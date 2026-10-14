💥Обзор новостей: россияне не могут погасить кредитки из-за долгов по налогам, курс доллара второй день ниже 84 руб, Макс начал предупреждать о подозрительных ссылках

Россияне жалуются, что из-за налоговых долгов не могут погасить задолженность по кредитным картам. «Известия» обнаружили более десяти подобных обращений в чатах ФНС и портала «Банки.ру». С ноября 2025-го налоговую задолженность физических лиц взыскивают без суда, поэтому средства, предназначенные для погашения кредитки, могут удержать в счет уплаты налогов. Клиенты отдельных банков уже столкнулись с ухудшением кредитной истории на фоне таких проблем, однако в ФНС подтвердили законность ограничений. Везде примерно одна схема — человек пытается пополнить карту через банкомат или онлайн, но операция замораживается полностью либо зачисленные средства моментально списываются в счет налоговой задолженности. В итоге на карте формируется просрочка. Например, в сентябре клиент Альфа-банка перевел почти 178 тыс. рублей на кредитную карту, чтобы полностью закрыть задолженность в последний день беспроцентного периода. Однако деньги ушли на погашение долга перед ФНС, а банк начислил проценты по кредитке.

В «Сбере» спрогнозировали замедление роста на рынке вкладов из-за налогов. Налоговые новации в части НДФЛ в 2027 году могут замедлить приток денег на вклады, допустили в «Сбере», хотя не считают изменения на рынке критическими. Налоговые изменения могут замедлить рост средств населения на срочных банковских вкладах в 2027 году на 1–2 п.п., оценил в разговоре с РБК зампред Сбербанка Тарас Скворцов.

ЦБ ожидает рост ВВП России в 2026 году чуть ниже прошлогодней динамики. Рост российской экономики в 2026 г. окажется немного ниже прошлогоднего показателя в 1%. Об этом заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин на пленарном заседании в Государственной думе. «Как мы помним, динамика ключевой ставки воздействует на кредит и спрос постепенно, и в полной мере эффекты от изменения ключевой ставки проявляются через 3–6 кварталов, то есть с лагами в год-полтора. Мы, собственно говоря, сейчас и видим отражение в динамике кредита и спроса тех решений, которые принимались год, года полтора назад. При этом прирост ВВП по году в целом будет чуть меньше прошлогоднего», — сказал Заботкин.

ЦБ рассмотрит возможность бессрочных льгот по кредитам на защиту инфраструктуры. Банк России планирует внести изменения в регулирование, которые позволят сохранить льготные условия для банковских кредитов на защиту объектов критической инфраструктуры от воздушных атак на постоянной основе. Об этом журналистам заявила директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова в Госдуме. «Мы планируем внести соответствующие изменения в регулирование», – сказала она, отвечая на вопрос о возможности сделать эту меру бессрочной.

ЦБ второй день держит курс доллара ниже 84 рублей. Банк России установил официальный курс доллара на 14 октября отметке 83,87 руб., снизив его на 0,05 руб. Евро подешевел на 0,26 руб. до 93,77 руб. Курс юаня снизился на 0,03 руб. и достиг 12,5 руб. Официальный курс трех основных валют на 13 октября составляет: доллар – 83,92 руб., евро – 94,03 руб., юань – 12,54 руб.

Макс начал предупреждать пользователей о подозрительных ссылках. В «Максе» начали предупреждать пользователей при переходе по подозрительным ссылкам, сообщили в пресс-службе платформы. «При клике по ссылке в мессенджере автоматизированные системы анализируют ее на наличие угроз. Если ссылка признана опасной, появится всплывающее окно с уведомлением», — говорится в релизе. Дополнительно для тех, с кем пытался связаться мошенник, автоматически включается «Безопасный режим» на 24 часа. Звонить и добавлять в чаты смогут только контакты из адресной книги. Отключить его можно самому в настройках приложения, пояснили представители платформы.

Основной риск для глобальной финансовой системы — рост доходности государственных облигаций. Но другие уязвимости также усугубились, в частности, связанные со сферой ИИ, считают в МВФ.

Ученые обнаружили в мозге 539 скрытых химических зон. Ученые исследовали 172 вида липидов в 109 срезах мозга 11 мышей. Одним из неожиданных результатов стало обнаружение множества химически различных зон в белом веществе мозга. Оно состоит преимущественно из нервных волокон, которые соединяют разные области мозга, и прежде его рассматривали как относительно однородную ткань. Новая карта показала, что распределение липидов внутри белого вещества неодинаково. По словам автора исследования Луки Фузара Бассини, это указывает на то, что клетки, формирующие миелин — оболочку вокруг нервных волокон, — значительно разнообразнее по своему химическому составу, чем можно предположить на основании одних лишь генетических данных. Помимо особенностей строения мозга, исследователи изучили, как его химический состав меняется во время беременности.

На таможне в Приамурье задержан россиянин, пытавшийся вывезти в Китай женьшень и трепангов почти на 30 млн рублей. На китайском черном рынке готовы платить баснословные деньги за компоненты для национальной медицины и специфические деликатесы. Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных ресурсов, задержанному грозит до 10 лет лишения свободы. Что везут в Поднебесную: женьшень, трепангов, медвежью желчь и лапы, мускус кабарги, рога сайгака, чешую панголинов, живые кораллы, змей, плавательные пузыри тотоаба.