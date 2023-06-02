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Аренда

Лизинг для юридических лиц. Чем отличается лизинг от кредита

В сегодняшней статье речь пойдет о том, что такое лизинг простыми словами. Многие предприниматели слышали о нем. Но не все при этом знают, чем он отличается от кредита. И когда на самом деле выгодно использовать лизинг компаниям и ИП?
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Лизинг для юридических лиц. Чем отличается лизинг от кредита

Лизинг для юридических лиц

Основная суть финансовой услуги под название лизинг заключается в долгосрочной аренде недвижимого или движимого имущества с возможностью его последующего выкупа.

Стороны лизинга

  1. Юридическое лицо или ИП — лизингополучатель, которому на период лизинга переходят как выгоды, так и риски от использования имущества.

  2. Лизинговая компания — лизингодатель, сторона, которая приобретет оборудование для передачи в лизинг по договору.

  3. Поставщик имущества — продавец, у которого лизингодатель покупает предмет лизинга для его передачи в финансовую аренду.

Между продавцов и лизингодателем заключается договор купли-продажи имущества. А между лизингодателем и лизингополучателем — договор лизинга.

При этом клиент, он же — лизингополучатель, не владеет имуществом, когда вносит платежи по договору лизинга. Соответственно, имущество не числится у него на балансе, он не платит за него налоги. Эти нюансы оказывают влияние, как на финансовые показатели компании, так и на ее инвестиционную привлекательность. Но к этому мы еще вернемся.

Какой бывает лизинг

  • с выкупом имущества — финансовый лизинг.

  • без выкупа имущества — оперативный лизинг.

В первом случае после погашения всей суммы лизинговых платежей имущество переходит в собственность предпринимателя, который их уплачивал.

В чем заключается особенность оперативного лизинга.

Операционный лизинг или оперативный, его называют и так и так, является одной из разновидностей финансового. Но он при этом обладает рядом характерных особенностей. В частности, срок передачи имущества всегда меньше, чем заявленный производителем срок службы оборудования. А платежи по договору лизинга всегда меньше, чем стоимость оборудования. При этом само оборудование после истечения срока договора возвращается к лизинговой компании. Как следствие, лизингодатель может неоднократно передавать одно и то же оборудование в операционный лизинг.

Чем отличается лизинг от кредита

Главное отличие этих понятий можно сформулировать так:

Предметом кредита являются денежные средства, а предметом лизинга — оборудование или транспорт (движимое или недвижимое имущество). То есть лизинг, по сути, является финансовой арендой, в то время как кредитом считается денежный заем.

При этом способов использования кредита гораздо больше. В том числе его можно направить и на покупку оборудования. Но остается главный вопрос: что выгоднее? Рассматривать его будем на примере компании или ИП на общем режиме налогообложения. К специальным налоговым режимам мы перейдем чуть позже.

Лизинг или кредит — отличия наглядно

Отличия

Кредит

Лизинг

Процент удорожания в год (%)

12-18

5-14

Налог на имущество (%)

2,2

Лизингополучатель не является плательщиком налога на имущество. Но он включен в удорожание по льготной ставке за счет применения коэффициента ускоренной амортизации (1,1-3)

Срок амортизации имущества (месяцев)

74-90

25-30

Какие платежи относятся на себестоимость

Начисленная амортизация и платежи % по кредиту

Лизинговые платежи в полном объеме. А по ускоренной амортизации это происходит в 3 раза быстрее

Уплаченный НДС, возмещаемый из бюджета

НДС от стоимости имущества, с процентов по кредиту НДС не возмещается

НДС от всей суммы Договора

Обеспечение для заключения Договора

Ликвидное имущество для обеспечения на сумму в 1,5-2 раза превышающую сумму кредита 

Обеспечением является аванс в размере от 10 до 30%

Влияние на инвестиционную привлекательность компании

Увеличивает кредиторскую задолженность, снижая инвестиционную привлекательность бизнеса

Кредиторская задолженность компании не увеличивается на всю сумму, в БУ отражается КЗ по мере того, как начисляются лизинговые платежи. Как следствие, инвестиционная привлекательность бизнеса не снижается

Лизинг или кредит — что выгоднее

Приобретение оборудования

в кредит (рублей)

в лизинг (рублей)

