Истребование документов и информации в рамках «встречки» по пункту 1 статьи 93.1 НК: читаем внимательно, отказываем осторожно (часть 2)

Перечень документов, которые налоговики могут запросить по встречкам, открытый. Это позволяет ИФНС истребовать любые документы. И запрашивают их налоговики в таких количествах, что бухгалтеры организаций уже и не знают, в каких случаях выполнять требование по встречке, а в каких можно просто отписаться. Если устали от бесконечных требований и хотите облегчить себе работу, используйте эту статью как шпаргалку (перед этим рекомендую ознакомиться с первой частью публикации). В ней перечислены самые грубые нарушения чиновников, которые сопровождают процедуру истребования документов при встречных налоговых проверках.
Требование по встречке направила посторонняя инспекция напрямую контрагенту проверяемой компании
Инспектор, которому нужны документы и информация, составляет поручение об истребовании документов и отправляет его в налоговый орган по месту учета контрагента в цепочке сделок. Там уже следующий инспектор выставляет контрагенту требование о представлении документов (информации). Сами формы поручения и требования утверждены приказом ФНС от 07.11.2018 №ММВ-7-2/628@.
Если инспектор «чужой» инспекции (из региона, к которому ни компания, ни ее контрагент не имеют отношения) направил требование непосредственно вам — это нарушение правил ст. 93.1 НК РФ.
Можно ничего не представлять по такому требованию, но ответить на него в течение пяти рабочих дней стоит обязательно (например, указать на нарушение процедуры либо пояснить, что не будете выполнять требование, т.к. прошли сроки камеральной проверки). В противном случае налогоплательщика привлекут к ответственности: 5000 руб. штрафа за первое нарушение и 20 000 руб. — за второе (ст. 129.1 НК РФ).
При составлении ответа дополнительно можно сослаться на письмо ФНС от 03.08.2022 №СД-4-22/10067, которое прямо указывают, что подобные действия фискалов неправомерны.
Если же требование без поручения пришло из вашей инспекции, это закону не противоречит, так как составлять отдельное поручение в таком случае не требуется. Главное, чтобы требование подписал начальник инспекции или его заместитель.
Инспекция запрашивает информацию о третьих лицах, не раскрыв всю цепочку контрагентов
Налоговая вправе запросить документы не только у прямого контрагента, но и по всей цепочке движения товара. Верховный суд подчеркивает: НК в этом плане инспекторов никак не ограничивает (п.1 ст. 93.1 НК, определение ВС РФ от 20.02.2015 №305-КГ14-7282).
Идентичная позиция и у Минфина: инспекторы вправе направить требование по статье 93.1 НК, если документы и информация касательно деятельности проверяемого налогоплательщика (а также конкретной сделки) есть не только у его делового партнера, но и вообще у любого третьего лица (письма от 15.12.2016 № 03-02-07/1/75250, от 10.05.2012 № 03-02-07/1-116).
Арбитры часто ссылаются на эту позицию (определение Верховного суда от 14.06.2019 № 305-ЭС19-8251), делая акцент на то, что налоговикам надо обладать всесторонней и достоверной информацией, полученной как от самого проверяемого налогоплательщика, так и от третьих лиц (контрагентов, банков и пр.).
Однако как быть, если ИФНС запрашивает у компании информацию по третьему (постороннему) лицу, без указания, как проверяемый контрагент такой компании связан с этим самым третьим лицом, т.е. не раскрывая всю цепочку взаимодействия налогоплательщиков?
При ответе на такой запрос можно воспользоваться некоторыми выводами, к которым пришел суд в Постановлении АС Московского округа от 10.07.2023 №А40-195835/2022.
Фабула спора
Компания получила требование по п.1 ст. 93.1 НК РФ о представлении документов по одному из контрагентов — ООО «Завод», в отношении которого проводилась налоговая проверка.
Налогоплательщик решил, что требование неправомерно, и направил в ИФНС письмо с отказом в представлении документов и был оштрафована на 10 тыс. руб. (п. 2 ст. 126 НК РФ).
Как компания объяснила отказ
Компания не могла предоставить инспекции запрашиваемую информацию, так как она никоим образом не касается проверяемого контрагента — ООО «Завод». Затребованные документы и сведения либо касаются абсолютно посторонних лиц — ООО «ЖБИ», либо относятся исключительно к деятельности самой компании. При этом в требовании не указано, что ООО «Завод» является контрагентом ООО «ЖБИ».
