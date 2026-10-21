💥Обзор новостей: ИП-такси будут выдавать разрешения на работу по месту деятельности, Ozon потратит более 10 млрд на поддержку ПВЗ, за призывы к беспорядкам — до 6 лет

В Думе предложили выдавать ИП разрешения на работу в такси по месту деятельности. Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, он предлагает выдавать разрешение на перевозку пассажиров и багажа легковым такси ИП по месту осуществления деятельности независимо от места его жительства. Требование о постановке на налоговый учет в регионе, выдавшем разрешение, при этом сохранится только для юрлиц и ИП. Сейчас оно распространяется на всех перевозчиков, включая самозанятых. Таким образом, ИП смогут получать разрешение и вставать на налоговый учет в регионе, где работают, а самозанятые, получившие разрешение не по месту жительства, не будут обязаны вставать на налоговый учет в этом регионе. Кроме того, таксист сохранит разрешение на перевозку пассажиров и багажа легковым такси, если сменит налоговый статус. Это касается двух случаев: самозанятый таксист регистрируется как ИП, таксист-ИП закрывает ИП и продолжает работать как самозанятый. Сейчас в обоих случаях разрешение аннулируется.

Ozon потратит более 10 млрд рублей на поддержку владельцев ПВЗ. За девять месяцев маркетплейс уже выплатил бизнесу порядка 7,5 млн руб. Финансовую поддержку может получить любой предприниматель, который решит открыть ПВЗ Ozon. Размер выплаты для одного пункта зависит от города и локации, ведь они влияют на стоимость аренды и прочие расходы агента. В маркетплейсе заявили, что сумма поддержки для одного ПВЗ за весь период может достигать 5,28 млн руб. «Мы поддерживаем партнеров в первые 12 месяцев работы, а для некоторых пунктов поддержка работает бессрочно», – пояснили в компании.

Дума приняла в первом чтении правила для инвестиций банков за рубежом. Госдума в первом чтении приняла законопроект, согласно которому российские банки с универсальной лицензией должны будут получать разрешение на покупку только контрольных пакетов в иностранных финансовых организациях. При этом банкам с базовой лицензией и небанковским кредитным организациям новым законом вводится запрет на приобретение акций иностранных организаций и установление контроля над ними. Кроме того, им запрещается открывать филиалы и представительства за рубежом.

Минтранс предложил изменить правила выездных техосмотров автомобилей. Минтранс разместил проект приказа с требованиями к передвижным диагностическим линиям (ПДЛ), используемым для техосмотра. Министерство предлагает разрешить применять «передвижки» в местах, расположенных на расстоянии более 100 км от ближайшего пункта техосмотра, а также на автопредприятиях, машины с которых не выезжают на дороги (например, карьерные самосвалы).

Госдума уточнила правила установки в квартирах приборов учета тепла. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который устраняет правовую коллизию с индивидуальными счетчиками тепла в квартирах многоквартирных домов. Сейчас порой их требуется устанавливать даже тогда, когда это технически невозможно. Рассматриваемый в Госдуме законопроект устраняет эту проблему. Он вводит единое правило для всех домов, которое гласит: приборы учета тепла во всех случаях устанавливаются лишь при наличии технической возможности. При этом сохраняется обязанность ставить: общедомовые приборы учета — на все дома, а поквартирные счетчики тепла — на все дома с горизонтальной разводкой отопления.

В Думе предложили усилить ответственность за призывы к массовым беспорядкам. В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий усиление уголовной ответственности за призывы к массовым беспорядкам или участию в них, а равно за призывы к насилию над гражданами, — вплоть до 4 лет лишения свободы, а если эти деяния были совершены с использованием интернета или средств массовой информации, — до 6 лет. Также предусматривается увеличение максимальных штрафов, предусмотренных в качестве наказания за применение насилия в отношении представителя власти — вплоть до 500 тыс. рублей.

В октябре как минимум три российских банка подняли стоимость рыночной ипотеки. Решение изменить условия по ипотеке связано с текущей конъюнктурой — после сентябрьского заседания ЦБ (на котором регулятор принял решение сохранить ставку на уровне 14%) выросла доходность десятилетних ОФЗ, а на отдельных сроках увеличились ставки по вкладам, сообщил зампред правления банка «Дом.РФ» Алексей Косяков.

«Яндекс» восстановил часть функций «Почты», «Диска» и «Телемоста». Пользователям вновь доступны отправка писем с вложениями, предварительный просмотр документов и облачная запись видеовстреч, сообщила команда «Яндекс 360».

Популярный у российских туристов в Турции платежный сервис Letim прекратит работу с 30 ноября, сообщает во вторник Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на оператора сервиса.

В Госдуме создадут рабочую группу по освещению спорта из-за «вреда» от СМИ. В Госдуме появится отдельная рабочая группа, которая будет заниматься вопросами информационного освещения событий, связанных со спортом и спортсменами, рассказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин. По словам Матыцина, не все представители СМИ следуют принципу «не навреди» и кодексу профессиональной этики. В результате в публичном поле появляются материалы, которые могут негативно сказаться на карьере спортсменов или лишить их возможности получить нейтральный статус для участия в международных соревнованиях.

ВЦИОМ: почти 60% россиян поддержали ограничения для детей в соцсетях. При этом половина опрошенных выступает за ограничение доступа к опасному контенту без полного запрета соцсетей, следует из исследования Аналитического центра ВЦИОМа. Согласно опросу, 27% респондентов считают, что детям до 16 лет следует разрешать пользоваться соцсетями только с согласия родителей. Еще 12% выступают за полный запрет таких платформ для несовершеннолетних до этого возраста. Более половины россиян (51%) видят в ограничениях больше пользы, тогда как 26% считают, что они принесут больше вреда.

Минпросвещения определило порядок выставления оценки за поведение школьников. Возможны три варианта оценки: образцовое, допустимое и недопустимое. Модель оценки включает четыре основных критерия. В их числе — правомерное поведение, дисциплинированность, соблюдение норм межличностного взаимодействия с учащимися и со взрослыми. Оценку будет выставлять классный руководитель по итогам четверти или триместра, а также года. Педагогу необходимо учитывать комментарии других учителей. В расчет будут брать информацию от логопедов, психологов, советников директора по воспитанию.

Жертвами нападений медведей с весны стали 27 человек. Житель поселка Пинега в Архангельской области стал 27-м человеком, погибшим в результате нападения бурого медведя в российских регионах с весны 2026 г. По информации Минприроды, хищники появлялись возле городов и сел в 41 регионе страны.