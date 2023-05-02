Запросы налоговой в рамках предпроверочного анализа. Что инспекторы могут потребовать

Какие документы могут запросить налоговики в рамках предпроверочного анализа. Тенденции судебной практики и возможные варианты защиты компании от произвола инспекторов.

Положением п. 2 ст. 93.1 НК указано на то, что налоговый орган истребует документы (информацию) относительно конкретной сделки, участником которой выступает налогоплательщик. Адресатом такого требования может выступать не только налогоплательщик, но и его контрагент или иные лица, располагающие документами (информацией) об этой сделке.

Однако судебная практика наделяет налоговые органы многочисленными правами, которые в НК РФ, по сути, не закреплены.

Например:

в требовании не обязательно указывать, какое конкретно мероприятие налогового контроля проводят. Так решил Верховый суд в определениях от 24.05.2021 № 306-ЭС21-6771 и от 27.07.2021 № 304-ЭС21-11982.

Не имеет значения количество требований. Компании не вправе оценивать ни степень, ни обоснованность действий инспекции. Обязательное условие — запрос должен дать возможность идентифицировать сделку (определение ВС от 11.03.2021 № 309-ЭС21-1270).

Не установлено обязанности указания реквизитов или иных индивидуализирующих признаков документов (информации) в требовании налогового органа об их представлении (постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 29 января 2019 г. по делу № А55-3967/2018)

НК РФ не содержит запрета на истребование документов (информации) сразу по нескольким сделкам (определение Верховного Суда РФ от 14 апреля 2017 г. № 310-КГ17-3551 по делу № А09-6454/2016).

Допускается не сообщать причины, по которым налоговый орган посчитал необходимым направить требование (постановление Арбитражного суда Московского округа от 24 августа 2021 г. по делу № А40-194238/2020).

Даже обосновывать необходимость запроса, по мнению некоторых судов, не обязательно (см. постановление АС Московского округа от 24.08.2021 № А40-194238/2020).

Компании не вправе оценивать перечень и объем истребуемых документов. Это могут быть путевые листы, акты сверок, карточки бухучета по счетам, оборотные ведомости. Допустимо требовать документы за период до заключения сделки (определение ВС от 12.01.2021 № 306-ЭС20-21310).

Инспекторы вправе запрашивать документы не по конкретной сделке. Например, запросить документы по всем сделкам с контрагентом за три налоговых периода. Налоговики вправе истребовать документы за любой срок. НК не ограничивает инспекции по количеству, частоте или периоду истребования документов (ст.93.1 НК). Правило из пункта 4 статьи 89 НК, которое ограничивает выездную проверку трехлетним сроком, на статью 93.1 НК не распространяется (постановление АС Северо-Западного округа от 22.07.2020 № А56-56669/2019).

Суды указывают, что буквальное толкование п. 2 ст. 93.1 НК не допускает только случаи истребования информации от налогоплательщиков и иных лиц во внеслужебных целях, в связи с чем прямо не обязывает инспекцию указывать в требовании конкретные обстоятельства и мероприятия, в связи с которыми ею запрашиваются поименованные в нем сведения (Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 6 октября 2021 г. по делу № А51-18706/2020).

На фоне сложившейся судебной практики, позволяющей налоговому органу не раскрывать мероприятия, в рамках которых истребуются документы, не ограничиваться указанием конкретной сделки, произвольно определять состав истребуемых документов и т.д. интересными представляются отдельные судебные акты, в которых судьи делают попытку встать на защиту налогоплательщика при нарушении его прав.

1. Арбитражный суд Центрального округа, в постановлении от 15.12.2021г. по делу № А08–10169/2020, установил, что налоговым органом у Общества запрошены документы, относящиеся к финансово-хозяйственной деятельности общества с ИП за 2019 год, а не в отношении конкретной сделки (конкретных сделок).

