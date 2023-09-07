Офисный бомж. У половины компаний есть штатные сотрудники без закрепленного офисного рабочего места

Опрос показывает, что на данный момент доля сотрудников, не имеющих постоянного рабочего места в офисах, невелика. Так, чаще всего (49%) у компании в таком формате трудятся от 5% до 10% штата. Более 90% персонала не имеют стационарного рабочего стола и стула лишь у 7% компаний.
Между тем, бизнес понимает, что и сотрудники в офисе, и сотрудники без постоянного нахождения в стенах компании должны иметь равный доступ к различным корпоративным коммуникациям. Так, 81% компаний разрешает всем одинаковый доступ в корпоративные чаты, мессенджеры и интернет-порталы. У каждой второй компании (53%) сотрудники без стационарного места всё равно имеют под рукой ноутбук, планшет, смартфон и прочую персональную технику от работодателя.
При этом очевидным плюсом (кроме свободного нахождения в рабочее время вне офиса) для таких сотрудников является то, что 58% компаний разрешают им трудится по гибкому графику. Интересно, что работники, за которыми закреплено офисное пространство, в 65% не имеют возможности работать в гибком режиме.
Опрос работодателей свидетельствует, что чаще всего бизнес готов оформлять в штат, но при этом не считает нужным организовывать постоянное стационарное рабочее место для водителей, экспедиторов и курьеров. О такой практике относительно этих категорий работников заявили сразу 37% представителей компаний.
Также достаточно часто трудятся, не имея закрепленных за собой рабочих мест, специалисты по поддержке или обслуживанию клиентов (в 23% случаев), специалисты по продажам, работники клининговых служб и прочих административно-хозяйственных подразделений (21%). Некоторые работодатели отмечали, что в их компании не имеют закрепленного рабочего места в офисе сотрудники, которые работают на удаленке и лишь иногда приходят в офис.
Категории работников, которые чаще всего не имеют закрепленного рабочего места:
Водители, экспедиторы, курьеры
37%
Специалисты по поддержке/ обслуживанию клиентов
23%
Специалисты по продажам/ продавцы
21%
Работники клининга и прочих административно-хозяйственных подразделений
21%
Специалисты по наладке, ремонту, эксплуатации, обслуживанию оборудования
16%
Работники, занятые в строительстве и ремонте зданий, сооружений и помещений
14%
Затрудняюсь ответить
12%
Работники торговых залов, складов и распределительных центров,
9%
Работники производственных цехов, операторы станков/ технологических установок и прочий производственный персонал
5%
Преподаватели, тренеры, консультанты
2%
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