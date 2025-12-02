Нужны ли первичные документы на АУСН

Что считается “первичкой” при АУСН?

Даже при автоматическом учёте в ЛК ФНС вы сами несёте ответственность за достоверность данных.

Просто надеяться, что “всё само посчитается” — опасная иллюзия.

Требованию к первичным документам установлены в статье 9 Законе 402-ФЗ “О бухгалтерском учете”.

Каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. Не допускается принятие к бухгалтерскому учету документов, которыми оформляются не имевшие места факты хозяйственной жизни, в том числе лежащие в основе мнимых и притворных сделок.

Для ИП и организаций на АУСН актуальны те же правила, что и для других режимов о необходимости подтверждать факта хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом :

Универсальный передаточный документ (в электронном и бумажном виде);

акты выполненных работ / оказанных услуг, товарные накладные (ТОРГ-12) - только в бумажном виде);

платёжные документы;

кассовые чеки или онлайн-чеки (если есть наличные расчёты)

банковские выписки (как часть подтверждения, но не замена первички)

С 1 января 2026 года перестанут действовать электронные форматы товарной накладной (ТОРГ-12) и акта выполненных работ/оказанных услуг, поэтому их отмена означает обязательный переход на электронный формат универсального передаточного документа (УПД) для тех, кто ранее использовал электронные акты и накладные. Бумажные формы этих документов остаются в силе, но электронный формат УПД (версии 5.03) становится обязательным для электронного документооборота в этих случаях.

Договор сам по себе, не является первичным документом, так как фиксирует лишь намерения сторон, а не факт свершившейся хозяйственной операции.

Особенно важно назначение платежа в платежном документе.

Назначение платежа должно отражать содержание договора и акта.

Например: «Оплата по договору №123 от 01.12.2025 за оказание бухгалтерских услуг за декабрь 2025 г., НДС не облагается “+Н+”» — такая формулировка снижает риски, так как содержит описание хозяйственной операции и знак отнесения к налоговой базе.

ИП и организации, переходя на АУСН, надеются «вести учёт без бухгалтера» — и это реально, но только при условии грамотной организации документооборота с самого начала.

Лучшие практики:

✅ Создайте шаблоны типовых документов (договор, акт, счёт) и используйте их в работе

✅ Настраивайте платёжки в банке по шаблонам с корректным назначением

✅ Храните электронные копии документов в облаке с резервным архивом

✅ Проверяйте корректность отражения операций в ЛК ФНС ежемесячно