При этом суд не принял ссылку инспекции на то, что истребование документов у общества обусловлено проведением предпроверочного анализа финансово- хозяйственной деятельности ООО «Рекаст» на основании критериев рисков совершения налогового правонарушения, установленных приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ «Об утверждении Концепции системы планирования выездных налоговых проверок», т.к. закон не предоставляют налоговым органам право истребовать у налогоплательщиков и их контрагентов документы и информацию в рамках предпроверочного анализа финансово-хозяйственной деятельности, в отсутствие оснований, установленных пунктами 1 и 2 ст. 93.1 НК.

Таким образом, действия инспекции по истребованию у общества всей относящейся к 2019 году документации, касающейся его взаимоотношений с ИП свидетельствуют не об объективной заинтересованности налогового органа в получении информации по конкретной сделке (нескольким сделкам), а об анализе взаимоотношений сторон за указанный период.

2. Еще одним интересным прецедентом является дело по заявлению ООО «Артек». к МРИ ФНС №51 по г. Москве (постановление Арбитражного суда Московского округа от 30 апреля 2019 г. № Ф05-5289/2019 по делу № А40-211149/2018).

Обществу вне рамок налоговой проверки в соответствии с пунктом 2 статьи 93.1 НК было направлено требование о представлении документов по сделке с контрагентом.

При этом суд специально заострил внимание на том факте, что форма требования о представлении документов (информации) утверждены Приказом ФНС России и в нем указываются, в том числе:

конкретные основания истребования документов (информации);

наименование мероприятия налогового контроля, при проведении которого возникла необходимость в представлении документов (информации);

лицо, у которого истребуются документы (информация);

истребуемые документы (наименование, реквизиты, иные индивидуализирующие признаки документов, период, к которому они относятся);

истребуемая информация (в случае истребования информации относительно конкретной сделки указываются также сведения, позволяющие идентифицировать эту сделку);

лицо, деятельности которого касаются истребуемые документы (информация).

Дословно приведу здесь важную цитату из постановления № Ф05-5289/2019:

«Содержание требования о предоставлении документов (информации) должно быть конкретным, исключающим возможность неоднозначного толкования. Налоговый орган в силу абзаца 2 пункта 3 ст. 93.1 НК РФ и Приказа ФНС России ….обязан указать в требовании мероприятие налогового контроля, в ходе которого возникла «обоснованная необходимость» в получении документов (информации) относительно конкретной сделки, равно как доказать наличие такой необходимости, поскольку полномочия налоговых органов не абсолютны, а должны иметь правовые основания. В целях соблюдения баланса между правом налогового органа выставить требование и обязанностью общества его исполнить, содержание требования должно однозначно свидетельствовать о том, что обязанность общества представить документы (информацию) возложена на него законно и у налогового органа действительно имелась необходимость в их получении».

Из данного постановления следует несколько очень важных выводов:

Истребование документов (информации) за несколько налоговых периодов в рамках мероприятий предпроверочного анализа не соответствует положениям НК РФ. Полномочия налогового органа об истребовании документов (информации) вне рамок налоговой проверки не абсолютны. Требование, направленное вне рамок проверки, должно содержать сведения о том, по какой конкретно сделке и в рамках проведения каких именно мероприятий налогового контроля истребуются документы (информация).

Удивительно, но даже сама ФНС РФ порой разделяет такой подход и дает в руки налогоплательщику определенные инструменты для защиты своих прав от произвола собственных чиновников.

Важным подспорьем для бизнеса в нелегком деле отстаивания своих прав может стать Письмо ФНС России от 23.12.2021г.№ СД-4-2/18103@ «Об усилении контроля за истребованием документов (информации)».

В нем ФНС России призывает территориальные органы к недопущению нарушений не только норм НК РФ, но и приказов ФНС России, содержащих требования к проводимым процессуальным действиям и формам документов.

По мнению налоговой службы, исполнение обязанностей, не основанных на положениях Налогового кодекса РФ при привлечении к ответственности, нарушают права налогоплательщиков, если: