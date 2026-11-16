Что изменится в Налоговом кодексе с 2027 года: итоги рассмотрения поправок к законопроекту №617-9

Главные итоги в одном абзаце
Поддержано: торговый сбор на общепит и бытовые услуги, передача маркетплейсами сведений в ФНС, обмен ЦБ–ФНС по счетам физлиц с признаками предпринимательства, банки — налоговые агенты по НДФЛ с вкладов, региональные пониженные ставки УСН только по перечню НК.
Отклонено: поэтапный НДС на товары электронной торговли, учет налога на сверхдоходы в расходах, индексация порогов прогрессивной шкалы НДФЛ, санкции за неуказание ИНН при интернет-торговле, налог на ПВЗ по кадастровой стоимости.
Маркетплейсы: ПВЗ не будут облагать налогом по кадастровой стоимости
Самый обсуждаемый блок закончился компромиссом.
Что отклонили:
блокировку карточек товаров как меру обеспечения уплаты налогов;
ответственность площадок за «неосуществление налогового контроля»;
направление требований и уведомлений ФНС через кабинет маркетплейса;
норма о налогообложении ПВЗ маркетплейсов по кадастровой стоимости исключена из поправок в НК.
Что осталось: площадки будут передавать в ФНС всю имеющуюся информацию о продавцах — доходы, скидки, рисковые операции.
Отдельно отклонили поэтапное введение НДС на товары электронной торговли по ставкам 7–14–22% в течение трех лет. При этом уточнили базу налогового агента по таким товарам (синхронизация с таможенной декларацией, акцизы в базу не включают) и правила вычета при возврате покупателю.
Научим работать с маркетплейсами: вести учет, сдавать отчетность и корректно отражать все операции в 1С на курсе повышения квалификации «Бухгалтер маркетплейса 2026». Вы сможете вести учет и отчитываться по продажам на любой системе налогообложения.
После завершения курса получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. ч. , внесем его в ФИС ФРДО.
Цена
курса
со скидкой 45%: 18 195 рублей вместо
34 900 рублей. Срок акции ограничен.
ЦБ будет передавать в ФНС сведения о физлицах, если операции по их счетам имеют признаки предпринимательской деятельности
В НК вносят норму об обмене сведениями между Банком России и ФНС о текущих счетах граждан с признаками предпринимательской деятельности. По таким лицам ФНС сможет запросить выписки и расшифровку всех поступлений.
Важное уточнение из заключительного обсуждения: обратной силы на 2026 год не будет — норма заработает с 1 января 2027 года.
Банки будут удерживать 13% с доходов по вкладам, а ФНС доначислять налог по повышенной ставке
Банки станут налоговыми агентами по процентным доходам, но удерживать будут только 13%. Доначисление по прогрессивной шкале с учетом совокупной базы сделает ФНС по итогам года через уведомление.
По депозитам через доверительного управляющего агентом выступает управляющий; повышенную ставку из-за его ошибок физлицу вменять не будут.
Индексацию порогов прогрессивной шкалы НДФЛ отклонили.
Спецрежимы: УСН, патент, ЕСХН
Региональные пониженные ставки УСН — только по видам деятельности, прямо названным в НК (прежде всего производство и переработка). Срок — с 1 января 2027 года. Регионам, которые давали льготы «всем подряд», придется пересмотреть законы.
Патент: автоматическое уменьшение на страховые взносы — снято после обсуждения с регионами.
ЕСХН: если доля сельхозвыручки 70% была выполнена в 2025 году, ее недостижение в 2026–2028 годах не лишает статуса и права на режим.
Личным фондам запретят применять упрощенную систему налогообложения.
Субсидии на компенсацию имущества, утраченного вследствие действий вооруженных формирований, в доходы УСН не включают (и расходы за их счет не учитывают).
Для УСН «доходы минус расходы» поручили подготовить норму об уменьшении самого налога на сумму торгового сбора.
