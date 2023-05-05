Налогоплательщик под прицелом фискалов. Что стоит знать о АИС Налог-3 чтобы минимизировать риск доначислений

Расскажем какими базами данных налоговики пользуются для выявления неблагонадежных организаций. А также о том, что стоит знать о программном комплексе «АИС Налог-3», чтобы минимизировать риск доначислений.

Какими базами данных налоговики пользуются для выявления неблагонадежных организаций

Еще в начале 2010х годов с целью выявления подставных организаций и обнаружения фактов получения проверяемым налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды, фискальные органы использовали многочисленные информационные ресурсы местного, регионального и федерального уровней.

Так, в одном из писем «для служебного пользования», которое УФНС РФ активно распространяло среди нижестоящих региональных инспекций, и носившем название «О рекомендациях по осуществлению мероприятий налогового контроля в отношении налогоплательщиков, получающих необоснованную налоговую выгоду с использованием подставных организаций», были перечислены следующие информационные ресурсы:

Прежде всего, это, конечно Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП); ИР «Однодневка» — использовалась для получения информации о наличии у организации признаков подставной организации ИР «Расчеты с бюджетом» (РСБ) — для получения информации по контрагенту проверяемого налогоплательщика о суммах начисленных и уплаченных платежей, а также задолженности в разрезе налогов и отчетных периодов; ИР «Сведения о доходах физических лиц» — для получения сведений о численности персонала организации, а также для получения справок о доходе и суммах налога физлица для установления его реального места работы, сумм полученного дохода и т.д.; ИР «Банковские счета» — использовалась при необходимости уточнения информации при направлении запросов в банки в соответствии со статьей 86 НК РФ о представлении выписок по операциям на счетах в банке проверяемых налогоплательщиков и проверки всех имеющихся расчетных счетов контрагентов проверяемого налогоплательщика; ПК «ВАИ» — позволяла визуально определить взаимоотношения проверяемого налогоплательщика с юридическими и физическими лицами, а также установить их взаимозависимость; ПИК «НДС» — использовалась для получения информации о налогоплательщиках в части подтверждения правомерности возмещения из федерального бюджета сумм налога на добавленную стоимость (НДС), в том числе при экспорте товаров, их контрагентах, экспортируемых товарах и др.; ПИК «Таможня-Ф» — для получения информации об экспорте и импорте товаров, работ, услуг из комплекса задач «Таможня» регионального и местного уровня; ПК «Поиск сведений» — позволяла производить поиск сведений о субъектах и объектах налогообложения сразу по всем подключенным информационным ресурсам и т.д.

Как видим, перечень информационных ресурсов, которые стояли на службе инспекторов даже в те, уже далекие времена, был весьма обширен (насколько эффективно проверяющие ими тогда пользовались — отдельный вопрос).

С тех пор «много воды утекло». На смену разрозненным информационным базам пришли гораздо более удобные и подробные информационные системы, которые знают о проверяемых налогоплательщиках практически все. Большая часть вышеперечисленных ИР трансформировалась, став частью (модулем) системы АСК НДС-2, а затем — еще более совершенной АИС «Налог-3», введенной в действие с 2020г.

Кроме того, проверяющими наряду с данными из ИС, анализируется информация и из сети Интернет (сайты АС, судов общей юрисдикции, ФССП, средства массовой информации, соцсети и т.д.).

Что включает в себя АИС «Налог-3» сейчас и какие сферы налоговой «жизни» проверяемых лиц он охватывает

Возможности АИС Налог-3 позволяют любой инспекции в режиме реального времени, одномоментно получать доступ ко всему объему информации о налогоплательщике, имеющемуся у ФНС, не переключаясь между базами, как это было ранее

Система способна накапливать огромные массивы данных обо всех налогоплательщиках, о рыночных ценах, движении товарно-денежных потоков, взаимосвязях компаний и физических лиц и т.д.

Значимые элементы АИС:

Прикладная подсистема (далее – ПП) «Администрирование бизнес-процессов».

ПП «Контроль НДС» (АСК НДС-2 как часть современной АИС Налог-3).

ПП «Анализ налогоплательщика».

ПП «Налоговое администрирование».

ПП «Система управления очередью».

ПП «Налоговая статистика и аналитика».

ПП «Централизованная система управления доступом».

