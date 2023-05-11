Как начинающему предпринимателю нанять первого сотрудника. Как создать команду, когда привык всё делать один?

Когда предприниматель понимает, что пора расширяться, то перед ним встает сразу много вопросов. Как создавать команду, когда привык всё делать один? Как сделать это правильно и эффективно, как грамотно распределить свои ресурсы? Как научиться делегировать полномочия? Ответы тут.

Недавно я выступал на онлайн-встрече с социальными предпринимателями. В основном, они новички в бизнесе, делают свои первые шаги, и некоторые только-только начинают задумываться над вопросами масштабирования своего предпринимательского дела. А соответственно, их волнует создание и расширение своих команд, наем новых сотрудников.

У меня большой личный предпринимательский опыт, я сам создавал бизнесы и собирал команды. А последние 5 лет работаю как трекер с компаниями разного уровня, и моя роль — развивать и фокусировать бизнес-команды на быстром росте. Поэтому было полезно поделиться своим опытом и своей насмотренностью по этой теме, рассказать о процессах, которые происходят при создании команды, какие недочеты часто вскрываются на этом пути, дать конкретные инструменты под задачи самих предпринимателей. С ними мы говорили о том, как собрать команду, как контролировать и как мотивировать сотрудников.

Я выделил основные вопросы, которые мне задавали. Возможно, ответы на них будут интересны и вам.

Как создавать команду, когда привык всё делать один?

В такой ситуации очень часто есть сопротивление найму и делегированию, потому что предприниматель считает, что лучше него с работой никто не справится, легче всё сделать самому. Но по мере роста клиентов вопрос набора команды рано или поздно возникает, а желание больше расти перевешивает сопротивление. К тому же появляются рутинные процессы, которые можно отдать кому-то другому.

Начать лучше с того, чтобы выделить ту область работы, где уже всё отлажено, и вы хорошо сами это делаете. Вам будет легче кому-то передать выполнение такой работы и проще ее контролировать.

Как найти сотрудника, которому вы отдадите часть своих задач?

Здесь будут следующие шаги:

Подробно описать, кто вам нужен, что это за человек. Укажите 5-7 тезисов, какими знаниями, компетенциями и опытом он должен обладать. Написать небольшое техническое задание: что сотрудник должен будет сделать и как предприниматель будет его работу контролировать. Искать кандидатов на специализированных ресурсах и сайтах поиска работы. Можно подключить нетворкинг и попробовать найти подходящего сотрудника через знакомых.

Когда вы создадите поток кандидатов, придумайте тестовое задание. Оно поможет выделить тех соискателей, кто соответствует вашим первым критериям. Вы определите профессиональный уровень кандидатов и дальше будете общаться уже с самыми целевыми.

Имейте в виду, что при создании команды предприниматель становится уже не только экспертом в каком-то одном своем деле, но больше развивается как управленец. Этому тоже нужно учиться, и не в теории, а больше на практике и совершенствовать свои навыки управления: как проводить планерки, как контролировать задачи, как разговаривать с людьми.

Как мотивировать команду и работать с вовлеченностью сотрудников?

Как выстроить финансовую мотивацию — первое, что волнует предпринимателя при найме сотрудников. Какую форму оплаты лучше выбрать, например, сдельную, повременную или премиальную? Если вводить бонусы, то по каким критериям их начислять?

На самом деле, здесь варианты и сценарии могут быть разные. Сами или с помощью эксперта изучите их более подробно и выберите тот, что больше всего подойдет под ваши задачи.

Вопрос вовлеченности особенно актуален в небольших компаниях, так как у них очень многое зависит от вовлеченности участников команды. И нужно понимать не только их финансовую мотивацию, но и личные мотивы: зачем человек идет на эту работу, что он ждет от нового места, что ему важно. Задайте эти вопросы потенциальному сотруднику, и послушайте, что он вам скажет. Например, для менеджера по продажам хорошим ответом будет не только желание больше зарабатывать, но и получить профессиональный рост, быть приобщенным к общему делу или изучить что-то новое.

Важно учитывать не только рабочие договоренности, то есть какой объем работ и за какой срок сделает сотрудник. Есть еще и второй слой: для чего ему лично вся эта работа с предпринимателем, дает ли она ему то, что он хочет.

Хорошо, если работа соответствует этому личному интересу сотрудника. Потому что, не решая свои внутренние потребности, через какое-то время сотрудник просто уйдет от вас туда, где, например, у него будет профессиональный рост.

