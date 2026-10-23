💥Обзор новостей: больничный по уходу за ребенком увеличат на 30 дней, Госдума одобрила проект о поддержке семейного бизнеса, повысят штраф за езду без прав

Максимальный срок оплачиваемого больничного по уходу за ребенком увеличат на 30 дней в год, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Сейчас число оплачиваемых дней больничного составляет от 45 до 120 дней в год в зависимости от возраста и заболевания ребенка. «Бывают случаи, когда требуется, конечно, больше времени для того, чтобы он мог полностью восстановиться, но и даже максимального периода может не хватить, родителям необходимо выходить на работу, потому что выплату по временной нетрудоспособности они уже не получают. Чтобы поддержать их, увеличим на 30 дней в год каждый из периодов», — сказал Мишустин на заседании.

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о поддержке семейного бизнеса. Государственная дума приняла в первом чтении законопроект «Единой России», который позволит относить семейные микропредприятия к социальным предприятиям. Документ предусматривает поправки в федеральный закон о развитии малого и среднего предпринимательства, сообщили в Госдуме. Согласно законопроекту, получить такой статус смогут микропредприятия, в которых не менее 50% работников или членов организации являются родственниками. При этом численность персонала не должна превышать 15 человек, а годовой доход – 120 млн руб. Инициатива также определяет круг родственников, учитываемых при присвоении статуса. В перечень включены супруги, их родители и дети, братья и сестры, внуки, бабушки и дедушки обоих супругов, братья и сестры их родителей, а также усыновители и усыновленные.

Минпромторг предложил отсрочить уплату утильсбора для автопроизводителей. Минпромторг предложил перенести на декабрь 2027 г. уплату утильсбора за IV квартал 2026 г. и I–III кварталы 2027 г. для крупнейших российских производителей автотехники, прицепов, специализированной и сельскохозяйственной самоходной техники. В министерстве пояснили, что отсрочка позволит компаниям высвободить оборотные средства на фоне дорогих кредитов. Их можно будет направить на инвестиционные программы, закупку комплектующих и выплату зарплат. Это также поможет обеспечить стабильную работу производств и своевременные поставки техники.

Роструду предложили чек-лист для выявления теневого аутсорсинга на платформах. Независимый профсоюз «Новый Труд» направил в ГИТ чек-лист для выявления теневого аутсорсинга и аутстаффинга на цифровых платформах. Документ предлагается использовать в информационно-разъяснительной работе инспекции. Чек-лист разделяет признаки на «мягкие» и «жесткие». К первым относятся обстоятельства, которые могут быть частью законной платформенной модели: работа в согласованный интервал, нахождение на объекте заказчика, использование формы, пропуска или оборудования. Внимания требуют «жесткие» сигналы, которые включают ручное назначение исполнителя менеджером заказчика, задания вне карточки платформы, систематическая работа на одного заказчика, перевод общения в сторонние чаты, устные изменения условий, а также санкции, не предусмотренные офертой.

Разница между самой высокой и самой низкой среднемесячной начисленной зарплатой в регионах России в июле составила 201 тыс. руб. Наибольшая средняя зарплата зафиксирована на Чукотке — 243,7 тыс. руб. Наименьшая — в Ингушетии, где показатель составил 42,7 тыс. руб. Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. По данным Росстата, при расчете учитываются доходы всех сотрудников, в том числе получающих сверхвысокие зарплаты. В июле среднемесячная начисленная зарплата в России составила 109,5 тыс. руб.

Силуанов: жить в России нужно экономнее, но без затягивания поясов. Жить в России необходимо экономнее, поскольку финансовые возможности напрямую связаны с состоянием государственного бюджета. При этом о необходимости жестко ограничивать себя во всем речи не идет. Такую позицию обозначил министр финансов Антон Силуанов во время встречи с депутатами фракции «Новые люди» в Госдуме, передает Life.ru.

Россияне должны заплатить налог даже со 100 рублей, выигранных в споре, напомнили юристы. Налоговый кодекс не устанавливает освобождения от НДФЛ для выигрышей в частных спорах. Полученные деньги признаются доходом физического лица, у которого возникает обязанность самостоятельно исчислить налог и подать декларацию 3-НДФЛ. При этом какого-то минимального порога в 500 рублей, 10 тысяч или 100 тысяч рублей, ниже которого выигрыш в споре не облагается налогом, в законе нет.

Путин призвал упростить таможенные процедуры и повысить прозрачность оформления внешних торговых документов. Об этом президент заявил на церемонии вручения знамени Федеральной таможенной службы в Кремле. «Важно создавать благоприятные условия для работы отечественных компаний, предприятий, предлагать удобные, доступные сервисы для добросовестного, национально-ориентированного бизнеса. Упрощать процедуры, повышать прозрачность декларирования, оформления внешнеторговых документов», – сказал он.

Правительство одобрило кратное повышение штрафов за вождение автомобиля без прав. Правительство одобрило проект закона о кратном повышении штрафов за вождение без прав или с просроченными правами. Согласно документу, штрафы за езду без прав вырастут до 15-30 тысяч рублей при первом нарушении и до 30-50 тысяч — при повторном. Сейчас размер взыскания варьируется от пяти до 15 тысяч рублей. Причем для таких нарушений не будет действовать 25-процентная скидка при оплате в течение первых 30 дней.

Глава Росрыболовства связал плохую лососевую путину с изменением климата. Изменение климата стало главной причиной крайне низких показателей лососевой путины в России в этом году. Об этом заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на полях Веронского Евразийского экономического форума. По его оценке, общий объем вылова красной рыбы по итогам сезона составит менее 100 000 т. Шестаков отметил, что столь слабых результатов рыбаки давно не наблюдали.

Минфин Таиланда отложил введение налога в 30 долларов на выезд из страны. Власти Таиланда решили отложить введение выездного налога для улетающих самолетом, чтобы поддержать развитие туризма, заявил журналистам министр финансов Экнити Ниттханапрапат. «Люди во всем мире хотят вернуться к нам в Таиланд, и поэтому мы хотим сохранить эту позитивную атмосферу», — подчеркнул Ниттханапрапат.