Так, последняя представляет работающему с ней инспектору определенную роль доступа, т.е. права на просмотр или редактирование лишь определенных данных. Это исключает возможность несанкционированного просмотра каких-либо сведений о налогоплательщиках, не входящих в круг обязанностей должностного лица).

Наиболее важной (и опасной) для налогоплательщика является, конечно, система «Контроль НДС».

Камеральные проверки по НДС в настоящее время автоматизированы и проводятся без участия инспектора. Проверяющий лишь получает информацию о выявленных системой расхождениях в сведениях о счетах-фактурах, отраженных у покупателя и поставщика (налоговый разрыв). При этом он вправе провести в т.ч. и углубленную камеральную проверку, несмотря на отсутствие разрывов, если им выявлены признаки схем с участием фирм - однодневок.

Более того, в систему «Контроль НДС» еще был добавлен функционал «Операции особого контроля» (ООК), чьей задачей является:

выявление налогоплательщиков, использующих инструменты ухода от автоматизированного контроля ( например, при помощи т.н. «бумажного НДС»);

отслеживание суммовых и количественных показателей в декларациях по НДС.

На особом контроле:

Расхождения вида «разрыв» в декларациях по разделу 11 «Журнал учета полученных счетов-фактур».

Контрольные соотношения - проверка порядка заполнения показателей п.1 -7 и 8-12 декларации, что включает правильность исчисления суммы к уплате или возмещению, полноту включения всех сумм из книги покупок-продаж в итоговую сумму к уплате, соответствие итоговой суммы вычетов суммам всех полученных и выставленных счетов — фактур. Согласно п. 4.1 ст. 80 и п. 5.3 ст. 174 НК РФ несовпадение контрольных соотношений в декларации – самостоятельное основание для отказа в ее приеме.

Сомнительные начисления по цепочкам из компаний, где формально нет разрывов, т.е. покупателем формируется налоговый вычет при отсутствии налоговых обязательств у продавца. Последняя из таких фирм подает декларацию по НДС, но налог не уплачивает.

Несопоставляемые операции. Это операции, отраженные в декларации с признаками риска, позволяющие налогоплательщику избежать автоматизированного контроля.

Самый надежный способ, которым пользуются в этом случае «оптимизаторы» — качественная имитация сделок. «На бумаге» товар перепродается через сложноразветвленную сеть фирм — посредников, ТМЦ «распыляются» через ряд сделок, счет — фактуры также раздробляются. Возможно также смешивание звеньев из цепочки компаний — посредников. Данные действия призваны максимально замаскировать последнее звено — выгодоприобретателя. Тем самым происходит создание не цепочек, а ветвей.

АИС Налог-3 как раз призван помочь налоговикам в данном случае, для чего формируются «Деревья связей», определяются предполагаемые выгодоприобретатели, проводится контрольная работа по месту их постановки на учет.

В систему вносятся результаты контрольных мероприятий и протоколы допросов директоров (свидетелей), данные о передаче информации в правоохранительные органы и итоги проведенных ими оперативно-розыскных мероприятий, об аннулировании ЭЦП, о наличии в ЕГРЮЛ записей о недостоверности, выявлении «схемных» компаний и их роль — словом, все то, что впоследствии может быть расценено как доказательство получения необоснованной налоговой выгоды, извлекаемой потенциальным выгодоприобретателем. Данные мероприятия активно проводятся и в ходе предпроверочного анализа.

ПП «Налоговое администрирование» из АИС Налог-3 включает в себя следующие сведения о налогоплательщике:

данные о банкротстве;

оперативно-контрольная работа;

система прослеживаемости товаров;

данные и результаты предпроверочного анализа;

выявленные нарушения налогового законодательства;

досудебная (рассмотрение жалоб) и судебная работа;

наличие имущества, основных средств, численность работников, наличие обособленных подразделений компаний;

карточки расчетов с бюджетом (КРСБ);

скан-образы регистрационных дел, в т.ч. сведения об учредителях и директорах компании, их массовости;

наличие у налогоплательщиков признаков организаций — однодневок.

Подсистема анализа банковских документов (АБД)

На данной подсистеме также стоит остановиться подробнее.

Подсистема содержит сведения обо всех счетах налогоплательщиков, Она позволяет оперативно получать сведения вне зависимости от места постановки на учет конкретного налогоплательщика. Также в ней есть информация обо всех банковских выписках налогоплательщиков, которые запрашивали у кредитных организаций налоговики с 2015 года. Проверяющие видят маршруты движения товарно-денежных потоков, общий оборот по каждому контрагенту.

