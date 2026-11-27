Во многих городах уже выпал снег, и волей-неволей начинаешь задумываться о Новом годе. Как его отмечать, где, с кем? У вас еще есть время решить эти важные вопросы, а мы сегодня поговорим про Деда Мороза и его «коллег» из разных стран. А также проведем викторину.

В большинстве регионов нашей страны ждут в новогоднюю ночь Деда Мороза. Но наша страна такая большая, что один Мороз явно не успеет всем раздать подарки, поэтому в Якутии этим занимается Чысхаан, в Ямало-Ненецком округе — Ямал Ири, а в Татарстан — Кыш Бабай («зимний дед»).

В некоторых странах подарки приносит даже не сказочный дед, а свои традиционные герои: в Италии этим занимается фея Бефана. В Норвегии и Дании за подарки отвечает гном Юлебукк, хорватским детям подарки приносит Святая Лючия, а в стране Басков — гигантский угольщик. А в Исландии подарки курируют аж 13 Йоуласвейннов — 13 йольских парней, похожих на троллей.

Но в большинстве стран подарки приносит все же дедушка с окладистой серебристой бородой. Только называется он по-разному. Иногда очень забавно😄

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Как называют Дед Мороз в разных странах

Финляндия Йоулупукки Эстония Йыулувана Литва Сенялис Шалтис Голландия Кершман Германия Вайнахтсман Беларусь Зюзя Узбекистан Корбобо

Викторина по Дедам Морозам из разных стран

Низенький, толстый старик, ходит босиком и без шапки,в руках железная булава. Кто это? Йыулувана Юлебукк Зюзя Проголосовали 12 человек

Как зовут дарителя новогодних подарков во Франции? Баббо Натале Крампус Пер-Ноэль Проголосовали 12 человек

В какой стране рождественские подарки традиционно приписывают Кристкинд — образу младенца Христа или ангела? В Австрии В Японии В Канаде Проголосовали 10 человек

В какой стране подарки на Новый год детям может приносить Дзидзиро — «Дед Мороз»? Индия Монголия Китай Проголосовали 10 человек

Какой персонаж в альпийских странах сопровождает Святого Николая и пугает непослушных детей? Синтерклаас Бефана Крампус Проголосовали 10 человек

Кто в Италии прилетает к детям на метле в ночь на 6 января? Бефана Кристкинд Ла-Урсито Проголосовали 10 человек