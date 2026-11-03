💥Обзор новостей: поддержали перевод накопительной пенсии в ПДС, средняя пенсия превысила 24 тыс рублей, понедельник – самый популярный день для открытия вкладов

Россияне рассказали, на какие средства планируют жить на пенсии. 26% россиян считают , что основным источником дохода на пенсии будет работа или подработка, еще столько же — госвыплаты. На личные накопления рассчитывают 15%, на НПФ — 3%, на помощь детей — лишь 1%.

Средняя пенсия работающих россиян превысила 24 тысячи рублей. Согласно данным ведомства, 1 сентября 2026 года средняя пенсия работающих граждан составила 24 057 рублей. В аналогичный период 2025 года работающие пенсионеры получали около 21 345 рублей. Согласно данным Росстата, средний размер пенсий работающих и неработающих россиян в сентябре увеличился на 8,3% и составил 25,5 тысячи рублей. Число работающих пенсионеров в России составляет порядка 3 млн человек — это 18% от общего числа вышедших на пенсию.

Правкомиссия одобрила проект о конвертации накопительной пенсии в ПДС. Правительственная комиссия одобрила законопроект о конвертации с 1 апреля 2027 года накопительной пенсии в программу долгосрочных сбережений, сообщил Минфин. Внести в Госдуму инициативу планируют в начале ноября. Предлагаемая мера предоставит россиянам больше способов для управления пенсионными накоплениями и создания долгосрочных сбережений. Так, появится возможность: получать выплаты в особых жизненных ситуациях, претендовать на государственное софинансирование, оформлять налоговые вычеты, гибко выбирать сроки и способы получения выплат. При этом вложения можно передавать по наследству, а личные взносы и доход от них до 2,8 миллиона рублей будут застрахованы.

Wildberries может открыть ПВЗ в банках и на заправках. Компании с более 30 точками могут открыть пункты выдачи заказов Wildberries, сообщили в маркетплейсе. Такую возможность могут предоставить магазинам, банкам, кофейням, АЗС. Открытие пунктов не потребует специального ремонта и брендинга – вывеска и кронштейн предоставляются бесплатно, а для обработки заказов нужен только смартфон или ноутбук с приложением «WB ПВЗ». При этом в помещении должны быть как минимум одна примерочная и две камеры видеонаблюдения, а также место для выдачи заказов.

Путин обязал частные ЦОД зарезервировать 10% мощностей для нужд государства. Президент России Владимир Путин подписал указ о временных мерах поддержки функционирования информационных ресурсов. Документ обязывает владельцев центров обработки данных (ЦОД), не являющихся госорганами и учреждениями, зарезервировать 10% имеющихся площадей и мощностей. Сделать это необходимо не позднее 10 дней со дня вступления указа в силу.

Верховный суд разъяснил, что начисленную после смерти пенсию нельзя унаследовать. Верховный суд России разъяснил, что пенсия, начисленная получателю после его смерти, не может быть унаследована. Банк отказался вернуть ошибочно перечисленные 17,5 тысячи рублей, сославшись на отсутствие права контролировать использование средств клиентов. Суды первой и апелляционной инстанций признали спорную сумму неосновательным обогащением банка, так как выплата пенсии прекращается со смертью получателя.

Понедельник – самый популярный день для открытия вкладов. Клиенты банка чаще всего открывают вклады в понедельник, сообщает ВТБ. На понедельник приходится 28% от всех новых вкладов в течение недели по объему и 24% – по количеству, а также самый крупный по среднему размеру за все семь дней, уточняет ВТБ. Каждый пятый вклад открывается во вторник. На третьем месте – среда. Сообщается, что самый непопулярный день для новых вкладов – воскресенье. На конец недели приходится всего 3-5% открытий, и самый низкий средний вклад – в два раза меньше, чем в понедельник.