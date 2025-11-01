Почему статья 54.1 — «мина замедленного действия», заложенная в НК РФ. И как бизнесу на ней не подорваться. Часть 1

I. История появления «основополагающей» нормы Налогового Кодекса

Чтобы понять глубинную специфику содержащихся в ст. 54.1 НК РФ норм, а также особенности их практического правоприменения, следует обратиться к истории и причинам их появления, а также разобраться в их истинной правовой природе.

Смысл появления данной нормы состоял, прежде всего, в том, что длительное время недопущение налоговых злоупотреблений налогоплательщиками вообще никак не было регламентировано на законодательном уровне.

И, как это регулярно бывает в российском налоговом праве, пробелы НК РФ в очередной раз стала активно заполнять судебная практика, в т.ч. высших инстанций, которая признала существование самого явления и его негативную окраску – в российском судопроизводстве для целей его пресечения стали применяться доктрины «необоснованной налоговой выгоды», «недобросовестного налогоплательщика» и «непроявления должной осмотрительности».

В период, непосредственно предшествовавший введению в Налоговый кодекс ст. 54.1, ключевым актом, дававшим судам хоть какие-то ориентиры для квалифицированной оценки соответствующих обстоятельств и доказательств правомерности возникновения налоговой выгоды у налогоплательщиков, было печально известное Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53.

Однако стоит констатировать тот факт, что с декларируемыми в нем задачами обеспечения единства судебной практики и правоприменения в области оценки и квалификации обоснованности налоговой выгоды, Постановление не справилось.

Обилие содержащихся в нем оценочных критериев предоставили на практике налоговым органам возможность чрезвычайно широкой дискреции при оценке наличия признаков злоупотребления правом в действиях налогоплательщиков. Разумеется, все неопределенности и неясности Постановления налоговые органы толковали исключительно с пользой для себя.

Таким образом, сложилась ситуация, которая требовала не только закрепления концепции необоснованной налоговой выгоды на законодательном уровне, но и более углубленного подхода к детализации этой концепции.

В 2017 г. новые законодательные новеллы ввели прямой запрет на искажение сведений о фактах хозяйственной жизни и объектах налогообложения, т.е. на недопущение злоупотребления налогоплательщиками своим правом на налоговую оптимизацию.

К сожалению, подавляющее большинство норм, включенных в ст. 54.1, по-прежнему не содержит каких-либо действительно новых правовых ориентиров. Исключение составляет лишь правовая норма подп. 2 п. 2, устанавливающая новое условие для добронамеренной реализации налогоплательщиком своих прав – обязательство по сделке (операции) должно быть исполнено лицом, являющимся стороной договора, и (или) лицом, которому обязательство по исполнению сделки (операции) передано по договору или закону.

При этом именно эта норма стала предметом наиболее оживленных дискуссий среди юридического и бизнес - сообщества, не без оснований посчитавшего, что норма содержит в себе неустранимые неясности, не согласована с положениями гражданского законодательства, служит потенциальной угрозой поражения прав налогоплательщика за деяния, не влекущие негативных последствий для бюджета.