Торговый сбор могут распространить на общепит и бытовые услуги
Со следующего года регионы смогут вводить торговый сбор для общепита и бытовых услуг. ИП на НПД от уплаты освобождены. Для Москвы, где сбор давно действует, это означает новую нагрузку на кафе, салоны красоты, химчистки и автосервисы — именно тот микробизнес, который и так теряет патент из-за снижения лимитов.
Пени и имущественные налоги
Пониженную ставку пеней для бизнеса предложили продлить на 2027 год. После 90 дней просрочки организации продолжат платить пени по ставке 1/300 ключевой ставки ЦБ. Без поправки с 1 января 2027 года будет действовать повышенная ставка — 1/150 до погашения долга.
Полномочия муниципалитетов по выявлению «серых» средств размещения для туристического налога продлены на 2027 год. Момент исчисления туристического налога перенесли на выезд проживающего.
Администрирование и ответственность
Исключен риск двойной ответственности за одно деяние.
Вход в налоговый мониторинг — по совокупности всех критериев, а не по одному.
Нотариальное заверение переводов по контролируемым сделкам — только для суда.
ФНС получит контроль цен по сделкам с маркируемыми товарами в ЕАЭС для целей НДС.
НДС: точечные изменения
Нулевая ставка на авиаперевозки в ДФО и Калининград — до 2030 года.
Ставка 10% по медизделиям подтверждается выпиской из реестра.
Освобождение по кинематографии распространено на ИП.
НДС с межценовой разницы при перепродаже ввезенных авто и мотоциклов не применяется, если транспорт куплен у физлица и с даты ввоза прошло менее года.
Посредники при ввозе товаров для другого лица ведут журнал счетов-фактур.
Бесплатная передача питания и СИЗ в укрытиях при атаках БПЛА НДС не облагается; аналогичное освобождение по НДФЛ и взносам — с обратной силой на 2026 год.
Налог на прибыль и инвесторы
Пороги по КИК сохранены: прибыль 10 млн руб., доля участия 25%.
IT-компании не лишаются пониженной ставки за непредставление бухотчетности.
Налог 15% по пассивным доходам ЗПИФ/ИПИФ для квалифицированных инвесторов — с исключением для фондов, распределяющих более 90% результата пайщикам; ПИФ не становится налогоплательщиком, обязанности — на УК.
Участники СПИК смогут учитывать убытки до заключения контракта и после периода пониженных ставок.
Производители мультфильмов в 2027–2028 годах освобождены от условия о доле профильных доходов.
Имущество для защиты от БПЛА, безвозмездно переданное силовым структурам, — налоговая нейтральность.
Акцизы, пошлины, добыча
Для нефтепереработки коэффициент 0,85 сохранен на 2027 год, переход на 0,66 — с 2028-го; давальческая переработка бензина признана для обратного акциза с 1 ноября 2026 года. По вину сохранена эффективная ставка 1 руб., в вычет по коньячному дистилляту добавлен бренди. Скорректированы госпошлины по санации, лекарствам, недвижимости, маломерным судам и лицензированию. Отраслевые вычеты по НДПИ — Таймыр, трудноизвлекаемый газ, асбест.
Окончательный текст проекта появится после второго чтения 19 ноября — «Клерк» разберет итоговую редакцию отдельно.
Опрос для пользователей «Клерка»: что вы думаете о налоговых поправках по законопроекту №617-9
Какое из принятых решений сильнее всего затронет ваш бизнес или ваших клиентов?
Отмена налога на ПВЗ по кадастровой стоимости — это:
ФНС сможет запрашивать выписки по картам физлиц с «предпринимательскими» поступлениями с 2027 года. Как это скажется на практике?
Региональные льготные ставки УСН оставят только по видам деятельности из НК. Для вас это означает:
Какую поправку вы считаете самой спорной — и почему? Самые острые ответы опубликуем в материале «Клерка».
Коллеги, сделали обзорную статью по законопроекту №617-9, как вам поправки?