💥Обзор новостей: Госдума рассмотрит ДКП на 2027-2029 годы, малый бизнес запросил проверку цен на красную икру и лосось, по ГОСТу окрошка только на квасе

Госдума рассмотрит основные направления ДКП на 2027-2029 годы. Госдума на заседании в четверг планирует рассмотреть подготовленные ЦБ основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2027 г. и период 2028 и 2029 гг., следует из повестки пленарного заседания. С докладом выступит председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Содоклады сделают председатели комитетов Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, по бюджету и налогам - Андрей Макаров и по экономической политике - Максим Топилин. Каждая фракция сможет задать главе ЦБ по три вопроса, после чего выступят представители фракций.

В МВД предупредили о схеме мошенничества с проверкой налоговых начислений. Мошенники стали рассылать россиянам от имени Федеральной налоговой службы (ФНС) фишинговые ссылки для якобы проверки налоговых начислений, следует из материалов МВД. «В мессенджерах гражданам поступают сообщения, рассылаемые якобы от имени ФНС России, с уведомлением о необходимости проверки налоговых начислений», — говорится в документе. Злоумышленники предлагают перейти по ссылке, которая ведет на поддельный сайт. На этих интернет-ресурсах пользователя просят авторизоваться по коду из уведомления. После этого на экране появляется информация о якобы взломе учетной записи на Госуслугах и номера телефонов «технической поддержки», которые принадлежат мошенническому колл-центру. МВД рекомендует проверять информацию о налогах только в личном кабинете на официальном сайте ФНС или в приложении ведомства, а также не переходить по ссылкам из мессенджеров и не указывать личные данные на непроверенных сайтах.

Правительство рассмотрит законопроект об особенностях пенсионного обеспечения в новых регионах. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит законопроект об особенностях пенсионного и дополнительного социального обеспечения граждан, проживающих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. «Законопроектом предусматривается продление до 1 января 2028 года возможности применения особенностей порядка исчисления страхового (трудового) стажа, стажа (выслуги лет) при установлении, пересмотре пенсий, дополнительного социального обеспечения, соответственно, а также особенностей определения сумм страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и подтверждения периодов работы отдельных категорий граждан», — сообщила пресс-служба кабинета министров.

Малый бизнес запросил проверку роста цен на красную икру и лосось. «Опора России» попросила ФАС проверить цены на красную икру и импорт аквакультурного лосося — на фоне низкого вылова горбуши он стал стоить втрое дороже, чем за рубежом.

Разбирательства между платформами и пользователями предложено возложить на посредника. Минэкономики предлагает создать институт платформенного омбудсмена. Предполагается, что он станет донадзорной инстанцией, которая возьмет на себя большую часть споров маркетплейсов с продавцами и покупателями, а также обеспечит соблюдение цифровыми площадками предъявляемых к ним властями обязательных требований. Финансировать работу института предложено самим маркетплейсам.

После длительного периода снижения оптовая стоимость товарных свиней начала расти. К ноябрю 2026 года она увеличилась на 11% год к году. Полутуши подорожали на 8%, а различные отруба — на 3–5%. Несмотря на то что для свинины характерно снижение оптовых цен к концу года, в этом сезоне сложилась обратная ситуация. Эксперты связывают это в том числе с существенным ростом цен на мясо птицы.

Росстат зафиксировал ускорение недельной инфляции до 0,12%. Недельная инфляция с 3 по 9 ноября ускорилась до 0,12%. Такие данные опубликовал Росстат. Неделей ранее рост потребительских цен был на уровне 0,04%.

Правительство РФ обсудит законопроект о беспилотном автотранспорте. Правительство РФ на заседании в четверг планирует рассмотреть проект федерального закона о высокоавтоматизированных транспортных средствах (ВАТС). За три года эксплуатации российские беспилотные автомобили не совершили ни одного ДТП, ранее заверял глава Минтранса (сейчас занимает пост вице-премьера) Никитин.

Стоимость свинины показывает нехарактерный для конца года рост. После длительного периода снижения оптовая стоимость товарных свиней начала расти. К ноябрю 2026 года она увеличилась на 11% год к году. Полутуши подорожали на 8%, а различные отруба — на 3–5%. Несмотря на то что для свинины характерно снижение оптовых цен к концу года, в этом сезоне сложилась обратная ситуация. Эксперты связывают это в том числе с существенным ростом цен на мясо птицы.

В России утвердили ГОСТ для блюд русской традиционной кухни. Новый госстандарт «Русская традиционная кухня. Рекомендации по технологии приготовления блюд» описывает состав и способы приготовления 133 блюд — от борща и блинов до кулебяки и окрошки. Например, в состав традиционной окрошки обязательно должен входить квас, а не кефир или айран. «Холодное сборное блюдо из мелко нарезанных запеченных или жареных продуктов (мяса, птицы, дичи или рыбы), овощей и пряных трав, заправленное кислым хлебным квасом», — говорится в документе. Документ официально начнет действовать 1 января 2027 года. Сам ГОСТ несет рекомендательный характер. Кафе, рестораны и другие заведения имеют право продолжать подавать блюда, приготовленные по другим рецептам. Но тогда нельзя утверждать, что они соответствуют государственному стандарту.

Названо самое популярное направление у россиян для длительного отдыха зимой. Азия является самым популярным направлением у россиян для длительного зимнего отдыха, а чаще всего для этих целей туристы выбирают Таиланд, Вьетнам и Индонезию, рассказали РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ).