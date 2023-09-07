Логотип prokofafan
prokofafan
Кадры

Офисный бомж. У половины компаний есть штатные сотрудники без закрепленного офисного рабочего места

Служба hh.ru провела опрос среди работодателей и выяснила, что больше половины (56%) компаний по всей стране имеют в своих штатах сотрудников, но при этом не закрепляют за ними постоянных рабочих мест. Участие в опросе приняли представители 100 компаний со всей России.
7
Офисный бомж. У половины компаний есть штатные сотрудники без закрепленного офисного рабочего места
фото freepik.com

Опрос показывает, что на данный момент доля сотрудников, не имеющих постоянного рабочего места в офисах, невелика. Так, чаще всего (49%) у компании в таком формате трудятся от 5% до 10% штата. Более 90% персонала не имеют стационарного рабочего стола и стула лишь у 7% компаний. 

Между тем, бизнес понимает, что и сотрудники в офисе, и сотрудники без постоянного нахождения в стенах компании должны иметь равный доступ к различным корпоративным коммуникациям. Так, 81% компаний разрешает всем одинаковый доступ в корпоративные чаты, мессенджеры и интернет-порталы. У каждой второй компании (53%) сотрудники без стационарного места всё равно имеют под рукой ноутбук, планшет, смартфон и прочую персональную технику от работодателя.  

При этом очевидным плюсом (кроме свободного нахождения в рабочее время вне офиса) для таких сотрудников является то, что 58% компаний разрешают им трудится по гибкому графику. Интересно, что работники, за которыми закреплено офисное пространство, в 65% не имеют возможности работать в гибком режиме

Опрос работодателей свидетельствует, что чаще всего бизнес готов оформлять в штат, но при этом не считает нужным организовывать постоянное стационарное рабочее место для водителей, экспедиторов и курьеров. О такой практике относительно этих категорий работников заявили сразу 37% представителей компаний.

Также достаточно часто трудятся, не имея закрепленных за собой рабочих мест, специалисты по поддержке или обслуживанию клиентов (в 23% случаев), специалисты по продажам, работники клининговых служб и прочих административно-хозяйственных подразделений (21%). Некоторые работодатели отмечали, что в их компании не имеют закрепленного рабочего места в офисе сотрудники, которые работают на удаленке и лишь иногда приходят в офис. 

Категории работников, которые чаще всего не имеют закрепленного рабочего места:

Водители, экспедиторы, курьеры

37%

Специалисты по поддержке/ обслуживанию клиентов

23%

Специалисты по продажам/ продавцы

21%

Работники клининга и прочих административно-хозяйственных подразделений

21%

Специалисты по наладке, ремонту, эксплуатации, обслуживанию оборудования

16%

Работники, занятые в строительстве и ремонте зданий, сооружений и помещений

14%

Затрудняюсь ответить

12%

Работники торговых залов, складов и распределительных центров,

9%

Работники производственных цехов, операторы станков/ технологических установок и прочий производственный персонал

5%

Преподаватели, тренеры, консультанты

2%

prokofafan

prokofafan

3 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Projecto.pro
    Projecto.pro
    Управление персоналом

    Управление талантами (матрица 9-boxes). Как использовать для развития сотрудников

    Создание собственной сплоченной команды профессионалов — стремление каждого руководителя. При этом достичь результатов, максимально приближенных к идеальным, получается у небольшого количества управленцев.

    Управление талантами (матрица 9-boxes). Как использовать для развития сотрудников
    4
    Логотип Svetlananalogi
    Svetlananalogi
    Налоговые проверки

    Может ли налоговая запросить документы по «старым» сделкам. Как это происходит?

    Фискалы могут запросить документы или информацию по сделкам 3-х летней давности. Рассказываю, как быть в этой ситуации, чтобы не нажить себе лишних проблем.

    34
    Логотип Qugo
    Qugo
    Бухгалтерский учет

    Договор ГПХ: учет и отчетность

    Сотрудничество с самозанятыми и физлицами без специального налогового статуса регулируется Гражданским кодексом. Расскажем, как вести бухучет по договорам ГПХ, и надо ли включать информацию об исполнителях в отчетность.

    Договор ГПХ: учет и отчетность
    635
    Логотип Академия «Регламент»
    Академия «Регламент»
    Арендные отношения

    Аренда автомобиля у сотрудника: как оформить и отразить в учете

    Организации и ИП при необходимости могут использовать личный транспорт сотрудников в рабочих целях. Оформить и компенсировать это можно разными способами. Рассказываем, как это сделать, и как отразить такую аренду в бухгалтерском и налоговом учетах.

    Аренда автомобиля у сотрудника: как оформить и отразить в учете
    468
    Логотип kondmar2020
    kondmar2020
    Маркетинг

    Зачем юристу вести блог на сайте? Как блог помогает привлечь клиентов 

    Как правило, сайт выполняет функцию онлайн-визитки: рассказывает о юристе, его опыте и регалиях, описывает услуги. Такие блоки наиболее часто встречаются на юридических сайтах. Однако, чтобы демонстрировать экспертность и быть постоянно "на виду" у интернет-аудитории, этого недостаточно. Для таких целей стоит вести на сайте блог.

    27
    Логотип Svetlananalogi
    Svetlananalogi
    Налоговые проверки

    Решение про проверке вынесено. Но оно вам не по душе, что делать?

    Налоговая оформила акт налоговой проверки. Возражения не представили, ходатайство о снижении штрафа не приложили, на разбор «полетов» не явились. Возможно, узнали себя.😊

    31
    Логотип proffnalog
    proffnalog
    Обзор судебной практики

    Двусторонняя реституция.Сторнировать сделки и не попасть на налоги. Позиция судов

    В этой статье мы рассмотрим практику применения налогоплательщиками реституции к недействительным сделкам, а также налоговые последствия. Мнения судов За и Против проведения реституции в периоде совершения сделки.

    44
    Читать еще