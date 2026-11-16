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Наталия Лукина
Законопроекты
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Что изменится в Налоговом кодексе с 2027 года: итоги рассмотрения поправок к законопроекту №617-9

Комитет Госдумы 15 ноября рассмотрел поправки к законопроекту №617-9. Второе чтение — 19 ноября, но интрига уже исчерпана: торговый сбор расширят на общепит и бытовые услуги, маркетплейсы не станут «налоговыми инспекторами», банки будут удерживать НДФЛ по вкладам, а налог на ПВЗ по кадастру отменен. Собрали главное для бухгалтера.

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Главные итоги в одном абзаце

Поддержано: торговый сбор на общепит и бытовые услуги, передача маркетплейсами сведений в ФНС, обмен ЦБ–ФНС по счетам физлиц с признаками предпринимательства, банки — налоговые агенты по НДФЛ с вкладов, региональные пониженные ставки УСН только по перечню НК.

Отклонено: поэтапный НДС на товары электронной торговли, учет налога на сверхдоходы в расходах, индексация порогов прогрессивной шкалы НДФЛ, санкции за неуказание ИНН при интернет-торговле, налог на ПВЗ по кадастровой стоимости.

Маркетплейсы: ПВЗ не будут облагать налогом по кадастровой стоимости

Самый обсуждаемый блок закончился компромиссом.

Что отклонили:

  • блокировку карточек товаров как меру обеспечения уплаты налогов;

  • ответственность площадок за «неосуществление налогового контроля»;

  • направление требований и уведомлений ФНС через кабинет маркетплейса;

  • норма о налогообложении ПВЗ маркетплейсов по кадастровой стоимости исключена из поправок в НК.

Что осталось: площадки будут передавать в ФНС всю имеющуюся информацию о продавцах — доходы, скидки, рисковые операции.

Отдельно отклонили поэтапное введение НДС на товары электронной торговли по ставкам 7–14–22% в течение трех лет. При этом уточнили базу налогового агента по таким товарам (синхронизация с таможенной декларацией, акцизы в базу не включают) и правила вычета при возврате покупателю.

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ЦБ будет передавать в ФНС сведения о физлицах, если операции по их счетам имеют признаки предпринимательской деятельности

В НК вносят норму об обмене сведениями между Банком России и ФНС о текущих счетах граждан с признаками предпринимательской деятельности. По таким лицам ФНС сможет запросить выписки и расшифровку всех поступлений.

Важное уточнение из заключительного обсуждения: обратной силы на 2026 год не будет — норма заработает с 1 января 2027 года.

Банки будут удерживать 13% с доходов по вкладам, а ФНС доначислять налог по повышенной ставке

Банки станут налоговыми агентами по процентным доходам, но удерживать будут только 13%. Доначисление по прогрессивной шкале с учетом совокупной базы сделает ФНС по итогам года через уведомление.

По депозитам через доверительного управляющего агентом выступает управляющий; повышенную ставку из-за его ошибок физлицу вменять не будут.

Индексацию порогов прогрессивной шкалы НДФЛ отклонили.

Спецрежимы: УСН, патент, ЕСХН

  • Региональные пониженные ставки УСНтолько по видам деятельности, прямо названным в НК (прежде всего производство и переработка). Срок — с 1 января 2027 года. Регионам, которые давали льготы «всем подряд», придется пересмотреть законы.

  • Патент: автоматическое уменьшение на страховые взносы — снято после обсуждения с регионами.

  • ЕСХН: если доля сельхозвыручки 70% была выполнена в 2025 году, ее недостижение в 2026–2028 годах не лишает статуса и права на режим.

  • Личным фондам запретят применять упрощенную систему налогообложения.

  • Субсидии на компенсацию имущества, утраченного вследствие действий вооруженных формирований, в доходы УСН не включают (и расходы за их счет не учитывают).

  • Для УСН «доходы минус расходы» поручили подготовить норму об уменьшении самого налога на сумму торгового сбора.

Торговый сбор могут распространить на общепит и бытовые услуги

Со следующего года регионы смогут вводить торговый сбор для общепита и бытовых услуг. ИП на НПД от уплаты освобождены. Для Москвы, где сбор давно действует, это означает новую нагрузку на кафе, салоны красоты, химчистки и автосервисы — именно тот микробизнес, который и так теряет патент из-за снижения лимитов.

Пени и имущественные налоги

  • Пониженную ставку пеней для бизнеса предложили продлить на 2027 год. После 90 дней просрочки организации продолжат платить пени по ставке 1/300 ключевой ставки ЦБ. Без поправки с 1 января 2027 года будет действовать повышенная ставка — 1/150 до погашения долга.

  • Полномочия муниципалитетов по выявлению «серых» средств размещения для туристического налога продлены на 2027 год. Момент исчисления туристического налога перенесли на выезд проживающего.

Администрирование и ответственность

  • Исключен риск двойной ответственности за одно деяние.

  • Вход в налоговый мониторинг — по совокупности всех критериев, а не по одному.

  • Нотариальное заверение переводов по контролируемым сделкам — только для суда.

  • ФНС получит контроль цен по сделкам с маркируемыми товарами в ЕАЭС для целей НДС.

НДС: точечные изменения

  • Нулевая ставка на авиаперевозки в ДФО и Калининград — до 2030 года.

  • Ставка 10% по медизделиям подтверждается выпиской из реестра.

  • Освобождение по кинематографии распространено на ИП.

  • НДС с межценовой разницы при перепродаже ввезенных авто и мотоциклов не применяется, если транспорт куплен у физлица и с даты ввоза прошло менее года.

  • Посредники при ввозе товаров для другого лица ведут журнал счетов-фактур.

  • Бесплатная передача питания и СИЗ в укрытиях при атаках БПЛА НДС не облагается; аналогичное освобождение по НДФЛ и взносам — с обратной силой на 2026 год.

Налог на прибыль и инвесторы

  • Пороги по КИК сохранены: прибыль 10 млн руб., доля участия 25%.

  • IT-компании не лишаются пониженной ставки за непредставление бухотчетности.

  • Налог 15% по пассивным доходам ЗПИФ/ИПИФ для квалифицированных инвесторов — с исключением для фондов, распределяющих более 90% результата пайщикам; ПИФ не становится налогоплательщиком, обязанности — на УК.

  • Участники СПИК смогут учитывать убытки до заключения контракта и после периода пониженных ставок.

  • Производители мультфильмов в 2027–2028 годах освобождены от условия о доле профильных доходов.

  • Имущество для защиты от БПЛА, безвозмездно переданное силовым структурам, — налоговая нейтральность.

Акцизы, пошлины, добыча

Для нефтепереработки коэффициент 0,85 сохранен на 2027 год, переход на 0,66 — с 2028-го; давальческая переработка бензина признана для обратного акциза с 1 ноября 2026 года. По вину сохранена эффективная ставка 1 руб., в вычет по коньячному дистилляту добавлен бренди. Скорректированы госпошлины по санации, лекарствам, недвижимости, маломерным судам и лицензированию. Отраслевые вычеты по НДПИ — Таймыр, трудноизвлекаемый газ, асбест.

Окончательный текст проекта появится после второго чтения 19 ноября — «Клерк» разберет итоговую редакцию отдельно.

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Информации об авторе

Наталия Лукина

Наталия Лукина

Шеф-редактор Трибуны в Клерк.Ру

321 подписчик1 559 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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