Как разрешился спор
Компания выиграла в трех инстанциях. Суды напомнили инспекции, что требование о представлении документов должно касаться деятельности проверяемого лица, то есть ООО «Завод» (п.1 ст. 93.1 НК). Значит, инспекторы имеют право запрашивать документы только по сделкам, в которых участвовал проверяемый.
При этом были запрошены документы и информация о том, кем именно выполнялись работы для самой компании. Но эти сведения касаются только ее деятельности, а не проверяемого лица.
Также компания должна была ответить на вопрос, продавала ли она товары ООО «ЖБИ», и предъявить документы по сделкам. Как все это связано с проверяемым контрагентом ООО «Завод», в требовании не указывалось. ИФНС полагала, что ООО «Завод» приобретало товары компании через цепочку контрагентов. Но в требовании эта цепочка не приведена. Значит, нельзя установить связь требования с проверяемой фирмой. Следовательно, оно незаконно и штрафовать за его неисполнение нельзя.
Однако, несмотря на наличие столь полезного судебного прецедента, автор призывал бы налогоплательщиков излишне не расслабляться.
Нельзя отказываться исполнять требование только на том основании, что в нем не указана цепочка взаимодействия адресата требования с проверяемым лицом. Если из требования понятно, кого проверяют (пусть проверяемый связан с контрагентом и вашей компанией лишь опосредованно), срок проверки и какие конкретно документы запрашиваются, налогоплательщик обязан его исполнить. К примеру, ИФНС может истребовать путевой лист у транспортной компании при проверке контрагента ее заказчика (первое-второе звенья контрагентов).
Из утвержденных приказом ФНС от 07.11.2018 №ММВ-7-2/628@ форм следует, что инспектор при истребовании документов должен указать наименование документа, период, к которому он относится, или иные точные реквизиты. Соответственно, если налоговый орган запросил у вас счета-фактуры по конкретному контрагенту, например, за 2024 год, то он выполнил требования приказа ФНС.
Если же налоговый орган запросил счета-фактуры за 2024 год без указания контрагента, это является нарушением. И на такое требование можно составить мотивированный отказ (подробнее о том, какие документы у компании вправе быть истребованы при встречке можно прочесть в первой части статьи).
И в заключение отмечу, что к налогоплательщику не должно быть претензий, если он письменно сообщили налоговикам об отсутствии запрашиваемых бумаг (абз.1 п.5 ст. 93.1 НК РФ). Даже если при этом он не уточнил причины их отсутствия. Доказывать обратное должна ИФНС, в противном случае штраф будет неправомерным.
В какой срок ответить. Отвечайте на требование по встречной проверке в течение пяти рабочих дней со дня получения (абз.1 п.5 ст. 93.1 НК РФ).
Как выиграть дополнительную неделю для ответа на требование. У компании есть шесть рабочих дней, чтобы отправить подтверждение о получении требования. Лучше направлять его в последний день. Так вы прибавляете себе дополнительную неделю на подготовку ответа.
II. Судьба налоговых вычетов компании при отказе ее контрагентов в представлении документов (информации) ИФНС. Аргументы для их защиты
При проведении встречной проверки стоит подумать и о контрагенте. Его интересы могут пострадать, если вы не выполните пусть и неправомерное требование. Инспекция может заявить, что вы как контрагент не подтвердили реальность финансово-хозяйственных операций, следовательно, они фиктивны. Поэтому решение о том, выполнять или нет не соответствующее закону требование по встречной проверке, нужно принимать взвешенно, исходя из ситуации.
Даже если в требовании есть грубые нарушения, не оставляйте его без ответа. Доведите свою позицию до чиновников. При этом безопаснее хотя бы часть информации, но представить — ту, которая вам не навредит. Поэтому лучше, чтобы частичный отказ сопровождался некоторыми запрошенными бумагами.
Но что, если предоставлять сведения либо документы по какой – либо причине компания либо ее контрагент не хотят? Могут ли фискалы в данной ситуации снять таким «нерадивым» предпринимателям налоговые вычеты?
В данном случае руководствуйтесь простым правилом: нельзя отказать в вычете только потому, что контрагент не ответил налоговикам!
При этом можете, например, ссылаться на Постановление АС Уральского округа от 19.10.2021 №А34-1747/2018, в котором содержится следующий общий вывод: «Компания подтвердила реальность сотрудничества с контрагентом. Поэтому она имеет право на вычет НДС, несмотря на то, что контрагент не отвечает на запросы инспекции».
