди рабочей недели.
Выгодно ли брать отпуск в ноябре 2026 года
В ноябре 2026 года всего 20 рабочих дней и 10 выходных дней. Все, кто работает по пятидневному графику, будут отдыхать 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 и 29 ноября (субботы и воскресенья). Также нерабочим станет 4 ноября — среда, День народного единства.
С финансовой точки зрения брать отпуск в ноябре не так выгодно, как в октябре. В месяце с праздничными днями рабочих дней меньше, а значит один рабочий день стоит дороже. Средний заработок за эти дни будет меньше зарплаты. Поэтому можно потерять в деньгах, если идти в отпуск в таком месяце.