Лизинг для юридических лиц. Чем отличается лизинг от кредита

Лизинг для юридических лиц
Основная суть финансовой услуги под название лизинг заключается в долгосрочной аренде недвижимого или движимого имущества с возможностью его последующего выкупа.
Стороны лизинга
Юридическое лицо или ИП — лизингополучатель, которому на период лизинга переходят как выгоды, так и риски от использования имущества.
Лизинговая компания — лизингодатель, сторона, которая приобретет оборудование для передачи в лизинг по договору.
Поставщик имущества — продавец, у которого лизингодатель покупает предмет лизинга для его передачи в финансовую аренду.
Между продавцов и лизингодателем заключается договор купли-продажи имущества. А между лизингодателем и лизингополучателем — договор лизинга.
При этом клиент, он же — лизингополучатель, не владеет имуществом, когда вносит платежи по договору лизинга. Соответственно, имущество не числится у него на балансе, он не платит за него налоги. Эти нюансы оказывают влияние, как на финансовые показатели компании, так и на ее инвестиционную привлекательность. Но к этому мы еще вернемся.
Какой бывает лизинг
с выкупом имущества — финансовый лизинг.
без выкупа имущества — оперативный лизинг.
В первом случае после погашения всей суммы лизинговых платежей имущество переходит в собственность предпринимателя, который их уплачивал.
В чем заключается особенность оперативного лизинга.
Операционный лизинг или оперативный, его называют и так и так, является одной из разновидностей финансового. Но он при этом обладает рядом характерных особенностей. В частности, срок передачи имущества всегда меньше, чем заявленный производителем срок службы оборудования. А платежи по договору лизинга всегда меньше, чем стоимость оборудования. При этом само оборудование после истечения срока договора возвращается к лизинговой компании. Как следствие, лизингодатель может неоднократно передавать одно и то же оборудование в операционный лизинг.
Чем отличается лизинг от кредита
Главное отличие этих понятий можно сформулировать так:
Предметом кредита являются денежные средства, а предметом лизинга — оборудование или транспорт (движимое или недвижимое имущество). То есть лизинг, по сути, является финансовой арендой, в то время как кредитом считается денежный заем.
При этом способов использования кредита гораздо больше. В том числе его можно направить и на покупку оборудования. Но остается главный вопрос: что выгоднее? Рассматривать его будем на примере компании или ИП на общем режиме налогообложения. К специальным налоговым режимам мы перейдем чуть позже.
Лизинг или кредит — отличия наглядно
Отличия
Кредит
Лизинг
Процент удорожания в год (%)
12-18
5-14
Налог на имущество (%)
2,2
Лизингополучатель не является плательщиком налога на имущество. Но он включен в удорожание по льготной ставке за счет применения коэффициента ускоренной амортизации (1,1-3)
Срок амортизации имущества (месяцев)
74-90
25-30
Какие платежи относятся на себестоимость
Начисленная амортизация и платежи % по кредиту
Лизинговые платежи в полном объеме. А по ускоренной амортизации это происходит в 3 раза быстрее
Уплаченный НДС, возмещаемый из бюджета
НДС от стоимости имущества, с процентов по кредиту НДС не возмещается
НДС от всей суммы Договора
Обеспечение для заключения Договора
Ликвидное имущество для обеспечения на сумму в 1,5-2 раза превышающую сумму кредита
Обеспечением является аванс в размере от 10 до 30%
Влияние на инвестиционную привлекательность компании
Увеличивает кредиторскую задолженность, снижая инвестиционную привлекательность бизнеса
Кредиторская задолженность компании не увеличивается на всю сумму, в БУ отражается КЗ по мере того, как начисляются лизинговые платежи. Как следствие, инвестиционная привлекательность бизнеса не снижается
Лизинг или кредит — что выгоднее
Приобретение оборудования
в кредит (рублей)
в лизинг (рублей)
Сумма сделки
1 000 000
1 000 000
Аванс за счет собственных средств 30%
300 000
300 000
Остаток по сумме сделки
700 000
700 000
Переплата по Договору с эффективной ставкой 18%
366 523,9
519 780,7
Процент удорожания
7,33
10,4
Коэффициент ускоренной амортизации
1
3
Экономия по уплате налога на прибыль
144 397,5
253 296,8
НДС к возмещению
166 666,7
253 296,8
Налог на имущество
77 948,5
включен в удорожание (в лизинговые платежи)
Цена покупки реальная
1 133 408,2 (1 000 000+366 523,9-144 397,5-166 666,7+77 948,5)
1 013 187,1 (1 000 000+519 780,7-253 296,8-253 296,8)
Итог:
Дешевле на 120 221,1
Лизинг для ИП и ЮЛ на УСН Доходы (ставка налога 6%)
При применении системы налогообложения УСН (Доходы) ЮЛ и ИП не платят НДС и налог на прибыль, а значит они не имеют прямой выгоды от лизинговых сделок.
