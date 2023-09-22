Ежедневная планерка: правила успешного проведения. Когда она действительно нужна?

Утренняя планерка, летучка, stand up — всё это названия ежедневных совещаний для быстрого информирования всех о том, что происходит в команде. В каких ситуациях ежедневная планерка необходима и как правильно ее проводить рассказываю в этой статье.

Утренняя планерка, летучка, stand up — всё это названия ежедневных совещаний для быстрого информирования всех о том, что происходит в команде. В течение нескольких минут каждый участник сообщает о статусе своих рабочих задач. В каких ситуациях ежедневная планерка необходима и как правильно ее проводить рассказываю в этой статье.

Когда нужна ежедневная планерка

Ежедневные совещания очень эффективны в период кризиса в компании или внедрения инноваций. С помощью летучек повышается интенсивность работы всей команды, из-за этого вырастает динамика изменений в компании.

Чем еще полезны ежедневные планерки:

Повышают уровень дисциплинированности сотрудников. Сотрудники быстрее включаются в работу и более ответственны, в том числе и друг перед другом.

Помогают контролировать выполнение задач. Руководитель всегда в курсе, чем занята команда, а сотрудники серьезнее относятся к работе в целом.

Быстрее устраняют сложности в решении задач. На летучке можно оперативно задать вопросы руководителю, выявить текущую проблему и понять, как устранить ее, чтобы двигаться дальше.

Лучше синхронизируют работу каждого для общей цели. Сотрудник знает метрики своего коллеги и может сориентироваться, стоит ли ему перестроить свой план и увеличить скорость работы.

Усиливают сплоченность команды. Сотрудники понимают, что работают вместе, а не сами по себе, и больше стремятся к достижению главного результата.

Но есть и один минус у ежедневных планерок. Так как это очень активная работа для всей команды, то долго в таком темпе сотрудники действовать не могут, и рано или поздно у них наступит выгорание. Поэтому лучше не проводить летучки на постоянной основе длительное время, а вводить их как временный инструмент в работе на короткий период, когда нужно ускорить изменения. В остальных ситуациях вам будет достаточно еженедельных встреч.

Как правильно проводить ежедневную планерку

Для эффективной летучки можно применять общие рекомендации для всех планерок. О них я рассказывал в этой статье. Но у ежедневных совещаний есть и свои особенности. Поэтому учитывайте эти четыре правила:

1. Проводите ежедневные встречи в одно и то же время в одном и том же месте. Это позволит сэкономить время команды и создать привычку.

2. Длительность планерки — не более 15 минут. Соблюдайте тайминг, чтобы встреча не затягивалась. Если необходимо осудить подробнее отдельную задачу, лучше это сделать после совещания.

3. Не нужно ждать опоздавших или переносить из-за них встречу. Все отсутствующие должны сами узнать о результатах планерки и донести до остальных свою информацию.

4. Если существует какая-то проблема, о ней стоит упомянуть, но ее решение лучше оставить на потом. Это сэкономит время тем участникам, которые не имеют к проблеме отношения.

Итак, каждый участник ежедневной планерки должен кратко ответить на следующие вопросы:

Что я сделал вчера?

Что сделаю сегодня?

Что может мне помочь, чтобы выполнить сегодняшний план, а что помешает.

Таким образом, вам сразу будет видна вся картина, чем заняты сотрудники, и вы будете быстрее решать необходимые задачи и двигаться к цели.

Подведем итог:

Ежедневная встреча команды нужна для того, чтобы кратко рассказать о результатах работы за вчера и определить планы на сегодня.

Ежедневные планерки — хороший инструмент, чтобы повысить скорость изменений в вашей команде. Но не используйте его на постоянной основе, чтобы не привести сотрудников к выгоранию.

Не затягивайте летучку по времени. Оптимально проводить ее не дольше 15 минут. Сложные проблемы обсудите с ответственными после встречи.

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