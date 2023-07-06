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Индивидуальный предприниматель

Не с первой попытки. 43% предпринимателей меняли нишу бизнеса

Успех не с первого раза. В большинстве случаев смена сферы деятельности компании была обусловлена ее убыточностью (23%), конфликтом с бизнес-партнером (22%) и недобросовестным отношением со стороны подрядчиков (19%), свидетельствуют данные опроса.
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Не с первой попытки. 43% предпринимателей меняли нишу бизнеса
Изображение от freepik.com

Предприниматели должны быть готовы к неудачам и трудностям на своем пути к достижению целей. Почти половина (43%) владельцев компаний признались, что меняли нишу бизнеса. И это несмотря на вложенные деньги и время в запуск проекта. Так, каждый четвертый предприниматель начинал бизнес с капиталом до 300 тыс. рублей, 24% инвестировали до 1 млн, а 23% уложились в бюджет до 500 тыс. рублей, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного бизнес-клубом «Атланты».

Время, затраченное на реализацию бизнес-идеи варьируется в пределах до пяти лет. От года до трех лет потребовалось 38% респондентов, у 30% путь от задумки до открытия компании занял менее года, а каждому пятому понадобилось до пяти лет. 

На данный момент, 23% предпринимателей признались, что не удовлетворены выбранным направлением бизнеса. Каждого пятого респондента не устраивает медленный темп развития проекта, 19% отметили отсутствие стабильного дохода, 15% — высокий уровень конкуренции, а 11% — высокий уровень бюрократизации. Чаще остальных выбором ниши недовольны владельцы компаний из сфер производства (14%), образования (13%) и медицины (13%). 

«В предпринимательстве нет универсальной формулы успеха — каждый выбирает свой путь. 36% предпочитают идти в одиночку, полагая, что им не нужен деловой партнер. 31% респондентов смело решают открыть компанию вместе с кем-то, веря в силу совместного труда. И 14% планируют найти бизнес-соратника в ближайшее время, осознавая, что взаимопомощь может привести к еще большему успеху», —  отмечает  Михаил Воронин, основатель бизнес-клуба «Атланты». 

В рамках исследования выяснилось, во сколько лет бизнесмены открывают свое дело: 38% респондентов запустили бизнес в 25-35 лет, каждый пятый в 36-45 лет, 15% — в 18-24 года, а каждый десятый — после 50 лет.

Методология
В опросе приняли участие 1217 предпринимателей в возрасте 18-60 лет. Регионы исследования — города с населением от 1 млн человек.
Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования в мае-июне 2023 года.

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3 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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