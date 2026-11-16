Что изменится в Налоговом кодексе с 2027 года: итоги рассмотрения поправок к законопроекту №617-9

Главные итоги в одном абзаце

Поддержано: торговый сбор на общепит и бытовые услуги, передача маркетплейсами сведений в ФНС, обмен ЦБ–ФНС по счетам физлиц с признаками предпринимательства, банки — налоговые агенты по НДФЛ с вкладов, региональные пониженные ставки УСН только по перечню НК.

Отклонено: поэтапный НДС на товары электронной торговли, учет налога на сверхдоходы в расходах, индексация порогов прогрессивной шкалы НДФЛ, санкции за неуказание ИНН при интернет-торговле, налог на ПВЗ по кадастровой стоимости.