Есть возможность задавать фильтр по определенным контрагентам и операциям, дате операции, кодам операций, виду и назначению платежа и пр. Это позволяет работать с уже готовыми выборками и не тратить время на сведение тех или иных операций.

Как АИС Налог-3 отличает реально действующие компании от технических

ПО налоговиков в настоящее время определяет «сущностные» и «технические» организации, а также фактических выгодоприобретателей налоговых схем. Как я уже писал в одной из статей, посвященных предпроверочнму анализу , роль каждой компании при этом оценивается в баллах. По сумме баллов, определяемых в т.ч. и в соответствии с критериями из Методических рекомендаций из письма ФНС от 29.10.2019 № ЕД-5-2/3755дсп@, фискалы будут отличать реального выгодоприобретателя от технического звена. Мотивированное заключение о наличии (отсутствии) у налогоплательщика признаков выгодоприобретателя подгружается и отображается в системе «Контроль НДС».

Типовые признаки неблагонадежности контрагента согласно классификации ФНС

Налоговый орган при проверке стороны договора будет оценивать ее, прежде всего, на наличие классических признаков «технической компании»:

Наличие в выписке из ЕГРЮЛ сведений о недостоверности данных о единоличном исполнительном органе, учредителе, адресе юр лица (или зарегистрированное по адресу массовой регистрации), наличие сообщений о его ликвидации и реорганизации, нахождение в состоянии банкротства, сведений о предстоящем исключении контрагента как недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ по решению налоговых органов; в состав исполнительных органов контрагента входят дисквалифицированные по решению суда лица; факт «массовости» директора (учредителя) контрагента, т.е. факт их руководства более, чем пятью и участие более, чем в десяти юридических лицах; отсутствие у контрагента ресурсов для исполнения обязательств (производственных мощностей, технологического оборудования, квалифицированного персонала) и соответствующего опыта, невозможность такого исполнения с учетом времени, места, характера исполнения; среднесписочная численность персонала 1-2 человека и т.п. назначение операций в платежных документах, которые не соответствуют ОКВЭД, заявленным в ЕГРЮЛ; отсутствие платежей по банковскому счету на цели обеспечения ведения финансово – хозяйственной деятельности (за аренду имущества, коммунальные услуги, уборку офисов, оплату труда сотрудников и т.д.); непредставление налоговой отчетности либо представление отчетности с минимальными показателями по сравнению с оборотами по банковскому счету и серьезными суммами налоговых вычетов (98-99 процентов) наличие у контрагента задолженность перед бюджетом , участие в судебных спорах с налоговыми органами; наличие сведений о возбужденных исполнительных производствах в отношении контрагента в связи с неуплатой им налогов (сборов), страховых взносов отсутствие у контрагента необходимых для осуществления деятельности лицензий, разрешений, свидетельств о членстве в саморегулируемой организации. идентичность сумм, поступивших на счет и списанных со счета (с учетом списания средств, за обслуживание счета); счета проверяемого налогоплательщика и его контрагента открыты в одном банке; перечисление и списание денежных средств со счета организации осуществляется в течение 1-3 рабочих дней; обналичивание поступивших на счет контрагента денежных средств; покупателем продукции (работ, услуг) у организации является только узкий круг лиц; государственная регистрация контрагента осуществлена непосредственно перед осуществлением сделок с проверяемым налогоплательщиком; совпадение IP-адресов, МАС-адресов организаций и т.д.

Большинство вышеперечисленные сведений о контрагенте налогоплательщик может получить самостоятельно, с помощью информационных ресурсов сети Интернет.

При этом наличие отдельных признаковсамо по себе еще не свидетельствуют о том, что контрагент — «техническая» организация и о получении необоснованной налоговой выгоды именно проверяемым налогоплательщиком (например, основные средства можно арендовать у третьих лиц, персонал контрагента может работать неофициально, записи о недостоверности сведений могут быть внесены уже после исполнения сделки и т.д.).

Но их совокупность заставит налоговые органы особенно тщательно исследовать вопрос о подконтрольности и несамостоятельности подобных организаций и собранные им доказательства вины опровергнуть налогоплательщику будет непросто.

Выводы из статьи