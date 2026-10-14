Конец упрощенки? УСН, АУСН с базой «Доходы» и ПСН отменят с 2027 года, а порог НДС для АУСН — снизят до 20 млн

В СМИ появилась информация, что «Деловая Россия» сформировала программу по трансформации экономики. Среди них — отмена части спецрежимов для МСП. В организации эту информацию опровергли. Хотя подчеркнули, что «определиться с архитектурой обсуждения будущего налогообложения МСП целесообразно в ближайшее время». «Клерк» узнал, что об этом думает бизнес.

УСН под угрозой: «Деловая Россия» хочет отменить спецрежимы

Вчера РБК сообщил, что «Деловая Россия» подготовила набор мер по трансформации экономики к своему юбилейному форуму 15 октября. Среди них — предложение «рассмотреть и оценить на предмет целесообразности» отмену с 2027 года специальных налоговых режимов — УСН и АвтоУСН от базы «Доходы». Ставка УСН «Доходы» составляет 6%, АвтоУСН — 8%, при этом в последнем случае предполагается освобождение от страховых взносов.

Еще одно предложение заключается в выравнивании пороговых значений для применения НДС по спецрежимам, включая АУСН и УСН. Оба режима освобождают от НДС при достижении определенного порога по выручке: для УСН он составляет 20 млн рублей в год (зафиксирован до 2029 года включительно), для АУСН — 60 млн рублей в год, что фактически совпадает с общим порогом для применения этого режима.

В числе инициатив — отмена патентной системы налогообложения (ПСН).

Помимо изменений в специальных налоговых режимах, по данным издания, «Деловой России» предлагает ввести налог на наследство и дарение при налоговой базе от 50 млн рублей — с дифференциацией ставок по степени родства и исключениями для действующего бизнеса.

«Деловая Россия» опровергла информацию о налоговых инициативах

В «Деловой России» информацию о разработке таких предложений опровергли.

Глава «Деловая Россия» Алексей Репик официально от этих инициатив дистанцировался. Предпринимательское объединение «Деловая Россия» не предлагает досрочной отмены экспериментальных налоговых режимов, заявил он. Он добавил, что «определиться с архитектурой обсуждения будущего налогообложения МСП целесообразно в ближайшее время».

По словам главы «Деловой России», «указанный документ имеет крайне условное отношение к повестке нашего форума, за исключением концепции применения инвестиционного налогового вычета как базового, так и отложенного, что является важным инструментарием перезапуска инвестиционного цикла».

«Если инициативы все же примут, АУСН теряет смысл»: аудитор о рисках для малого бизнеса

Анна Тетерлева, директор аудиторской компании «Финансовые технологии — Аудит», к.э.н., аудитор, член СРО:

Ситуация любопытная. Сначала РБК написал, что «Деловая Россия» подготовила документ с 52 инициативами. Но потом глава «Деловой России» Алексей Репик это опроверг. Если представить, что такие инициативы все-таки примут — а я как аудитор всегда смотрю на риски, — то последствия для бизнеса могут быть серьезными. Для высокомаржинального малого бизнеса переход с «доходов» на «доходы минус расходы» или ОСН почти наверняка означает рост налоговой нагрузки. Иногда в разы. АвтоУСН теряет смысл. Если порог снизят до 20, разница с обычным УСН почти исчезнет. Отмена патента вынудит многих либо уходить на «доходы минус расходы» с учетом расходов, либо на ОСН с полным бухучетом и НДС. Для микробизнеса это часто неподъемно.



Моя позиция: пока это только разговоры, но если подобное начнут обсуждать всерьез, бизнесу лучше заранее просчитать сценарии — что будет с нагрузкой, если «доходы» отменят, если порог АвтоУСН снизят, и как это отразится на конкретной компании.

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Коллеги, обратите внимание, законопроекта с такими предложениями на данный момент нет, пока все это на стадии обсуждения и домыслов.