Почему многие бухгалтеры ненавидят корпоративы, но все равно на них ходят. Как отразить корпоративы в учете в 2026 году

Почему бухгалтеры корпоративы недолюбливают?

У бухгалтерии есть специфическая причина не любить корпоративы больше остальных отделов — именно им потом разгребать документальные последствия.

Пример из практики. Главный бухгалтер компании из Екатеринбурга рассказывала: каждый январь у нее начинается «отчетная кампания» — нужно корректно отразить расходы на банкет, разобраться, облагается ли НДФЛ подарочный сертификат, который вручили лучшему сотруднику года, и объяснить директору, почему нельзя просто списать аренду ресторана на представительские расходы.

Добавьте к этому классику жанра: кто-то из коллег обязательно перебирает, кто-то произносит речь на корпоративе, которую потом полгода вспоминают в курилке, а бухгалтеру — разбираться с отчетом и чеком, где значится позиция «шампанское х 12».