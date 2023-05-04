Комиссии по легализации налоговой базы. На что обратить внимание и общие рекомендации по прохождению без негативных последствий

Нормативное регулирование комиссий

Сразу оговорюсь, что термин «комиссия по легализации налоговой базы» существовал в письме ФНС России от 25 июля 2017 г. № ЕД-4–15/14490@, которое, в свою очередь, было отменено письмом ФНС России от 7 июля 2020 г. № БС-4–11/10881@.

С тех пор иных писем, утверждающих работу данных комиссий, ФНС России не издавала, что означает отсутствие их легального нормативного закрепления.

Однако связи с тем, что данный термин уже прочно вошел в обиход, то для простоты восприятия автор будет продолжать пользоваться им и далее.

Вызов на комиссию по легализации налоговой базы приравнивается судами к даче пояснений в рамках подп. 4 п.1 ст.31 НК РФ. В своих решениях они последовательно придерживаются следующей аргументации:

решения по результатам комиссий носят рекомендательный характер , направлены на самостоятельную оценку налоговых последствий с учетом предъявленных налоговым органом фактов, неисполнение указанного предложения не влечет за собой негативных последствий для налогоплательщика;

налоговые органы не возлагают на налогоплательщика незаконно какие-либо обязанности, обязательных предписаний ему не выдают (постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 25 сентября 2019 г. № Ф08–8113/2019 по делу № А32–4274/2019, постановление Арбитражного суда Московского округа от 31 октября 2019 г. № Ф05–16131/2019 по делу № А41–394/2019 и т.д.).

Поэтому и обжаловать вызовы на такие комиссии бесполезно.

Какие разновидности комиссий существуют?

Последнее время, в связи с выходом письма ФНС России от 10 марта 2021 г. № БВ4–7/3060@ наряду с уже ставшими обыденностью комиссиями по легализации налоговой базы по НДС, «зарплатными» комиссиями, комиссиям по страховым взносам, комиссиями по работе с самозанятыми появилась новая их разновидность, а именно — «по побуждению налогоплательщика к раскрытию сведений и представлению подтверждающих документов о действительном поставщике (подрядчике, исполнителе) и параметрах совершаемых с ним операций».

Несмотря на столь замысловатое название, цель подобных комиссий ничем не отличается от всех остальных — увеличение собираемости налогов. Кроме того представляется шанс добровольно «сдать» реальных контрагентов, минуя посредников, в обмен на неназначение выездной проверки (последнее ФНС, конечно, официально не гарантирует).

На комиссию может вызвать отдел камеральных налоговых проверок, контрольно-аналитический, а также предпроверочного анализа. Это обусловлено внутренним распределением обязанностей в конкретной ИФНС, поэтому их названия роли не играют. Нет более или менее «опасных» отделов. Разговор в любом случае будет не из простых. Поэтому к любой комиссии надо тщательно готовиться и заранее иметь на руках все материалы своей добросовестности.

Как проходят комиссии? Какими методами пытаются воздействовать на налогоплательщика? Могут ли на комиссиях присутствовать полицейские?

Беседа проводится в формате интервью, во время которого директору или бухгалтеру могут показать экран компьютера, на котором красным цветом отмечены разрывы по НДС в программе АСК НДС-2 в цепочке его контрагентов (зачастую это вообще 2-5 и т.д. по счету звено), заявляют, что они работают с однодневками с целью незаконного уменьшения налогообложения, что у налоговой есть серьезная доказательственная база; затем будут убедительно предлагать подать уточненные декларации и доплатить налоги с предупреждением о предстоящем назначении выездной проверки, если этого не сделать. Разумеется, будут упомянуты и многочисленные проблемы с правоохранительными органами.

Возможен и вариант, когда представитель этих самых органов будет присутствовать на заседании комиссии и всем своим внешним видом (а то и словом) весьма красноречиво намекать на всю серьезность ситуации. Правомерно ли это?

Автор данной статьи считает, что нет.

Налоговые органы по закону не уполномочены проводить оперативно-розыскные мероприятия. Тем более, что начиная с 09.03.2022г. уголовное дело по налоговым преступлениям следователи СК РФ могут возбудить только на основании материалов, полученных из налоговой инспекции.

Прежний порядок наделял их данным правом и без участия налоговиков, лишь на основании имеющихся у них материалов. Это могли быть заявления от бывших сотрудников или конкурентов, информация оперативников, публикации в СМИ. Теперь же непременным условием для возбуждения дела является вступившее в законную силу решение ИФНС о привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности и неисполнением им в течение двух месяцев требования об уплате налогов. А дать поручение на проведение ОРМ сотрудникам полиции налоговый орган не может в принципе.

