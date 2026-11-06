💥Обзор новостей: будут очно рассматривать споры между ФНС и налогоплательщиками, ЦБ призвал банки помогать гражданам, суд привлек Google к субсидиарке

Минфин предложил очно рассматривать споры между ФНС и налогоплательщиками. Минфин разработал законопроект, предусматривающий совершенствование процедуры досудебного урегулирования налоговых споров, в том числе возможность очного участия налогоплательщиков в рассмотрении жалоб, коллегиального рассмотрения сложных споров и обязательной аудио- и видеозаписи заседаний. При этом предполагается сохранение двухуровневой системы досудебного обжалования и выделение последовательных процедурных стадий рассмотрения жалобы.

Банк России призвал банки превентивно помогать гражданам в сложной ситуации. Банк России рекомендует банкам активнее помогать клиентам-физлицам, которые столкнулись со сложностями в обслуживании долга, чтобы они не обращались к недобросовестным посредникам (раздолжнителям), говорится в письме ЦБ. «В настоящее время широкое распространение получила деятельность по содействию гражданам в урегулировании задолженности. При этом среди лиц, предлагающих услуги по решению проблем с задолженностью, есть недобросовестные посредники (раздолжнители), которые ведут агрессивные рекламные кампании и вводят граждан в заблуждение относительно ценности предлагаемых им услуг. В ряде случаев они обещают гражданам полное списание долгов, сохранность всего имущества в процедуре банкротства, а также подталкивают их к совершению недобросовестных действий», — сообщил регулятор.

Путин передал во временное управление активы табачной JTI. Активы JTI перешли во временное управление АО «Промышленные активы». Компания производит сигареты под брендами Winston, Camel, LD, «Донской табак» и системы нагревания табака Ploom.

Альфа-банк провел первую в России передачу ЦФА в доверительное управление. Альфа-банк (платформа «А-Токен») и УК «Альфа-Капитал» провели первую на российском рынке сделку с цифровыми правами, в рамках которой управляющая компания выступила в качестве доверительного управляющего. В доверительное управление были приобретены цифровые финансовые активы (ЦФА), удостоверяющие денежное требование.

Google ответит по долгам российского «Гугла» на 91,5 квинтиллиона рублей. Арбитражный суд Москвы привлек американские Google International LLC и Google LLC, а также ирландскую Google Ireland к субсидиарной ответственности по обязательствам российского ООО «Гугл». Суд удовлетворил заявление конкурсного управляющего Валерия Таляровского, признав основания для солидарной ответственности компаний доказанными. Размер текущих требований к ним превышает 91,5 квинтиллиона руб., окончательную сумму определят после завершения расчетов с кредиторами.

Кабмин разрешил Минфину увеличить внутренние займы до 1 трлн рублей. Правительство России разрешило Минфину привлечь на внутреннем рынке дополнительно до 1 трлн руб. сверх установленных на 2026 г. ограничений. Согласно документу, министерство вправе осуществлять государственные внутренние заимствования с превышением верхнего предела государственного внутреннего долга и программы внутренних заимствований на 2026 г. Предельный объем такого превышения составляет 1 трлн руб.

В России разработали препарат для лечения рака на основе доксорубицина. Российские ученые разработали препарат для лечения онкологических заболеваний на основе доксорубицина. Новая разработка должна повысить точность доставки действующего вещества к опухоли и снизить его негативное воздействие на сердце.

Советник президента России Елена Ямпольская выступила против включения пиццы в меню школьных столовых. «Я думаю, что пицца — точно не та пища, которая должна присутствовать в образовательных учреждениях. Она не полезна для учеников. Одно дело, когда ребенок где-то лакомится ею с разрешения родителей, что-то отмечает, другое — присутствие пиццы в школьном буфете. Меня очень удивляет, что это вообще возможно», — сказала Ямпольская.

В шорт-лист акции «Слово года — 2026» по версии «Грамоты.ру» вошли слова «нишевый», «дофаминовый», «прайм-эра», «воздухан» и «иишка». В топ-10 претендентов на слово года вошли: вайбкодинг, генерить, дата-центр, ИИ-агент, иишка, прайм-эра, дофаминовый, нишевый, воздухан, тревожник.

Минздрав собирается разрешить терапевтам дистанционно наблюдать пациентов с гипертонией и диабетом. Кроме того, полноценные терапевтические кабинеты разрешат открывать в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах вне зависимости от числа жителей. В перечень обязательного оборудования для таких кабинетов планируют добавить автоматические тонометры, сантиметровые ленты и секундомеры.

Роналду заявил о завершении карьеры в сборной Португалии. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду объявил о завершении карьеры в сборной страны. Об этом он сообщил в соцсети X.

Эйфелеву башню закрыли для посетителей: Париж готовится к массовым протестам. Владельцы кафе, магазинов и банков закрывают заведения и заколачивают витрины, так как опасаются погромов и драк демонстрантов с полицейскими. Учащиеся уже начали блокировать лицеи. По данным СМИ, в стране из-за протестов нарушена работа каждого третьего вуза.

В Австралии жильцы проиграли судебный спор о запрете провозить собаку в лифте. Супругам запретили брать свою собаку весом всего в 4 кг в единственный лифт их трехэтажного комплекса после того, как они получили разрешение на содержание животных от управляющей компании здания. Разрешение было получено в ноябре прошлого года, но оно сопровождалось строгим условием – животному ни при каких обстоятельствах не разрешалось находиться в лифте. Семейная пара утверждала, что это правило не обосновано и создает «значительные неудобства» в их повседневной жизни. Супруги просили разрешить пользоваться лифтом при условии, что собаку будут нести на руках, помещать в переноску или держать на коротком поводке. В свою очередь управление комиссара по вопросам управления многоквартирными домами штата Квинсленд отклонило их заявление.