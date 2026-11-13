💥Обзор новостей: пособие по уходу за ребенком в 2027 году — 95 тыс руб, дата-центры уйдут «под землю», увеличение программ льготного кредитования — тупик

Пособие по уходу за ребенком в 2027 году превысит 95 тысяч рублей. В 2027 году максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком для работающих россиян составит более 95,5 тысячи рублей. Такой предельный размер выплаты предусмотрен для тех, кто оформит отпуск по уходу за ребенком в следующем году. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда. Для сравнения: в 2026 году максимальная сумма такой выплаты была на уровне 83 тысяч рублей в месяц.

В России за январь–сентябрь закрылось почти вдвое больше компаний, чем открылось. Ликвидированных предприятий за этот период насчитывается 208 тыс., и по сравнению с прошлым годом тенденция ускорилась. В 2026-м лишь в одной отрасли число новых участников превысило количество упраздненных. Это добыча полезных ископаемых. В 2025-м в перечне также были здравоохранение и соцуслуги, культура и спорт. Бизнесу становится сложнее работать из-за долгого сохранения высокой ключевой ставки. Кроме того, власти ужесточили проверки с целью обеления экономики.

Набиуллина сочла тупиком увеличение программ льготного кредитования. Об этом она сказала в ходе выступления на пленарном заседании по основным направлениям денежно-кредитной политики до 2029 года в Госдуме. По оценкам ЦБ, объем кредитов по льготным ставкам приблизился к 19 трлн руб., и «самый большой кусок» — это ипотека, указала она. «И, на наш взгляд, множить дальше программы льготного кредитования — это тупик. И с точки зрения нагрузки на бюджет, и потому что мы хотим доступных рыночных ставок для всех, а не только для избранных, кто получил доступ к льготным кредитам», — сказала Набиуллина.

Самозанятый может получить до 50 тысяч рублей по больничному в 2027 году, сообщил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Он уточнил, что сумма выплаты за один день болезни зависит от количества дней в месяце. Так, в месяце, где 31 день, максимальная выплата в 2027 году составит 1 612 рублей в день, где 30 дней - 1 666 рублей, а где 28 дней - 1 785 рублей. По словам эксперта, чтобы получать такие пособия в 2027 году, самозанятому нужно в 2026 году выбрать повышенную страховую сумму в 50 тысяч рублей. Ежемесячный взнос составит 3,84% от нее - 1 920 рублей в месяц или 23 040 рублей за весь год.

Минцифры выступило за уход дата-центров «под землю» вместо релокации. Центрам обработки данных в России стоит выбирать участки для размещения под землей, а не переезжать за границу. Об этом глава Минцифры Максут Шадаев заявил на CNews Forum. «Понятно, что нужно закапываться. Выбирая между двумя историями — переезд за границу или уход под землю, конечно мы [за то], чтобы они уходили под землю, а не релоцировались», — сказал министр.

Володин: стоимость жилья не должна увеличиваться на 50% в год. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании обратил внимание на рост стоимости квадратного метра жилья, который в некоторых регионах значительно превышает уровень инфляции. Главная проблема, на которую он указал, — несоразмерный рост цен. Володин заявил, что стоимость квадратного метра не может меняться на 50% от года к году, если зарплаты строителей и цены на стройматериалы не выросли на столько же.

Wildberries тестирует оплату наличными в ПВЗ через платежные терминалы. Wildberries совместно с сетью терминалов самообслуживания «Элекснет» начал тестировать оплату заказов наличными через платежные терминалы, сообщил маркетплейс. Для оплаты товара наличными клиенту необходимо выбрать соответствующий способ на этапе оформления заказа, при получении заказа — отсканировать QR-код в мобильном приложении с помощью камеры терминала и внести деньги в купюроприемник. При желании можно изменить способ оплаты во время получения заказа.

Каждый пятый россиянин считает свое материальное положение плохим. Это самый высокий показатель с 2022 года — опрос ФОМ.

Правительство предложило доработать проект о выборе автономеров за плату. Власти предлагают закрепить составление перечня для резервирования номеров за МВД, а за правительством — установление размеров платы за выбор номеров и порядка ее взимания через портал госуслуг. Проект закона депутаты от фракции «Новые люди» внесли в октябре прошлого года после того, как идею поддержал президент Владимир Путин. В апреле этого года документ отправили на доработку по просьбе думского комитета по транспорту.

Президент России Владимир Путин поручил правительству удерживать цены на электроэнергию на 20% ниже, чем в Китае, пишет газета Коммерсант со ссылкой на источники. По словам источников газеты, такое поручение Путин дал по итогам совещания в рамках ВЭФ. Издание отмечает, что при планировании новых масштабных энергостроек правительство должно уложить в конечную цену стоимость не только новой электроэнергии и мощности, но и услуг передачи электроэнергии и сбытовую надбавку.

В России будут развивать проводное радио. Его включили в новую стратегию развития связи Минцифры. Как подчеркивается в документе, эта система связи обеспечивает не только трансляцию трех обязательных программ, но и служит для экстренного оповещения населения. Особенно это важно для многоквартирных домов, в которых проживает примерно 70 процентов населения России.

Из России за девять месяцев выдворили более 143 тысяч мигрантов. Более 143 тысяч мигрантов выдворили из России за девять месяцев 2026 года, это в три раза больше, чем за аналогичный период в 2025 году, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ. Кроме того, 78,7 тысячи иностранцев сократили срок временного пребывания, а 290,8 тысячи не разрешили въезд. Депортированы были 4,8 тысячи иностранцев.