Каждый пятый россиянин считает свое материальное положение плохим — максимум с 2022 года

Доля граждан, оценивающих свои финансы как плохие, достигла самого высокого уровня за последние несколько лет. Улучшение за осень почувствовали лишь 5% опрошенных — данные ФОМ.

Каждый пятый россиянин оценивает свое материальное положение как плохое. Это максимальный показатель с 2022 года, следует из опроса Фонда «Общественное мнение».

Кому стало лучше, а кому хуже

За последние два-три месяца финансовое положение улучшилось только у 5% граждан. Единственная группа, где динамика заметно лучше, — молодежь: среди нее об улучшении сообщили 13%.

Обратная картина у остальных: 28% опрошенных заявили, что их финансовое состояние ухудшилось. Две трети респондентов отметили, что оно осталось прежним.

Как вы считаете, ваше материальное положение за последние два-три месяца улучшилось, ухудшилось или практически не изменилось? Улучшилось Ухудшилось Не изменилось Проголосовал 1 человек

Чего ждут от ближайшего года

Ожидания россиян разделились почти на три равные части:

22% надеются улучшить свое материальное положение в ближайший год;

18% ожидают ухудшения;

38% не ждут серьезных перемен.

Таким образом, доля оптимистов лишь немного превышает долю пессимистов, а самая большая группа — те, кто не рассчитывает на изменения вовсе.

На что обратить внимание в практической плоскости

Планирование выручки на 2027 год. При составлении бюджетов и прогнозов по НДС на упрощенке стоит закладывать консервативный сценарий — рост оборота может оказаться ниже ожидаемого.

Дебиторская задолженность. Ухудшение финансового положения граждан означает рост просрочек по оплате услуг — в учете нужно своевременно формировать резерв по сомнительным долгам и отслеживать сроки для списания безнадежной дебиторки.

Кадровые расходы. Сотрудники, чьи доходы падают, чаще просят индексацию зарплаты или уходят к конкурентам. На фоне кадрового дефицита (к 2030 году — до 3,1 млн человек по оценке правительства) это становится фактором риска для бизнеса.

Неутешительные итоги

Снижение оценок материального положения совпадает с периодом налоговых изменений: ростом НДС до 22%, снижением порога освобождения от НДС и повышением ключевой ставки, которая, по базовому прогнозу ЦБ, в 2026 году в среднем составит — 10,5–12,5%. Высокая стоимость кредитов и рост цен — факторы, которые граждане ощущают напрямую, а бизнес — через падение спроса.