💥Обзор новостей: штрафы за ошибки в ЕФС-1 переведут в электронный формат, главный приоритет бюджета 2027 — человек и семья, ЕС утвердил 22-й пакет санкций

Минтруд предложил перевести штрафы за нарушения в ЕФС-1 на электронный формат. Минтруд России предложил перевести в электронный формат процедуру рассмотрения нарушений при подаче работодателями сведений о трудовой деятельности работников в Социальный фонд России. Это позволит быстрее реагировать на нарушения и эффективнее защищать права работников. Речь идет о случаях, когда данные направлены с опозданием, содержат ошибки или представлены в неполном объеме. При этом работодатель сохраняет право на обжалование — постановление можно оспорить в установленном законом порядке. Переход к электронному начислению штрафов за непредставление и недостоверность сведений позволит повысить контроль за своевременностью направления работодателями информации и ее полнотой.

Первый и главный приоритет федерального бюджета-2027 — человек и семья. Комитет Госдумы поддержал проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. Первый и главный приоритет бюджета — человек и семья. Министр финансов Антон Силуанов обозначил четкие социальные ориентиры, которые не пострадают даже в условиях внешней турбулентности. Страховые пенсии, по его словам, в 2027 году вырастут дважды: с февраля на 6,8 процента (на уровень инфляции) и с апреля еще на 3,3 процента (на опережение роста зарплат). Так называемый «детский бюджет» достигнет 3,3 триллиона рублей ежегодно. Материнский капитал на второго ребенка (если семья не получала на первого) составит 1 028 700 рублей. Единое пособие охватит порядка 8 миллионов семей. Льготную ипотеку сделают более адресной: чем больше детей, тем ниже ставка и выше сумма субсидии.

Путин: государство должно защищать интересы российского бизнеса. Российский бизнес должен чувствовать себя в безопасности и понимать, что государство защищает его интересы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с председателем «Деловой России» Алексеем Репиком. Глава государства предложил обсудить состояние инвестиционного климата в стране и попросил Репика изложить свое мнение о мерах, которые необходимо принять со стороны властей, чтобы предприниматели могли уверенно работать. «Чтобы бизнес чувствовал себя спокойно, уверенно, у себя дома чувствовал себя в безопасности и понимал бы, что государство стоит на страже его интересов так же, как и бизнес сегодня отвечает государству на все вызовы, с которыми сталкивается Россия», – сказал Путин.

МВД предлагает расширить норму об отмене экзамена по русскому языку для трудовых мигрантов. Власти готовы смягчать условия привлечения иностранных работников в наиболее дефицитные с точки зрения наличия рабочих рук сферы и регионы. Согласно внесенным МВД поправкам, трудовые мигранты вне зависимости от страны прибытия, нанимаемые компаниями—резидентами территорий опережающего развития, будут освобождены от сдачи экзамена на знание языка, истории и основ законодательства РФ. Сейчас в РФ действуют свыше 90 ТОР. Заведующая лабораторией экономики народонаселения МГУ Ольга Чудиновских считает, что послабление вполне может сделать работу у резидентов ТОР более привлекательной для иностранцев. «Часть из них приезжает работать в закрытых трудовых коллективах и никак не соприкасается с коренными жителями. Для них экзамен — зачастую абсолютно заградительное требование»,— говорит эксперт.

Европейский союз (ЕС) утвердил 22-й пакет санкций против России. Большинство новых ограничений затрагивает предприятия, связанные с производством баллистических ракет и российским оборонно-промышленным комплексом. Согласно регламенту Совета ЕС санкции введены против 826 организаций и 743 физических лиц. В числе попавших под ограничения предприятий – ПАО «ГАЗ», АО «Торгово-финансовая компания КАМАЗ» и ООО «Нижегородские моторы». В санкционный перечень также вошли предприятия судостроительной промышленности и организаций металлургической отрасли. Кроме того Евросоюз ввел санкции против группы компаний «Самолет» и ее генерального директора Анны Акиньшиной.

Минцифры и Минобороны решают вопрос по защите ЦОДов. Власти работают над тем, чтобы защитить дата-центры от ударов, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. «Минцифры совместно с Минобороны решает вопрос прикрытия этих объектов. Но при том объеме атаки, то, что продолжают эти сервисы функционировать, показывает, что коллеги уделяют необходимое внимание и резервированию, и разнесению», — рассказал он на заседании IT-комитета. Министр подчеркнул, что "Яндекс" подвергся беспрецедентной атаке.

Совет ЕС обсудит ужесточение визового режима с Россией. Рабочая группа Совета Евросоюза (ЕС) 14 октября рассмотрит ограничения визового режима для россиян при совершении необязательных поездок. Уточняется, что речь идет о рассмотрении возможности выдавать визы, действительные только на территории отдельных стран, а не всей Шенгенской зоны.

Из-за атак БПЛА часть функций «Яндекс рекламы» стала недоступна. Сегодня фиксируются некоторые сложности с доступом к управлению рекламными кабинетами: например, недоступна возможность оперативно вносить изменения и смотреть статистику, подтвердил гендиректор рекламной группы Kokoc Group Александр Шокуров. В то же время рекламные кампании продолжают работать: объявления показываются, клиенты получают переходы, заявки и звонки, продолжает он: «Текущие сложности – это неудобство, а не остановка бизнеса. Уверены, что ситуация разрешится».

Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде в РФ граждан Вьетнама на срок до 30 дней, следует из документа. Нововведения будут действовать до 15 октября 2027 года.

В России приостановили онлайн-запись на британские визы. В России с 12 октября приостановлена онлайн-запись на подачу документов для получения британских виз в связи с техническими работами по обновлению системы у визового оператора VFS Global.

Глобальные правила безопасности в сфере ИИ призвал разработать глава Microsoft Брэд Смит. «Сейчас к вашей стиральной машине предъявляется больше требований безопасности, чем к ИИ», — сказал он. По его словам, нужен «аварийный тормоз» — в том числе для того, чтобы предотвращать кибератаки со стороны ИИ-агентов.

60% горожан с наступлением осени реже выбираются из дома. Об этом говорится в исследовании девелопера Level Group. Почти треть опрошенных (32%) с приходом холодов стараются проводить свободные вечера и выходные дома. Еще 28% продолжают ходить в кафе и гулять, но выбирают места поблизости. У 23% привычки не зависят от сезона, а 17%, напротив, осенью чаще посещают городские мероприятия и выезжают за пределы привычного района. Идеальный осенний вечер 46% респондентов хотели бы провести дома: 30% предпочитают отдыхать в одиночестве или с семьей, а 16% – пригласить друзей. Еще 21% опрошенных выбрали бы ужин в кафе или ресторане рядом с домом, 18% – прогулку по своему жилому комплексу или району. Провести вечер в баре, клубе или на концерте хотели бы 5% участников исследования.