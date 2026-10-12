Почему в ноябре 2026 не будет длинных выходных

Длинных выходных в ноябре 2026 года не будет, потому что День народного единства — 4 ноября— выпадает на среду — будний день, окруженный рабочими днями с обеих сторон. Выходной переносят только тогда, когда праздник совпадает с субботой или воскресеньем, а в данном случае такого совпадения нет.

Единственной компенсацией станет укороченная рабочая неделя в начале месяца: 2, 3, 5 и 6 ноября — рабочие дни, 3 ноября — сокращенный, а сама среда, 4 ноября, — выходной. Таким образом, вместо привычного длинного уик-энда россиян ждет лишь один дополнительный день отдыха посреди рабочей недели.