Исключением может быть ситуация, когда сотрудник проверяет сообщение или заявление не о налоговом преступлении, а о другом, но тоже связанном с предпринимательской деятельностью (например, по ст.173.1 УК — незаконное образование (создание, реорганизация) юрлица).

Однако данная проверка также проводится по определенным правилам: каждое такое заявление и сообщение подлежит обязательной регистрации с присвоением ему порядкового номера в Книге учета заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях (КУСП), затем проводится опрос и (или) отбираются письменные пояснения и т.д. Но вероятность подобного развития событий на комиссии по легализации налоговой базы крайне невелика.

Впрочем, есть и куда более тонкие методы «работы» с налогоплательщиком, не подразумевающие прямых угроз и психологического давления.

Как не дать себя обмануть на комиссии?

Инспекторы зачастую предлагают компаниям заплатить спорную сумму в рассрочку, без пеней и штрафов (не путать с официальной отсрочкой, установленной главой 9 НК РФ и приказом ФНС от 16.12.2016 №ММВ-7-8/683) .

Например, убирать вычеты по НДС по сомнительному контрагенту не сразу, а частями. Компания обязуется сдавать уточненки, например, раз в месяц и постепенно увеличивать сумму налога к уплате. Такие обязательства организация фиксирует в протоколе комиссии, либо направляет в инспекцию письмо с графиком платежей, либо договаривается с ней на словах.

Организация платит первую сумму по рассрочке и сдает уточненную декларацию по налоговому периоду, который мог завершиться и несколько лет тому назад. По нему открывается камеральная проверка. И срок проверки будет продлеваться каждый раз, когда организация будет сдавать новую уточненку.

В период столь длительной камеральной проверки у налоговиков могут возникать новые вопросы. Например, обнаружатся и другие сомнительные контрагенты. В случае, если организация решит не соблюдать договоренности и перестанет платить, то ИФНС вправе задействовать весь свой арсенал, который у нее есть и провести углубленную камеральную проверку с крупными доначислениями, т.к. имеет все формальные основания для этого. И итоговая сумма к уплате может сильно превысить ту, о которой изначально шла речь на комиссии.

Рекомендации для прохождения комиссии по легализации налоговой базы

На комиссии вызывают, как правило, по причине разрывов, выявленных во 2 и последующих звеньях цепочки контрагентов. Если разрыв был установлен в 1 звене, то имеет смысл обратиться к контрагенту за разъяснениями о причинах расхождения сведений. Может оказаться, что НДС был им отражен в более раннем периоде либо он ошибочно не отразил данные и готов сдать уточненную декларацию. Если разрыв выявлен в последующих звеньях, то будьте готовы аргументированно ответить на требования инспектора и представить документальные доказательства реальности сделки, равно как и проверки контрагента по ней на благонадежность. Наличие и исполнение регламента проверки контрагента 1 звена на благонадежность, наличие досье на него, собранное до заключения, а также во время исполнения сделки - ключевые доказательств невиновности компании, наряду с грамотно составленными «закрывающими» документами (акты, УПД, накладные и т.д.). Возьмите их с собой на комиссию. Готовьтесь к активной защите. Во время прохождения комиссии не поддавайтесь на провокации и запугивания со стороны ИФНС. Обеспечьте присутствие юриста или адвоката, которые разбираются в налоговом законодательстве, не лишними будут и пояснения бухгалтера. Можете вести аудиозапись. Внимательно изучите протокол, составленный по результатам комиссии, собственноручно можете внести в него запись, что ни в каких налоговых схемах никогда не участвовали. Вопреки распространенному мнению после комиссии далеко не всегда следует выездная проверка, т.к. основания для проведения подобных мероприятий различаются, а вот компании, легко поддающиеся на требования инспекторов, становятся частыми «гостями» на подобных комиссиях, доказавших свою эффективность. В цепочке фирм «жертвой» всегда выбирают именно ту, с которой реально взыскать налог. Уплачивая требуемые суммы, предприниматель фактически признает свою вину в рамках ст. 54.1 НК РФ, а значит, что наряду с НДС можно будет доначислить ему и налог на прибыль, причем не только за квартал, а и за весь период работы с «недобросовестным» контрагентом. Плюс еще пени и штраф. А также есть вариант действительно попасть в план по выездным налоговым проверкам! Все обещания налоговиков на комиссии — это только слова. Никакого юридического значения они не имеют.