Существует еще немало аналогичных решений судов по похожим спорам. Постараюсь сформулировать еще ряд тезисов на основании анализа данных судебных актов, которые налогоплательщик может использовать для своей защиты.
То, что инспекция не получила документы от поставщика или подрядчика, не опровергает самих сделок, что влечет отмену доначислений (постановления арбитражных судов Поволжского округа от 19.12.2018 № Ф06-40801/2018, Северо-Кавказского округа от 10.03.2020 № А15-239/2019, Центрального округа от 08.02.2021 № А35-7488/2018).
Из-за непредставления документов инспекция может отнести контрагента к проблемным. Но это оценка лишь на момент встречной проверки, а не на день заключения или исполнения договора. Значит, отсутствие ответа от партнера не показывает неосмотрительность прежнего сотрудничества (постановления арбитражных судов Северо-Кавказского округа от 22.11.2018 № А15-6814/2017 и Поволжского округа от 05.10.2018 № Ф06-37605/2018).
Суд признает, что отсутствие документов препятствует выполнению встречной проверки. Но невозможность ее проведения еще не доказывает вину налогоплательщика и сама по себе не может стать причиной для доначислений (постановление АС Московского округа от 21.08.2018 №А40-165305/2017).
Суды одобряют доначисления, если признают нереальность сотрудничества. Иная ситуация, когда у фирмы есть не только стандартные документы на вычеты, но и дополнительные доказательства. Например, акты сверки с контрагентом, из которых очевидно возникновение задолженности после поставки и ее дальнейшее погашение.
Желательно также раскрыть причины привлечения посредника. Например, удобная система расчетов с выбранным контрагентом, который представляет длительную отсрочку или не требует аванса (в отличие от производителя). Это объясняет отказ налогоплательщика от прямых закупок (постановления арбитражных судов Московского округа от 07.07.2020 № А40-142195/2018 и Северо-Западного округа от 28.11.2018 № А42-3303/2017).
Для защиты стоит использовать показания свидетелей при движении товара «по цепочке». Например, водители подтвердили доставку товаров налогоплательщику. Закупка может быть подтверждена и показаниями работников самого контрагента - продавца. Производитель товаров также подтвердил, что отгружал товары посреднику — поставщику налогоплательщика. Это косвенно доказывает реальность отгрузок от посредника к налогоплательщику.
Можно использовать и другие доводы. Например, реализация производителем только крупных партий, превышающих нужную налогоплательщику (постановление АС Северо-Кавказского округа от 30.08.2018 №А63-10007/2017). Или сокращение транспортных расходов при сотрудничестве с посредником.
Дополнительным плюсом станет факт наличия доказательств проявления коммерческой осмотрительности при выборе контрагента. Обязательно соберите доказательства представления контрагентом отчетности в проверяемом периоде. Налогоплательщик не мог знать о нарушениях налоговой дисциплины, которые впоследствии допустят партнеры. Покупатель не может влиять на взаимодействие продавца и инспекции. Значит, он не отвечает за непредставление документов контрагентом. Кроме того, необходимо доказать взаимозависимость компаний, в т.ч. установить подконтрольность поставщика. В противном случае причин для доначислений нет. Так решил суд в уже указанном выше Постановлении АС Уральского округа от 19.10.2021 №А34-1747/2018.
И в заключение статьи рассмотрим небольшой вопрос, который порой задают автору данного блога некоторые налогоплательщики:
От компании при встречной налоговой проверке контрагента потребовали информацию, но она отказалась ее раскрывать. Налоговики наложили штраф по статье 126 НК. Правомерно ли это, ведь санкция данной статьи предусматривает ответственность лишь за непредставление документов?
Ответ: Чиновники однозначно приравнивают информацию к документам, поэтому отбиться от штрафа в ситуации, если дело дойдет до суда, не получится!
В статье 126 НК сказано не только о документах, но и о сведениях, то есть информации. Поэтому штраф за то, что компания не представила по требованию инспекции информацию, которой нет на материальном носителе, законен (постановление АС Московского округа от 17.01.2022 № А40-69390/2021).
С первой частью данной статьи можно ознакомиться здесь: Истребование документов и информации в рамках «встречки» по пункту 1 статьи 93.1 НК: читаем внимательно, отказываем осторожно (часть 1)