Рекомендую начинающим предпринимателям это учитывать уже на этапе отбора. Может вы потратите на него больше времени, но найдете тех людей, которым помимо заработка важен и ваш продукт, и которым вы тоже можете дать что-то полезное.

Как искать сотрудников в команду с нуля?

В первую очередь поставьте цели, например, сколько человек и к какому сроку вам нужно нанять. Затем составьте описание требований и компетенций сотрудника. Я обычно рекомендую посмотреть примеры вакансий у ваших конкурентов и сделать первый вариант уже своей вакансии. Также определите каналы, по которым таких сотрудников можно найти.

Здесь есть важный пункт, с которым сталкивается начинающий предприниматель при найме команды с нуля — у него самого зачастую не хватает экспертизы в поиске нужных специалистов. Тогда вашей задачей будет эту экспертизу «добыть», например, у опытного HR-специалиста или консультанта. Такой эксперт сможет глубже погрузить вас в тематику грамотного найма и подробнее рассказать, где и как можно организовать поиск сотрудников. Вы сможете более эффективно проводить его уже своими силами или делегировать это бизнес-ассистенту.

И еще не забывайте всё время анализировать: а что происходит с вашей вакансией? Есть ли отклики, они целевые или нет? Если нет, то что вам нужно изменить, может быть, описание самой вакансии. Такая еженедельная рефлексия о том, что вы делаете, что из этого получается или не получается, поможет вам двигаться вперед, придумывать новые идеи, новые гипотезы и быстрее развиваться.

Как получить профессионального сотрудника при ограниченном бюджете?

Да, хороший специалист стоит денег. Но у начинающих предпринимателей иногда нет таких ресурсов, чтобы его пригласить. А тем временем страдает качество результатов в бизнесе.

Я предлагаю попробовать договориться с хорошим специалистом не на полный рабочий день, а на частичную занятость. Например, такой опытный руководитель может взять на себя задачу собрать команду исполнителей в рамках вашего бюджета, и затем будет грамотно ими управлять. Такой подход часто применяется, когда нужно выстроить маркетинг в компании. Привлекают хорошего маркетолога, который организует отдел маркетинга и будет периодически делать чек-ап работы сотрудников, подсказывать важные детали для развития.

Или еще вариант, когда денег немного, но нужно получить профессиональный результат — найти хорошего эксперта, который даст серию консультаций и обучит вас. Уже самостоятельно вы сможете более квалифицированно создавать свою команду и управлять ею.

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Какая самая частая ошибка руководителя при работе с командой?

Если в компании уже есть команда и первые результаты, а управления командой по сути нет, то происходит обычный бардак. Встречи руководителя и сотрудников организуются от случая к случаю, задачи ведутся как-то и где-то в непонятной табличке, и что из них важно, что сделано, а что нет, непонятно. Нет цифр, нет приоритетов или четкого результата, к которому нужно прийти.

В такой ситуации первое, что нужно сделать — это договориться о нескольких вещах:

проводить еженедельную регулярную планерку в фиксированное время; вести четкий список задач с приоритетами: что нужно сделать сотруднику обязательно и в первую очередь за эту неделю и какой нужен результат; определить, как быстрее достигать целей и придумать дополнительные гипотезы, что можно сделать еще для развития компании.

Всё это поможет упорядочить бизнес-процессы и превратить хаотичное движение в направленное.

Фундамент для создания успешной команды

Предприниматель обычно хорошо понимает ту ценность, которую он дает клиентам, когда он, к примеру, шьет одежду или открывает кофейню. Но сотрудники — это тоже ваша целевая аудитория, и здесь тоже можно формировать ценность вашего HR-бренда. Она будет включать и то, что вы ожидаете от сотрудника, и то, что ваша компания и работа в ней дает сотруднику.

Понимая ценность своего продукта, вы сможете придумать, как сделать в своем бизнесе больше и как получить больше эффекта и больше денег. Если у предпринимателя много клиентов, он получает больше выручки, и значит, его компания дает много ценности. И вы можете использовать свои ресурсы, чтобы быстрее расти и давать еще больше ценности.

То же самое с сотрудниками: чем больше пользы они вам дают и чем больше ценности вы даете сотрудникам, тем больше людям нравится работать с вами и профессионально расти в вашей компании. А вы с их помощью получаете высокие результаты для развития своего бизнеса.

Этот пост написан блогером Трибуны, начать писать может каждый пользователь (сделать это можно здесь).