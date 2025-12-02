Нужны ли первичные документы на АУСН

Первичные документы при АУСН в 2026 году: не формальность, а основа налоговой безопасности
Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН) представляет собой налоговый режим, предназначенный упростить ведение учета и уплату налогов малым предприятиям и индивидуальным предпринимателям. Несмотря на простоту использования, соблюдение требований налогового законодательства остается важным аспектом для налогоплательщика.
Почему важны первичные документы?
Применение АУСН не отменяет обязанность подтверждать операции в налоговом учете и операции на банковском счете в целях противодействия легализации доходов полученных преступным путем по 115-ФЗ.
Федеральная налоговая служба действительно получает информацию о поступлениях на расчётные счета бизнеса, а также о транзакциях в эквайринге и платёжных системах через кассовые чеки. Однако, ФНС и банки видят только факт перечисления денежных средств, но не знает, что именно стояло за этим движением:
— это оплата за товар или возврат средств?
— предоплата или аванс?
Согласно п. 8 ст. 23 Налогового кодекса РФ, налогоплательщик обязан в течение пяти лет обеспечивать сохранность данных бухгалтерского и налогового учета и других документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, в том числе документов, подтверждающих получение доходов, осуществление расходов (для организаций и индивидуальных предпринимателей), а также уплату (удержание) налогов, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.
Что считается “первичкой” при АУСН?
Даже при автоматическом учёте в ЛК ФНС вы сами несёте ответственность за достоверность данных.
Просто надеяться, что “всё само посчитается” — опасная иллюзия.
Требованию к первичным документам установлены в статье 9 Законе 402-ФЗ “О бухгалтерском учете”.
Каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. Не допускается принятие к бухгалтерскому учету документов, которыми оформляются не имевшие места факты хозяйственной жизни, в том числе лежащие в основе мнимых и притворных сделок.
Для ИП и организаций на АУСН актуальны те же правила, что и для других режимов о необходимости подтверждать факта хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом :
Универсальный передаточный документ (в электронном и бумажном виде);
акты выполненных работ / оказанных услуг,
товарные накладные (ТОРГ-12) - только в бумажном виде);
платёжные документы;
кассовые чеки или онлайн-чеки (если есть наличные расчёты)
банковские выписки (как часть подтверждения, но не замена первички)
С 1 января 2026 года перестанут действовать электронные форматы товарной накладной (ТОРГ-12) и акта выполненных работ/оказанных услуг, поэтому их отмена означает обязательный переход на электронный формат универсального передаточного документа (УПД) для тех, кто ранее использовал электронные акты и накладные. Бумажные формы этих документов остаются в силе, но электронный формат УПД (версии 5.03) становится обязательным для электронного документооборота в этих случаях.
Договор сам по себе, не является первичным документом, так как фиксирует лишь намерения сторон, а не факт свершившейся хозяйственной операции.
Особенно важно назначение платежа в платежном документе.
Назначение платежа должно отражать содержание договора и акта.
Например: «Оплата по договору №123 от 01.12.2025 за оказание бухгалтерских услуг за декабрь 2025 г., НДС не облагается “+Н+”» — такая формулировка снижает риски, так как содержит описание хозяйственной операции и знак отнесения к налоговой базе.
ИП и организации, переходя на АУСН, надеются «вести учёт без бухгалтера» — и это реально, но только при условии грамотной организации документооборота с самого начала.
Лучшие практики:
✅ Создайте шаблоны типовых документов (договор, акт, счёт) и используйте их в работе
✅ Настраивайте платёжки в банке по шаблонам с корректным назначением
✅ Храните электронные копии документов в облаке с резервным архивом
✅ Проверяйте корректность отражения операций в ЛК ФНС ежемесячно
Вывод: АУСН упрощает отчётность, но не отменяет контроль
АУСН — это шаг к цифровому налогообложению, но не отказ от налоговой дисциплины.
Первичные документы — ваша страховка: они защищают от доначислений, помогают контролировать прибыль и служат доказательством в споре с налоговой.
