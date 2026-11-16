💥Обзор новостей: пониженную ставку пеней продлят на 2027 г, школьные зимние каникулы с 31 декабря по 10 января, ПВЗ не будут облагать налогом по кадастровой стоимости

В ГД заявили, что пониженную ставку пеней для бизнеса после 90 дней просрочки предложено продлить на 2027 г. Временный порядок расчета пеней для организаций, по которому после 90 дней просрочки ставка пеней снижается, предложено продлить на 2027 год, сообщил в воскресенье на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам глава комитета Андрей Макаров. «Это то, что очень просил бизнес вот в этих условиях. Для бизнеса это очень важно», — сказал глава комитета. По его словам, поправку внес председатель Госдумы Вячеслав Володин ко второму чтению законопроекта (№617-9), это поправки в Налоговый кодекс, которые входят в бюджетный пакет законопроектов.

Минфин согласился на передачу ФНС данных о переводах физлиц с 2027 года. Минфин согласился распространить норму о передаче Банком России в ФНС сведений о гражданах, систематически получающих доходы от других физлиц, только на операции, совершенные с 1 января 2027 года. Поправки обязывают ЦБ передавать в ФНС сведения о гражданах, чьи операции по счетам имеют признаки систематического получения доходов от других физлиц.

Норма о налогообложении ПВЗ маркетплейсов по кадастровой стоимости исключена из поправок в НК. Норма о налогообложении пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов по кадастровой стоимости исключена из поправок в НК, заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. Глава комитета отметил, что изменение порядка налогообложения ПВЗ обсуждалось и с бизнесом, и в комитете. «Это привело бы к кратному росту налоговой нагрузки с одной стороны, с другой стороны, это одновременно колоссальные риски того, что это и удорожание товаров, и невозможность обеспечить в малодоступных или в каких-то других вот таких вот труднодоступных регионах обеспечить просто доставку этих товаров», — сказал Макаров. По его словам, поправку об исключении нормы внес председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Минтруд предложил повысить с 1 января 2027 года страховые выплаты самозанятым до 53 тысяч рублей, заявил статс-секретарь – заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов. Согласно предложению ведомства, в 2027 году при покрытии 53 тысяч рублей ежемесячный взнос вырастет до 2035,20 рублей, а при сумме 37 тысяч рублей – до 1420,80 руб.

Размер ежемесячного платежа зависит от выбранного покрытия. В 2026 году взнос при страховой сумме 50 тысяч рублей составляет 1920 рублей, при сумме 35 тысяч рублей – 1344 рублей.

В России маткапитал с февраля 2027 года составит более 1 млн рублей. С февраля 2027 г. материнский капитал на второго ребенка впервые превысит 1 млн руб. за всю историю программы. Об этом рассказала председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Элеонора Кавшар. По ее словам, с 1 февраля следующего года выплата на первого ребенка увеличится по сравнению с 2026 г. на 49 500 руб. и составит 778 488,59 руб., а сумма на второго ребенка вырастет до 1 028 743,71 руб., впервые за время действия программы превысив 1 млн руб.

В Минпросвещения назвали даты зимних школьных каникул. Школам в России рекомендовано провести зимние каникулы с 31 декабря по 10 января, сообщили РИА Новости в Минпросвещения РФ. В ведомстве уточнили, что при разработке календарного учебного графика школа может как использовать график Минпросвещения, так и составить собственный на его основе. При этом учитываются региональные и этнокультурные традиции, а также плановые мероприятия.

Кабмин продлил запрет на включение чаевых в счет. Запрет ресторанам и кафе включать в заказ чаевые и другие дополнительные платежи без согласия посетителя продолжит действовать в России в 2027 году, следует из документа правительства. Этот пункт среди прочего предусмотрен правилами работы общепита, срок действия которых истекал 1 января 2027 года, но теперь продлен до 1 сентября 2027 года.

МВД: мошенники похищают паспортные данные через поддельные Telegram-боты ЖКХ. Мошенники рассылают россиянам сообщения от имени управляющих компаний и предлагают перейти в Telegram-бот, где похищают паспортные данные, сообщили в киберполиции. «В мессенджерах или соцсетях рассылаются сообщения от имени УК, ТСЖ или аварийных служб. <...> Бот имитирует интерфейс госсервисов (например, ГИС ЖКХ) и под видом проверки запрашивает конфиденциальные данные: ФИО, паспорт, СНИЛС, ИНН, номер телефона», — говорится в Telegram-канале.

Мошенники начали использовать смс-бомбинг для вызова паники у жертв. Мошенники намеренно заваливают жертву десятками сообщений. Это может вызвать у человека панику и снизить его бдительность. Сообщения могут приходить о якобы одобренном кредите, блокировке аккаунта, списании средств, регистрации на множестве сервисов или взломе учетной записи. Основная цель – вызвать панику и снизить критичность мышления. В таком потоке сообщений человек с большей вероятностью совершит ошибку. Он перейдет по ссылке, установит вредоносное приложение или продиктует код из смс, если его запросят «сотрудники службы поддержки или безопасности».

Путин помиловал Лерчек и освободил ее от наказания по делу о выводе за рубеж больше 250 млн рублей. Лерчек была осуждена на пять лет условно и оштрафована более чем на 760 млн руб. за незаконные переводы денег за границу. Президент указом освободил блогера от наказания и снял судимость. Она проходит лечение от рака.

ИКИ РАН: Земля пока не обладает средствами защиты от крупных астероидов. У Земли пока нет средств защиты от крупных астероидов, исследователи только учатся предсказывать сближения с ними, заявил РИА Новости научный руководитель ИКИ РАН Лев Зеленый. «Крупные астероиды не очень часты, так что коллеги хотят предсказывать сближения с ними, чтобы изучать их. Это правильно. Пока мы все равно не знаем, как с ними бороться», — сказал Зеленый.

В РПЦ вновь заявили, что йога недопустима для православных россиян. Занятия йогой недопустимы для православных христиан, сообщил настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского протоиерей Игорь Фомин. По его словам, восточные практики тесно связаны с чуждыми духовными учениями. «Все восточные практики в первую очередь связаны с духовными практиками, поэтому для православного человека это неприемлемо», — пояснил священник.

Стивен Кинг объяснил отмены авиарейсов в США «прилетом инопланетян». Писатель Стивен Кинг в шутку назвал причиной коллапса в авиасообщении США прибытие инопланетян на Землю. «Инопланетяне высадились. Это настоящая причина остановки авиасообщения. Они не хотят спровоцировать всемирную панику. Они слепые, но слышат чертовски хорошо», — написал он в соцсети X. В пятницу, 13 ноября, в телекоммуникационных системах Федерального управления гражданской авиации США (FAA) произошел серьезный сбой.