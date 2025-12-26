ФНС разъяснила как на АУСН платить страховые взносы за директора без зарплаты. Разбираемся

ФНС письмом от 22.11.2025 выпустили разъяснения для плательщиков АУСН о порядке исчисления базы для исчисления страховых взносов.

2026 год принесет налогоплательщикам много изменений и одно из них - необходимость уплачивать страховые взносы на директора, даже если зарплата на начисляется и деятельность организацией не ведется.

Это указано в п. 137 ст. 2 и ст. 25 Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации", которым внесены изменения с 01.01.2026 в статью 421 НК РФ (далее Кодекс).

Статья 421 НК РФ в новой редакции с 01.01.2026:

Согласно абзацу второму пункта 1 статьи 421 Кодекса в случае, если за календарный месяц расчетного (отчетного) периода сумма выплат и иных вознаграждений, предусмотренных пунктом 1 статьи 420 Кодекса (за исключением сумм, указанных в статье 422 Кодекса), начисленных в отношении физического лица, являющегося единоличным исполнительным органом коммерческой организации, составляет менее величины минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало такого расчетного (отчетного) периода, то для целей определения базы для исчисления страховых взносов за такой расчетный (отчетный) период в отношении данного физического лица сумма выплат и иных вознаграждений, предусмотренных пунктом 1 статьи 420 Кодекса (за исключением сумм, указанных в статье 422 Кодекса), за указанный месяц принимается равной величине минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало такого расчетного (отчетного) периода. При осуществлении физическим лицом полномочий единоличного исполнительного органа коммерческой организации неполный месяц указанная величина определяется пропорционально количеству календарных дней этого месяца, в течение которых осуществлялись такие полномочия.

У налогоплательщиков АУСН возник разумный вопрос, а как определяется база для исчисления страховых взносов для организаций, применяющих АУСН, если при применении этого режима они не уплачивают страховые взносы сверх суммы 2959 руб. в 2026 год?

Письмом ФНС от 22 декабря 2025 г. № БС-4-11/11507@ “Об определении сумм выплат и иных вознаграждений при осуществлении физическим лицом полномочий единоличного исполнительного органа коммерческой организации неполный месяц” сообщила налогоплательщикам, следующее:

Минимальная база для исчисления страховых взносов в отношении физического лица, являющегося единоличным исполнительным органом коммерческой организации, ежемесячно определяется исходя из размера величины минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало расчетного (отчетного) периода (далее - МРОТ), без учета районных коэффициентов и процентных надбавок, начисляемых в связи с работой в местностях с особыми климатическими условиями, в том числе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Могут ли организации на АУСН не платить страховые взносы на директора, если не начисляется зарплата?

ФНС разъяснила, что минимальная база для исчисления страховых взносов в отношении физического лица, являющегося единоличным исполнительным органом коммерческой организации, ежемесячно определяется такой организацией и не зависит от применяемого режима налогообложения.

В письме ФНС от 22 декабря 2025 г. № БС-4-11/11507@ прямо указано следующее

Соответственно положения абзаца второго пункта 1 статьи 421 Кодекса распространяются, в том числе, на единоличный исполнительный орган коммерческой организации, применяющей специальный налоговый режим "Автоматизированная упрощенная система налогообложения" в соответствии с Федеральным законом от 25.02.2022 N 17-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Автоматизированная упрощенная система налогообложения".

Означает ли письмо ФНС от 22 декабря 2025 г. № БС-4-11/11507@, что придется платить страховые взносы на директора на АУСН?

Обратимся к статье 18 Федерального закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ “О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Автоматизированная упрощенная система налогообложения”:

1.1. Для организаций и индивидуальных предпринимателей, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 419 Налогового кодекса Российской Федерации, в период применения специального налогового режима с 1 января 2023 года устанавливается единый пониженный тариф страховых взносов в размере 0,0 процента.

Таким образом, в силу закона плательщики АУСН уплачивают единый пониженный тариф страховых взносов в размере 0,0 процента.

Письмо ФНС от 22 декабря 2025 г. № БС-4-11/11507@ разъясняет порядок расчета налоговой базы для исчисления страховых взносов, но не изменяет (не повышает) единый пониженный тариф страховых взносов в размере 0,0 процента.

Таким образом, до внесения изменений в ст. 1.1. ФЗ от 25.02.2022 № 17-ФЗ из буквального трактования закона, организации - налогоплательщики АУСН (АвтоУСН):

имеют право применять единый пониженный тариф страховых взносов в размере 0,0 процента ;

должны уплатить страховой взнос на ОСС от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, уплачиваемый страхователями, применяющими специальный налоговый режим "Автоматизированная упрощенная система налогообложения" в размере 2959 руб. за 2026 год (Постановление Правительства РФ от 1 ноября 2025 г. № 1729);

не должны применять иной тариф страховых взносов на директора независимо от размера выплачиваемого дохода или отсутствия выплачиваемого дохода (в силу ст.18 17-ФЗ).

Однако, так как законодательство и подходы к трактованию статей законов и Кодекса меняется быстро, следует на протяжении 2026 года следить за изменениями статьи 18 Федерального закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ “О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Автоматизированная упрощенная система налогообложения”.