Лизинг для ИП и ЮЛ на УСН Доходы- Расходы (ставка налога 15%)
В данном случае компания или ИП не является плательщиком НДС, но за счет лизинговых платежей может снижать сумму налога к уплате. То есть налогооблагаемая база уменьшается за счет того, что увеличивается расходная часть.
Пример: Компания на УСН 15% берет в лизинг оборудование на сумму 1 000 000 рублей. Применяется 3-я амортизационная группа, сумма расходов на лизинг составит 1 300 000 рублей. Экономия по налогам составит 195 000 рублей (1 300 000*15%).
Экономия на лизинговом НДС — миф или реальность
Если вы покупаете имущество (движимое или недвижимое) за счет собственных средств, то НДС принимается к зачету в момент покупки. А приобретая имущество в лизинг, вы имеете возможность распределить НДС на период действия договора.
То есть НДС к зачету возникает ежемесячно с каждого лизингового платежа. А в лизинговый платеж, в свою очередь, входит как стоимость имущества, так и выгода лизингодателя, а также проценты. Экономия есть, и она ощутима. Тем не менее лучше рассматривать экономию по НДС в совокупности с другими показателями.
Экономия по налогу на прибыль
Как уже было отмечено выше, лизинговое имущество можно амортизировать по ускоренной схеме. А это значит, что срок оформления лизинга в 3 раза меньше, чем срок амортизации при покупке имущества. Как следствие, снижается налогооблагаемая база. То есть та разница между доходами и расходами, с которой нужно считать налог на прибыль.
Получается, что за счет амортизации при покупке имущества на свои средства вы платите большую сумму налога на прибыль, чем если берете имущество в лизинг. Ведь вся сумма лизинговых платежей, включая проценты попадает в расходную часть, снижая базу для уплаты налога на прибыль и сам налог, соответственно.
Выгода уплаты налогов в лизинговой сделке
Приобретение оборудования
в лизинг (рублей)
на собственные средства (рублей)
Сумма сделки
1 000 000
1 000 000
Коэффициент ускоренной амортизации
3
1
Переплата по Договору
519 780,7
0
Экономия по уплате налога на прибыль
253 296,8 (за счет ускоренной амортизации и списания на расходы лизинговых платежей в полном объеме)
71 145,3 (за счет амортизации)
НДС к возмещению
253 296,8
152 464,4
Налог на имущество
включен в удорожание (в лизинговые платежи)
77 948,5
Цена покупки реальная
1 013 187,1 (1 000 000+519 780,7-253 296,8-253 296,8)
854 338,9 (1 000 000-71 145,3-152 464,4+77 948,5)
Итог:
Дешевле на 158 848,2
Правда стоит учитывать еще кое-что. В случае с покупкой в лизинг компания имеет возможность получать доходы от размещения свободных средств. А при единовременной покупке это сделать невозможно. То есть, приобретая имущество в лизинг и располагая всей суммой, можно получать доход от размещения свободных денег. И этот доход может полностью компенсировать расчетную экономию от единоразовой покупки на собственные средства.
Также при пересчете реальной цены покупки оборудования с учетом ставки дисконтирования получится, что самый выгодный способ — лизинг. А приобретение за собственные средства относится к самым не выгодным вариантам, если сравнивать его с лизингом и кредитом.
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