Сумма сделки 

1 000 000

1 000 000

Аванс за счет собственных средств 30%

300 000

300 000

Остаток по сумме сделки

700 000

700 000

Переплата по Договору с эффективной ставкой 18%

366 523,9

519 780,7

Процент удорожания

7,33

10,4

Коэффициент ускоренной амортизации

1

3

Экономия по уплате налога на прибыль

144 397,5

253 296,8

НДС к возмещению

166 666,7

253 296,8

Налог на имущество

77 948,5

включен в удорожание (в лизинговые платежи)

Цена покупки реальная 

1 133 408,2 (1 000 000+366 523,9-144 397,5-166 666,7+77 948,5)

1 013 187,1 (1 000 000+519 780,7-253 296,8-253 296,8)

Итог:

Дешевле на 120 221,1

Лизинг для ИП и ЮЛ на УСН Доходы (ставка налога 6%)

При применении системы налогообложения УСН (Доходы) ЮЛ и ИП не платят НДС и налог на прибыль, а значит они не имеют прямой выгоды от лизинговых сделок.

Лизинг для ИП и ЮЛ на УСН Доходы- Расходы (ставка налога 15%)

В данном случае компания или ИП не является плательщиком НДС, но за счет лизинговых платежей может снижать сумму налога к уплате. То есть налогооблагаемая база уменьшается за счет того, что увеличивается расходная часть.

Пример: Компания на УСН 15% берет в лизинг оборудование на сумму 1 000 000 рублей. Применяется 3-я амортизационная группа, сумма расходов на лизинг составит 1 300 000 рублей. Экономия по налогам составит 195 000 рублей (1 300 000*15%).

Экономия на лизинговом НДС — миф или реальность

Если вы покупаете имущество (движимое или недвижимое) за счет собственных средств, то НДС принимается к зачету в момент покупки. А приобретая имущество в лизинг, вы имеете возможность распределить НДС на период действия договора.

То есть НДС к зачету возникает ежемесячно с каждого лизингового платежа. А в лизинговый платеж, в свою очередь, входит как стоимость имущества, так и выгода лизингодателя, а также проценты. Экономия есть, и она ощутима. Тем не менее лучше рассматривать экономию по НДС в совокупности с другими показателями.

Экономия по налогу на прибыль

Как уже было отмечено выше, лизинговое имущество можно амортизировать по ускоренной схеме. А это значит, что срок оформления лизинга в 3 раза меньше, чем срок амортизации при покупке имущества. Как следствие, снижается налогооблагаемая база. То есть та разница между доходами и расходами, с которой нужно считать налог на прибыль.

Получается, что за счет амортизации при покупке имущества на свои средства вы платите большую сумму налога на прибыль, чем если берете имущество в лизинг. Ведь вся сумма лизинговых платежей, включая проценты попадает в расходную часть, снижая базу для уплаты налога на прибыль и сам налог, соответственно.

Выгода уплаты налогов в лизинговой сделке

Приобретение оборудования

в лизинг (рублей)

на собственные средства (рублей)

Сумма сделки 

1 000 000

1 000 000

Коэффициент ускоренной амортизации

3

1

Переплата по Договору

519 780,7

0

Экономия по уплате налога на прибыль

253 296,8 (за счет ускоренной амортизации и списания на расходы лизинговых платежей в полном объеме)

71 145,3 (за счет амортизации)

НДС к возмещению

253 296,8

152 464,4

Налог на имущество

включен в удорожание (в лизинговые платежи)

77 948,5

Цена покупки реальная

1 013 187,1 (1 000 000+519 780,7-253 296,8-253 296,8)

854 338,9 (1 000 000-71 145,3-152 464,4+77 948,5)

Итог:

Дешевле на 158 848,2

Правда стоит учитывать еще кое-что. В случае с покупкой в лизинг компания имеет возможность получать доходы от размещения свободных средств. А при единовременной покупке это сделать невозможно. То есть, приобретая имущество в лизинг и располагая всей суммой, можно получать доход от размещения свободных денег. И этот доход может полностью компенсировать расчетную экономию от единоразовой покупки на собственные средства.

Также при пересчете реальной цены покупки оборудования с учетом ставки дисконтирования получится, что самый выгодный способ — лизинг. А приобретение за собственные средства относится к самым не выгодным вариантам, если сравнивать его с лизингом и кредитом.

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ElenaBoykova

ElenaBoykova

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Комментарии

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