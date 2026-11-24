💥Обзор новостей: поступления от НДС в бюджет выросли на 33%, товары на маркетплейсах подорожали за год на 11,2%, кредитные каникулы получит пострадавший от атак бизнес
Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.
Руководитель налоговой службы — Даниил Егоров доложил Путину о результатах за 10 месяцев. За 10 месяцев в бюджетную систему поступило 54,6 трлн руб., налоговых платежей, что демонстрирует рост на 11%. Ненефтегазовые доходы выросли на 24%. Основной налог, дающий поступления, – НДС: его рост составил около 33%, или 2,6 трлн руб. Поступления только от повышения ставки НДС достигли 783 млрд руб. при прогнозе Минфина 920 млрд руб. к концу года.
Поступление налога на прибыль в федеральный бюджет выросло на 8%. Глава ФНС отметил тенденцию: в I квартале прибыль по стране падала на 6%, за полугодие выросла на 6%, за девять месяцев – на 12%. Поступления в региональные бюджеты за 10 месяцев составили 17,5 трлн руб. (рост на 9,4%). У примерно 10 регионов сохраняются проблемы с выполнением бюджета, Минфин работает над их сбалансированностью.
Совместно с ВС ФНС запустила в 2026 г. проект по работе с долгом граждан. Отныне все данные объединены по ИНН. По словам Егорова, информация доступна на сайте «Госуслуги» и в банках.
«Теперь тебе не надо платить по разным бюджетам, ты можешь заплатить по своему ИНН, и сразу все деньги приходят, а мы сами их уже распределяем в одном месте», – объяснил глава ФНС.
Товары на электронных площадках подорожали за год на 11,2%. Цены для конечных покупателей на маркетплейсах по итогам третьего квартала 2026 года на сопоставимые товары увеличились на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, подсчитали в Ассоциации представителей электронной торговли. Эксперты предполагают, что рост может быть связан с ущербом от атак на логистические объекты, дефицитом топлива, снижением скидок для покупателей со стороны онлайн-площадок. Сами маркетплейсы утверждают, что эти факторы на цены не влияли.
Кабмин предложил давать кредитные каникулы пострадавшему от атак бизнесу. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила при условии доработки законопроект депутатов о праве малого и среднего бизнеса (МСП) и самозанятых получать повторные кредитные каникулы в случае введения режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в их регионе. Об этом «Ведомостям» рассказал близкий к правительству источник. Максимальную длительность льготного режима правительство рекомендует увеличить с предложенных депутатами трех месяцев до шести.
Из данных ФНС стало известно, что совладельцу и главе группы компаний DNS Дмитрию Алексееву запретили открывать новый бизнес в России до 11 ноября 2029 года. Ограничение связано с ООО «ВОСТОК ЦЕНТР». Причиной указана «причастность к ЮЛ, в отношении которого в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности, включенных в ЕГРЮЛ». «Запись в отношении компании «ВОСТОК ЦЕНТР» внесена вследствие досадного недоразумения, которое возникло по причине ремонта в здании, где располагается офис. Наша компания оперативно отреагировала. Надеемся, что в ближайшее время ситуация будет урегулирована», — сообщили в DNS.
НПЗ в Ростовской области приостановил работу из-за атаки БПЛА. Новошахтинский завод нефтепродуктов (АО "НЗНП") в Ростовской области приостановил деятельность из-за атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем канале в Max.
Матвиенко: коммерциализация интеллектуальной собственности в России ограничена. Валентина Матвиенко отметила, что, несмотря на показатели, коммерциализация интеллектуальной собственности остается ограниченной. По ее словам, патенты недостаточно вовлечены в оборот рынка, а с 2021 г. по 2025 г. количество зарегистрированных распоряжений исключительным правом на изобретения, полезные модели, а также промышленные образцы уменьшилось на 20%. Председатель СФ обратила внимание на то, что необходимо принимать более эффективные решения и устанавливать прозрачные правовые механизмы в данной области.
Главную новогоднюю елку России доставят в Кремль 9 декабря. В этом году специальная комиссия выбрала 95-летнюю ель в Воронинском участковом лесничестве городского округа Клин. Высота дерева составляет 27 м, диаметр ствола – 72 см.
Зима с метелями придет в Москву во вторник, выпавший снег уже не растает. Обильные снегопады с сильным ветром ожидаются в столичном регионе со вторника, в городе и области сформируется снежный покров высотой до 10 сантиметров, который уже не растает, сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина.
Минздраву поручили создать рекомендации по выявлению цифровой зависимости у детей. Согласно релизу, над составлением рекомендаций Минздрав будет работать совместно с Минпросвещения и Роспотребнадзором. Материалы в дальнейшем будут направлены педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений и родителям. С помощью этих рекомендаций педагоги и соцработники будут следить за тем, как дети в младшем дошкольном возрасте используют цифровые устройства.
Посадившему самолет в поле под Новосибирском пилоту предъявили новое обвинение. Следствие предъявило новое обвинение бывшему пилоту «Уральских авиалиний» Сергею Белову, в сентябре 2023 года посадившему самолет в поле под Новосибирском по ч. 2 ст. 238 УК РФ — «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет». По версии следствия, причиной экстренной посадки стала критическая нехватка топлива, за которую несет ответственность пилот.
Совет директоров Nvidia вернул Дженсена Хуанга на пост CEO. Хуанг также вернется на пост президента чипмейкера и в его совет директоров. Изменения вступают в силу немедленно. Решение о возвращении Хуанга принято единогласно по итогам серии встреч и дискуссий с ним. На позапрошлой неделе Хуанг ушел с постов главного исполнительного директора и президента Nvidia, а также покинул ее совет директоров вслед за разоблачением его внебрачных связей, в том числе отношений с предпринимательницей Элис Хуанг, которую власти США подозревают в шпионаже в пользу Китая.
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Доброе утро, коллеги! Про рост НДС как-то даже не новость, а очевидность, а вот что за регионы не могут выполнить норму по пополнению бюджета, не знаете?
Клерки, привет! В Рязань пришла зима🎄Как у вас?
НЕ налоговое:
У одного из слушателей концерта в вильнюсском костеле Святой Екатерины, который прошел в конце прошлой недели, зазвонил телефон. Сразу выключить мелодию не вышло, поэтому музыканты решили сымпровизировать и подыграть рингтону. Начал шалость аккордеонист и практически сразу к нему подключились его коллеги-скрипачки. Как результат — 1,6 миллиона просмотров и не выключенные телефоны на следующих концертах музыкантов.-)