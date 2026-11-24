«Теперь тебе не надо платить по разным бюджетам, ты можешь заплатить по своему ИНН, и сразу все деньги приходят, а мы сами их уже распределяем в одном месте», – объяснил глава ФНС.

Совместно с ВС ФНС запустила в 2026 г. проект по работе с долгом граждан . Отныне все данные объединены по ИНН. По словам Егорова, информация доступна на сайте «Госуслуги» и в банках.

Поступление налога на прибыль в федеральный бюджет выросло на 8%. Глава ФНС отметил тенденцию: в I квартале прибыль по стране падала на 6%, за полугодие выросла на 6%, за девять месяцев – на 12%. Поступления в региональные бюджеты за 10 месяцев составили 17,5 трлн руб. (рост на 9,4%). У примерно 10 регионов сохраняются проблемы с выполнением бюджета, Минфин работает над их сбалансированностью.

Руководитель налоговой службы — Даниил Егоров доложил Путину о результатах за 10 месяцев. За 10 месяцев в бюджетную систему поступило 54,6 трлн руб., налоговых платежей, что демонстрирует рост на 11%. Ненефтегазовые доходы выросли на 24%. Основной налог, дающий поступления, – НДС: его рост составил около 33%, или 2,6 трлн руб. Поступления только от повышения ставки НДС достигли 783 млрд руб. при прогнозе Минфина 920 млрд руб. к концу года.

Товары на электронных площадках подорожали за год на 11,2%. Цены для конечных покупателей на маркетплейсах по итогам третьего квартала 2026 года на сопоставимые товары увеличились на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, подсчитали в Ассоциации представителей электронной торговли. Эксперты предполагают, что рост может быть связан с ущербом от атак на логистические объекты, дефицитом топлива, снижением скидок для покупателей со стороны онлайн-площадок. Сами маркетплейсы утверждают, что эти факторы на цены не влияли.

Кабмин предложил давать кредитные каникулы пострадавшему от атак бизнесу. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила при условии доработки законопроект депутатов о праве малого и среднего бизнеса (МСП) и самозанятых получать повторные кредитные каникулы в случае введения режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в их регионе. Об этом «Ведомостям» рассказал близкий к правительству источник. Максимальную длительность льготного режима правительство рекомендует увеличить с предложенных депутатами трех месяцев до шести.

Из данных ФНС стало известно, что совладельцу и главе группы компаний DNS Дмитрию Алексееву запретили открывать новый бизнес в России до 11 ноября 2029 года. Ограничение связано с ООО «ВОСТОК ЦЕНТР». Причиной указана «причастность к ЮЛ, в отношении которого в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности, включенных в ЕГРЮЛ». «Запись в отношении компании «ВОСТОК ЦЕНТР» внесена вследствие досадного недоразумения, которое возникло по причине ремонта в здании, где располагается офис. Наша компания оперативно отреагировала. Надеемся, что в ближайшее время ситуация будет урегулирована», — сообщили в DNS.

НПЗ в Ростовской области приостановил работу из-за атаки БПЛА. Новошахтинский завод нефтепродуктов (АО "НЗНП") в Ростовской области приостановил деятельность из-за атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем канале в Max.

Матвиенко: коммерциализация интеллектуальной собственности в России ограничена. Валентина Матвиенко отметила, что, несмотря на показатели, коммерциализация интеллектуальной собственности остается ограниченной. По ее словам, патенты недостаточно вовлечены в оборот рынка, а с 2021 г. по 2025 г. количество зарегистрированных распоряжений исключительным правом на изобретения, полезные модели, а также промышленные образцы уменьшилось на 20%. Председатель СФ обратила внимание на то, что необходимо принимать более эффективные решения и устанавливать прозрачные правовые механизмы в данной области.

Главную новогоднюю елку России доставят в Кремль 9 декабря. В этом году специальная комиссия выбрала 95-летнюю ель в Воронинском участковом лесничестве городского округа Клин. Высота дерева составляет 27 м, диаметр ствола – 72 см.

Зима с метелями придет в Москву во вторник, выпавший снег уже не растает. Обильные снегопады с сильным ветром ожидаются в столичном регионе со вторника, в городе и области сформируется снежный покров высотой до 10 сантиметров, который уже не растает, сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина.

Минздраву поручили создать рекомендации по выявлению цифровой зависимости у детей. Согласно релизу, над составлением рекомендаций Минздрав будет работать совместно с Минпросвещения и Роспотребнадзором. Материалы в дальнейшем будут направлены педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений и родителям. С помощью этих рекомендаций педагоги и соцработники будут следить за тем, как дети в младшем дошкольном возрасте используют цифровые устройства.

Посадившему самолет в поле под Новосибирском пилоту предъявили новое обвинение. Следствие предъявило новое обвинение бывшему пилоту «Уральских авиалиний» Сергею Белову, в сентябре 2023 года посадившему самолет в поле под Новосибирском по ч. 2 ст. 238 УК РФ — «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет». По версии следствия, причиной экстренной посадки стала критическая нехватка топлива, за которую несет ответственность пилот.