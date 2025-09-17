Истребование документов и информации в рамках «встречки» по пункту 1 статьи 93.1 НК: читаем внимательно, отказываем осторожно (часть 2)

I. Формальные нарушения налоговиков по существу требования при встречной налоговой проверке по статье 93.1 п.1 НК РФ

Требование по встречке направила посторонняя инспекция напрямую контрагенту проверяемой компании

Инспектор, которому нужны документы и информация, составляет поручение об истребовании документов и отправляет его в налоговый орган по месту учета контрагента в цепочке сделок. Там уже следующий инспектор выставляет контрагенту требование о представлении документов (информации). Сами формы поручения и требования утверждены приказом ФНС от 07.11.2018 №ММВ-7-2/628@.

Если инспектор «чужой» инспекции (из региона, к которому ни компания, ни ее контрагент не имеют отношения) направил требование непосредственно вам — это нарушение правил ст. 93.1 НК РФ.

Можно ничего не представлять по такому требованию, но ответить на него в течение пяти рабочих дней стоит обязательно (например, указать на нарушение процедуры либо пояснить, что не будете выполнять требование, т.к. прошли сроки камеральной проверки). В противном случае налогоплательщика привлекут к ответственности: 5000 руб. штрафа за первое нарушение и 20 000 руб. — за второе (ст. 129.1 НК РФ).

При составлении ответа дополнительно можно сослаться на письмо ФНС от 03.08.2022 №СД-4-22/10067, которое прямо указывают, что подобные действия фискалов неправомерны.

Если же требование без поручения пришло из вашей инспекции, это закону не противоречит, так как составлять отдельное поручение в таком случае не требуется. Главное, чтобы требование подписал начальник инспекции или его заместитель.

Инспекция запрашивает информацию о третьих лицах, не раскрыв всю цепочку контрагентов

Налоговая вправе запросить документы не только у прямого контрагента, но и по всей цепочке движения товара. Верховный суд подчеркивает: НК в этом плане инспекторов никак не ограничивает (п.1 ст. 93.1 НК, определение ВС РФ от 20.02.2015 №305-КГ14-7282).

Идентичная позиция и у Минфина: инспекторы вправе направить требование по статье 93.1 НК, если документы и информация касательно деятельности проверяемого налогоплательщика (а также конкретной сделки) есть не только у его делового партнера, но и вообще у любого третьего лица (письма от 15.12.2016 № 03-02-07/1/75250, от 10.05.2012 № 03-02-07/1-116).

Арбитры часто ссылаются на эту позицию (определение Верховного суда от 14.06.2019 № 305-ЭС19-8251), делая акцент на то, что налоговикам надо обладать всесторонней и достоверной информацией, полученной как от самого проверяемого налогоплательщика, так и от третьих лиц (контрагентов, банков и пр.).

Однако как быть, если ИФНС запрашивает у компании информацию по третьему (постороннему) лицу, без указания, как проверяемый контрагент такой компании связан с этим самым третьим лицом, т.е. не раскрывая всю цепочку взаимодействия налогоплательщиков?

При ответе на такой запрос можно воспользоваться некоторыми выводами, к которым пришел суд в Постановлении АС Московского округа от 10.07.2023 №А40-195835/2022.